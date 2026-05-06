在 Think 2026 大会上，IBM 宣布 IBM Sovereign Core 正式可用。这是一个凝聚且即用的主权软件平台，结合了 AI 控制平面、持续合规性证据和受治理的智能体工作流，旨在帮助企业、政府和服务提供商部署和运营支持 AI 的主权环境。客户可以完全控制数据、运营和治理。

AMD 是 IBM Sovereign Core 的首发合作伙伴——为全球主权 AI 部署带来可信的高性能计算。IBM 和 AMD 正在合作，通过 IBM Sovereign Core 实现主权 AI 部署。

借助 IBM Sovereign Core，组织可以跨基础设施、数据、工作负载和运营实施持续的主权控制，同时保持现代 AI 所需的性能。AMD CPU 和 GPU 构成了关键基础，使客户能够在部署主权 AI 环境时，不牺牲计算密度、加速能力或效率。

“今天标志着我们与 IBM 战略合作伙伴关系的扩展，汇集双方能力，帮助企业客户通过开放创新加速发展，”AMD 执行副总裁兼首席商务官 Philip Guido 表示。“通过将 AMD 的高性能计算产品组合与 IBM 的企业 AI 领导力以及 Red Hat 的开放混合云平台相结合，我们正在提供端到端的 AI 解决方案，使客户能够更快地行动、更智能地扩展，并推动切实的业务成果。”