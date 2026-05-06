在一个以混合、智能体式和主权 AI 为特征的时代，IBM 和 AMD 共同为企业计算必须成为的样子设定了蓝图。
随着企业将 AI 投入生产，随着政府和受监管的行业更加重视数字主权，技术决策越来越取决于为控制、透明度和性能而构建的可信开放平台。随着 AMD 与 IBM 深化合作——将领先的 AMD CPU 和 GPU 与 IBM 软件、IBM 基础设施、IBM Cloud 和 Red Hat 的开放混合平台相结合，以实现企业级的 AI 和高性能计算的大规模部署——这一势头持续加速。
这一合作反映了一个清晰的市场现实：AI 和 HPC 现在需要的不仅仅是原始性能。它们需要为混合部署、合规对齐和企业治理而设计的集成化、支持主权即用的平台。
在 Think 2026 大会上，IBM 宣布 IBM Sovereign Core 正式可用。这是一个凝聚且即用的主权软件平台，结合了 AI 控制平面、持续合规性证据和受治理的智能体工作流，旨在帮助企业、政府和服务提供商部署和运营支持 AI 的主权环境。客户可以完全控制数据、运营和治理。
AMD 是 IBM Sovereign Core 的首发合作伙伴——为全球主权 AI 部署带来可信的高性能计算。IBM 和 AMD 正在合作，通过 IBM Sovereign Core 实现主权 AI 部署。
借助 IBM Sovereign Core，组织可以跨基础设施、数据、工作负载和运营实施持续的主权控制，同时保持现代 AI 所需的性能。AMD CPU 和 GPU 构成了关键基础，使客户能够在部署主权 AI 环境时，不牺牲计算密度、加速能力或效率。
“今天标志着我们与 IBM 战略合作伙伴关系的扩展，汇集双方能力，帮助企业客户通过开放创新加速发展，”AMD 执行副总裁兼首席商务官 Philip Guido 表示。“通过将 AMD 的高性能计算产品组合与 IBM 的企业 AI 领导力以及 Red Hat 的开放混合云平台相结合，我们正在提供端到端的 AI 解决方案，使客户能够更快地行动、更智能地扩展，并推动切实的业务成果。”
在 AMD 平台上运行的 IBM Sovereign Core 为组织提供以下帮助：
AMD 凭借针对 AI、数据密集型工作负载和高性能计算而优化的 CPU 和 GPU 架构，持续引领企业计算的发展步伐。而变化并正在加速的是，AMD 的创新如今已深入嵌入到 IBM 产品组合的各个层面。
从 IBM Software 和 Red Hat 到 IBM Cloud 和基础设施平台，AMD 的芯片领导力正转化为生产就绪的企业级成果。这种更紧密的集成使得利用 AMD 架构的客户能够在传统数据中心、混合环境和主权平台之间一致地部署工作负载。
IBM Software 在提升 AMD 对企业客户价值方面扮演着日益重要的战略角色。在自动化、应用程序现代化、数据和 AI 等领域，IBM 持续针对基于 AMD 的环境优化其软件产品组合，帮助客户将基础设施性能转化为可衡量的业务影响。
结合 Red Hat Enterprise Linux、Red Hat OpenShift 和 Red Hat AI Enterprise，这一软件基础使组织能够：
这种灵活、开放、原生 Kubernetes 的方法确保了可移植性，同时为组织提供了在受监管和关键任务 AI 用例中所需的运维信心。
IBM 的长期目标是将关键任务的企业系统转变为智能、自主的平台，以交付可衡量的业务成果。这一战略最具体的体现莫过于 IBM Db2 的演进——核心数据平台正从被动的记录系统转变为智能体驱动的 AI 运营中主动的、受治理的参与者。
今年早些时候推出的 IBM Db2 Genius Hub，将 Db2 重新定义为智能体式 AI 时代的自主数据库。它引入了 AI 驱动的、有人工参与的运维（涵盖维护、修复和事件响应），使数据库管理从被动的故障排查转变为主动的自主操作，显著减少了人工投入、成本和解决时间。
IBM 已在 AMD Instinct MI300X 上验证了 Db2 Genius Hub 能够满足试点客户的需求，而 MI355X 的测试正在进行中——这进一步强化了 AMD 加速计算作为可扩展、受治理的自主数据操作的基础地位。
企业和公共部门组织需要值得大规模信赖的 AI 平台。IBM Cloud 搭配 AMD EPIC CPU 和 Instinct GPU，为 AI 模型的训练和推理提供了强大的基础，同时支持符合监管、数据驻地及数据主权要求的部署模式。
结合 Red Hat AI Enterprise，客户可以构建开放、可移植的 AI 解决方案，减少对专有技术栈的依赖，同时保持高性能和治理能力。
对于性能敏感的工作负载——例如电子设计自动化、高级模拟和科学计算——IBM Cloud 上的第五代 AMD EPYC 处理器预计将提供持续 HPC 所需的核心密度、内存带宽和效率。
IBM 基础设施和服务通过企业级调度、可靠性和生命周期管理扩展了 AMD CPU 的能力，支持跨混合环境和受监管环境的关键任务 HPC 工作负载。
在 Think 大会上，IBM 和 AMD 重点展示了 AI 的智能体时代如何重塑基础设施需求——AI 智能体、大语言模型和 HPC 工作负载正在日益分布式的环境中扩展。题为“利用 IBM Cloud 和 AMD 构建任意位置计算的 AI 战略”的会议，展示了 IBM 与 AMD 长期合作伙伴关系如何为混合 AI 提供任意位置计算的基础，将强大的性能与跨云和本地环境的无缝可移植性相结合。
该会议演示了 AMD Instinct GPU 与 Pollara 400G AI 网络配对，如何利用业界领先的高带宽内存容量和带宽实现高吞吐量的 AI 训练与推理，同时 AMD EPYC 处理器为混合通用和 HPC 工作负载提供高效、安全的后盾。
借助 IBM watsonx 和 Red Hat OpenShift，组织可以跨公有云和私有云编排统一的 AI 生命周期——简化运营，同时在大规模下保持性能、开放性和控制力。
现代 AI 环境需要一个设计上即为交钥匙式的数据基础。IBM Fusion 提供了一个预集成、软件定义的 AI 数据平台，开箱即用，可投入生产。借助经过验证的配置、自动化部署和统一的生命周期管理，IBM Fusion 消除了构建和运营 AI 数据环境的摩擦，使组织能够快速且一致地搭建起完整的数据平台，无需定制工程开发。
一旦部署完成，IBM Fusion 和 IBM Storage Scale 共同提供一个数据平台，旨在为最严苛的 AI 与 HPC 工作负载扩展性能。高吞吐量、低延迟的数据服务确保 AMD CPU 和 GPU 在训练、推理和计算密集型模拟中始终保持充分利用。为进一步加速采用，IBM 正在为 AMD 客户开发一个参考架构，该架构将 IBM Storage Scale 与 AMD Instinct MI355X GPU 相结合——提供一条规范的、生产就绪的路径，以扩展 AI 性能，同时降低部署风险和缩短价值实现时间。
IBM Fusion 确保持续的高质量数据流以驱动 AI 和分析，提供在生产环境中大规模运行 AI 所需的企业数据服务。该平台包含内置的数据保护能力，例如备份与恢复、灾难恢复，以及跨混合和主权部署的策略驱动型弹性。内容感知存储服务支持高效的数据放置、生命周期管理和访问控制，而面向向量的数据服务则支持依赖嵌入和语义搜索的新兴 AI 工作流——使 IBM Fusion 成为一个不仅仅是面向规模、更是面向长期企业运营的交钥匙 AI 数据平台。
IBM 和 AMD 于 2025 年中期宣布扩展合作，计划开发基于 IBM 愿景的下一代计算架构，该架构旨在整合量子计算机与高性能计算的优势，即所谓的以量子为中心的超级计算。
IBM 与 AMD 的合作汇聚了 IBM 在量子计算领域的领导地位与 AMD 在 CPU、GPU、加速器和 HPC 架构方面的优势，以解决任何单一计算范式都无法独立解决的问题。
IBM 和 AMD 并不将量子系统视为独立平台，而是专注于混合量子-经典工作流，其中问题的不同部分在最适合解决它们的计算范式上执行。在此模型下，量子计算机可以处理固有的量子问题——例如分子模拟或优化——而由 AMD 驱动的经典系统则处理大规模数据处理、AI 和数值计算，从而实现更快、更准确的结果。
AMD、Red Hat 与 IBM 之间扩展的合作——涵盖芯片、软件、基础设施、云，以及如今的 IBM Sovereign Core——为企业 AI 和主权 AI 提供了一个强大的平台。
通过合作，它们使组织能够：
这标志着下一阶段的动力：由 AMD 驱动的创新，通过 IBM 以开放、可信、企业就绪的平台形式交付，为大规模混合和主权 AI 而设计。
阅读 IBM 在 Think 大会发布的 Sovereign Core 新闻稿
IBM，“介绍 IBM Sovereign Core：面向主权的新型软件基础”， 2026 年 1 月 15 日。
Techaisle，“隐形引擎：IBM 的三方合作策略是企业 AI 竞赛中的秘密武器”。
IBM，“IBM 与 AMD 携手 Zyphra 共同打造下一代 AI 基础设施”，2025 年 10 月 1 日。
AMD，“IBM 与 AMD 联手打造计算的未来”，2025 年 8 月 26 日。
Red Hat，“Red Hat 与 AMD 加强战略合作，扩展跨混合云的 AI 与虚拟化客户选择”，2025 年 5 月 20 日。