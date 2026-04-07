ALTK Evolve：AI 智能体在岗学习现已向构建者开放

ALTK‑Evolve 是一个实用框架，可将智能体体验转化为可重复使用的即时指导。该方法提高了对现实的多步骤任务（尤其是困难任务）的可靠性，而不会使上下文膨胀，并且可以与主流的智能体堆栈无缝集成。

大多数智能体会重读昨天的对话记录，但难以学习某一领域的基本原理。这一能力缺口表现为：反复犯错、输入变化时行为脆弱，以及难以将经验迁移到新的情境。

ALTK-Evolve 的推出填补了这一空白：通过从经验中提取洞察分析，形成可迁移的指导，让智能体能够应用于不同任务。这样的系统不再只是回放日志，而是从中学习，总结重要的模式，去除噪音，让每次新的运行开始时都比上一次更智能。