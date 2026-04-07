ALTK Evolve：AI 智能体在岗学习现已向构建者开放

您的智能体不应该每天早上醒来发现自己是个实习生。借助 ALTK‑Evolve，智能体可以在岗学习，一次学习一个任务。
ALTK‑Evolve 是一个实用框架，可将智能体体验转化为可重复使用的即时指导。该方法提高了对现实的多步骤任务（尤其是困难任务）的可靠性，而不会使上下文膨胀，并且可以与主流的智能体堆栈无缝集成。
大多数智能体会重读昨天的对话记录，但难以学习某一领域的基本原理。这一能力缺口表现为：反复犯错、输入变化时行为脆弱，以及难以将经验迁移到新的情境。
ALTK-Evolve 的推出填补了这一空白：通过从经验中提取洞察分析，形成可迁移的指导，让智能体能够应用于不同任务。这样的系统不再只是回放日志，而是从中学习，总结重要的模式，去除噪音，让每次新的运行开始时都比上一次更智能。
该框架的核心是将原始执行痕迹转化为实用的专业知识。智能体完成任务后，系统会挖掘交互痕迹（思考过程、工具调用及结果），归纳出可通用的规则，而不仅仅是一个一次性方案。系统会评估这些候选规则的频率、影响力和置信度；仅长期保留有用的规则。
当新任务启动时，运行时会精确检索与当前工具和上下文相关的指导规则，在执行任务时立即注入。其结果是精简的记忆，既能增强判断力，又不会过度充斥提示词。
该系统可以满足团队的实际需求。您可以从轻量级配置开始快速体验该工作流程，待需要提高可见性时，为现有 ReAct 风格的智能体添加低代码跟踪能力，或者将其深度连接到自定义运行时，以实现全面的可观测性和控制力。无论您选择哪条道路，重点始终保持不变：从实际工作中不断学习，然后在重要的时候准确地应用这些经验。
在 App World 环境中，当智能体需要完成现实的多步骤 API 任务时，添加来自记忆系统的即时指导后，场景目标完成率总体提高了 8.9 个点，其中最困难的任务提高幅度最大 (+14.2)。这些提升反映了真正的泛化能力而非简单记忆：智能体在不同的场景变体中的表现更加稳定一致，当控制流变得更加复杂时，也不再“飘忽不定”。
Altk-Evolve 有 4 个主要优点：
尝试使用轻量级设置，几分钟内即可使用现有智能体（例如 Claude Code 或 IBM Bob）体验整个优化闭环。
为 ReAct 风格的智能体启用低代码跟踪，将思考过程、行动和结果可视化，然后同步痕迹，生成实用的优化指南。
当需要对计划、工具调用和中间状态实现完整的可观测性时，可与自定义运行时深度集成。
其他作者：Jayaram Radhakrishnan（高级研究科学家）、Punleuk Oun（软件工程师）、Gaodan Fang（软件工程师）和 Gegi Thomas (STSM)