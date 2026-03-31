一款未来感十足的微芯片设计，在深色背景下以悬浮布局呈现出分层结构的组件
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IBM Z 上的 AI：引领企业创新的未来

今天，我们将通过面向 IBM Z 的全新 AI 理念，带您一窥未来图景。以下路线图呈现了“全栈”价值视图，展现了我们从基础设施、运营层面，直至应用与数据所实现的整体价值。

发布日期 2026年3月31日

过去几年，AI 飞速发展，IBM Z 也随之发展。该平台具备智能体 AI 就绪能力，涵盖安全编排、专用的平台内加速组件，以及 AI 辅助的开发者体验。

这项创新当下即可创造价值，助力提升生产力、提高运营效率并降低风险。客户已加快自身数字化转型进程，优化保险预测模型，实时识别更多欺诈行为，提升 IT 团队技能活力，并取得了诸多其他成效。

展望未来，我们将改造全栈，带来更简化、以 AI 为先的体验，同时扩展 AI 选项，为您的应用和数据释放更多价值。

IBM Z 上的 AI 演进

IBM Z 提供高吞吐量、低延迟的基础设施，这对关键业务负载至关重要。随着 AI 逐渐成为现代需求，IBM Z 凭借其完全一体化的解决方案，在支撑各类数据与工作负载流程方面具备独特优势。该方案涵盖硬件、运营集成及软件，助力用户充分挖掘数据价值。

IBM Z 采用先进的硬件设计和功能，最引人注目的是具有片上 AI 加速器的 Telum 和 Telum II 处理器。近期推出的 IBM Spyre Accelerator，进一步为多模型与 AI 方案提供更强扩展能力与更多选择。这些功能支持直接在平台上进行实时推理与模型执行，同时结合了客户所需的安全、高完整性数据环境，以及可扩展性与高性能。

  • IBM Z 专为持续运营而设计，具有行业领先的运行时间和容错能力，使其成为嵌入实时事务系统（例如欺诈检测或客户服务自动化）中的 AI 应用的绝佳选择。
  • 借助端到端加密、安全启动、高级访问控制和量子安全加密工具，Z 为依赖敏感或受监管数据的客户数据和 AI 模型提供了安全、合规的数据环境。
  • IBM Z 支持 TensorFlow、PyTorch、ONNX 等主流 AI 与机器学习框架，使数据科学家在运用平台独特能力的同时，能够继续使用熟悉的工具。

虽然 IBM Z 最为人熟知的是高速、大规模的交易处理能力，但 AI 正为其赋予全新能力，可对同类交易进行实时交互处理，例如借助生成式 AI 实现高级欺诈检测与保险理赔管理。IBM Z 现在利用生成式 AI 解决方案来简化并优化开发人员、操作员和程序员交互和管理平台的方式。

  • 智能体式 AI 可提高生产力和运营效率；提供智能的、数据驱动的自动化，可以理解上下文并驾驭复杂的多步骤交互。可选方案包括：可帮助团队快速提升生产力的预构建智能体，以及支持团队自主开发定制化智能体的无代码界面。
  • 在客户自有安全系统内实现简化的数据识别与连接，有助于直接在平台上挖掘关键业务数据中潜藏的模式。团队可以使用他们已熟悉的工具，并具备增强的 AI 功能，处理结构化和非结构化数据，更快地创造价值。

客户如今已可把握机遇，开发融入 AI 的应用方案，用以支撑战略举措，而非仅停留在概念验证或试点项目阶段。

为什么现在很重要？

自 2022 年推出 Telum 处理器（甚至在此之前就已具备机器学习功能）以来，IBM 一直处于大规模实现企业 AI 价值的前沿。

AI 应用正在不断普及，数据量也在飞速增长，但真正具有差异化的价值尚未到来。企业需要转变流程和运营模式，以实现价值和投资回报率的最大化。企业转型并非一蹴而就，它需要愿景、规划与迭代式推进，当然，还离不开合适的平台支撑。

了解基础架构、软件和工具的未来对于成功至关重要。

最大化 AI 领域投资

融入 AI 的企业项目，是企业内部真正意义上的战略举措，它将 AI 贯穿于各项业务职能、流程与系统之中，以推动更智能的决策、自动化与创新。与其将 AI 视作一种工具，融入 AI 的项目是将 AI 能力深度嵌入运营的核心之中。

如今，IBM Z 上存在多种 AI 用例，每种用例都旨在充分发挥将 AI 带入平台数据的独特优势。选择在 IBM Z 上进行创新，您可以在当前和未来几年最大限度地发挥 AI 的价值和投资价值。

我们将沿着此路线图持续推进，并随时发布最新进展。目前，先深入了解 AI for Z 的新动态。

了解更多关于现代化大型机如何实现 AI 就绪的详细信息。

Tina Tarquinio

Chief Product Officer, IBM Z and LinuxONE | MHV Senior Location Executive

IBM