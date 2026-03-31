IBM Z 上的 AI：引领企业创新的未来

IBM Z 采用先进的硬件设计和功能，最引人注目的是具有片上 AI 加速器的 Telum 和 Telum II 处理器。近期推出的 IBM Spyre Accelerator，进一步为多模型与 AI 方案提供更强扩展能力与更多选择。这些功能支持直接在平台上进行实时推理与模型执行，同时结合了客户所需的安全、高完整性数据环境，以及可扩展性与高性能。

IBM Z 专为持续运营而设计，具 有行业领先的运行时间和容错能力 ，使其成为嵌入实时事务系统（例如欺诈检测或客户服务自动化）中的 AI 应用的绝佳选择。

，使其成为嵌入实时事务系统（例如欺诈检测或客户服务自动化）中的 AI 应用的绝佳选择。 借助端到端加密、安全启动、高级访问控制和量子安全加密工具，Z 为依赖敏感或受监管数据的客户数据和 AI 模型提供了安全、合规的数据环境。

IBM Z 支持 TensorFlow、PyTorch、ONNX 等主流 AI 与机器学习框架，使数据科学家在运用平台独特能力的同时，能够继续使用熟悉的工具。

虽然 IBM Z 最为人熟知的是高速、大规模的交易处理能力，但 AI 正为其赋予全新能力，可对同类交易进行实时交互处理，例如借助生成式 AI 实现高级欺诈检测与保险理赔管理。IBM Z 现在利用生成式 AI 解决方案来简化并优化开发人员、操作员和程序员交互和管理平台的方式。

智能体式 AI 可提高生产力和运营效率；提供智能的、数据驱动的自动化，可以理解上下文并驾驭复杂的多步骤交互。可选方案包括：可帮助团队快速提升生产力的预构建智能体，以及支持团队自主开发定制化智能体的无代码界面。

在客户自有安全系统内实现简化的数据识别与连接，有助于直接在平台上挖掘关键业务数据中潜藏的模式。团队可以使用他们已熟悉的工具，并具备增强的 AI 功能，处理结构化和非结构化数据，更快地创造价值。

客户如今已可把握机遇，开发融入 AI 的应用方案，用以支撑战略举措，而非仅停留在概念验证或试点项目阶段。