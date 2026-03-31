IBM Z 上的 AI：引领企业创新的未来

今天，我们将通过面向 IBM Z 的全新 AI 理念，带您一窥未来图景。以下路线图呈现了“全栈”价值视图，展现了我们从基础设施、运营层面，直至应用与数据所实现的整体价值。
过去几年，AI 飞速发展，IBM Z 也随之发展。该平台具备智能体 AI 就绪能力，涵盖安全编排、专用的平台内加速组件，以及 AI 辅助的开发者体验。
这项创新当下即可创造价值，助力提升生产力、提高运营效率并降低风险。客户已加快自身数字化转型进程，优化保险预测模型，实时识别更多欺诈行为，提升 IT 团队技能活力，并取得了诸多其他成效。
展望未来，我们将改造全栈，带来更简化、以 AI 为先的体验，同时扩展 AI 选项，为您的应用和数据释放更多价值。
IBM Z 提供高吞吐量、低延迟的基础设施，这对关键业务负载至关重要。随着 AI 逐渐成为现代需求，IBM Z 凭借其完全一体化的解决方案，在支撑各类数据与工作负载流程方面具备独特优势。该方案涵盖硬件、运营集成及软件，助力用户充分挖掘数据价值。
IBM Z 采用先进的硬件设计和功能，最引人注目的是具有片上 AI 加速器的 Telum 和 Telum II 处理器。近期推出的 IBM Spyre Accelerator，进一步为多模型与 AI 方案提供更强扩展能力与更多选择。这些功能支持直接在平台上进行实时推理与模型执行，同时结合了客户所需的安全、高完整性数据环境，以及可扩展性与高性能。
虽然 IBM Z 最为人熟知的是高速、大规模的交易处理能力，但 AI 正为其赋予全新能力，可对同类交易进行实时交互处理，例如借助生成式 AI 实现高级欺诈检测与保险理赔管理。IBM Z 现在利用生成式 AI 解决方案来简化并优化开发人员、操作员和程序员交互和管理平台的方式。
客户如今已可把握机遇，开发融入 AI 的应用方案，用以支撑战略举措，而非仅停留在概念验证或试点项目阶段。
自 2022 年推出 Telum 处理器（甚至在此之前就已具备机器学习功能）以来，IBM 一直处于大规模实现企业 AI 价值的前沿。
AI 应用正在不断普及，数据量也在飞速增长，但真正具有差异化的价值尚未到来。企业需要转变流程和运营模式，以实现价值和投资回报率的最大化。企业转型并非一蹴而就，它需要愿景、规划与迭代式推进，当然，还离不开合适的平台支撑。
了解基础架构、软件和工具的未来对于成功至关重要。