AI 原生数据智能：数据智能代理如何让可信数据触手可及
IBM 软件专为跨任意云环境打造，实现应用程序、智能代理与数据的高效互联。我们的产品组合覆盖五大关键领域：数据管理、AI 助力的生产力、安全与治理、集成与韧性，以及混合基础设施管理。
这一基础至关重要，因为只有在整个环境中实现数据、元数据与治理的互联互通，自动化才能真正发挥作用。IBM 软件旨在让您的系统协同工作，而不仅仅是并行运行。
数据管理的未来正从工具驱动的工作流，迈向智能自动化。尽管现代数据平台功能强大，但大多数员工——包括业务分析师、产品团队及一线决策者——缺乏时间或专业知识来使用它们。于是，他们求助于数据专家，由其手动定位数据资产、验证上下文并解读数据血统。
然而，这种模式难以扩展，也让组织运作速度受阻。根据最新研究，美国和英国 57% 的领导者认为，组织内部的数据素养差距正直接制约决策效率。当员工难以查找或信任数据时，AI 项目停滞不前，治理变得被动，生产力也随之停滞。
要推动发展，企业需要一种全新的方法——将智能直接交付给用户，而不是要求他们掌握另一款复杂工具。
Data Intelligence Agent 是 IBM 数据管理产品组合的一部分，可统一、治理、丰富并优化跨云的企业数据。它体现了 IBM 的理念：可信、AI 就绪的数据，是可靠且可解释 AI 的前提条件。
该 AI 伴侣原生嵌入 watsonx.data intelligence 中，简化了用户发现、理解与管理数据的方式。用户无需切换多个工具或追踪数据管理员，只需用自然语言提出问题即可。代理能够解读意图，检索相关资产，并提供关键上下文——包括定义、血统、质量及治理——让每位用户都能自信决策。
对数据消费者而言，这意味着可以在不损害信任的前提下，自助访问数据。对治理与工程团队而言，这意味着减少重复查询，能将精力更多投入到高价值工作中。对管理员而言，它提供完全控制权——组织可选择底层 LLM，确保 AI 的配置与治理符合自身要求。
与依赖单一云或模型提供商的解决方案不同，Data Intelligence Agent 构建于 IBM 软件的混合、开放且负责任的架构之上。它可跨多云环境运行，集成现有工具并自动执行治理——确保每一次洞察都值得信赖、可解释，且符合企业管控。
这种方法确保 IBM 的自动化增强合规性与信任，而非绕过它——使 IBM 相较于超大规模厂商或点解决方案，更具企业级准备能力。
当今数据环境支离破碎。即便在设计完善的架构中，员工仍需在数据目录、仪表板和工作流系统间来回切换。每一次切换都会增加摩擦与风险。数据智能代理消除了这种碎片化。
通过对话界面，用户可以：
这不仅带来便利，更是深刻的转型。通过即时访问可信数据，企业能够提升数据利用率、降低风险，并加快洞察生成。
代理的影响与 IBM 软件平台提供的四大成果高度契合：
通过减少手动操作并统一跨环境的数据上下文，代理可提升生产力并带来战略优势。
随着 AI 融入日常运营，代理将成为连接人员、数据与决策的智能层。Data Intelligence Agent 位于 IBM 混合智能平台之上，跨云连接元数据、治理与自动化。它成为企业数据的通用前门，无论数据位于何处。
通过每一次互动，它都能学习、优化并增强信任——让数据使用者减少搜索时间，专注创造价值。
AI 的有效性取决于其背后的数据基础。Data Intelligence Agent 体现了 IBM 的承诺：从根基构建可信、透明且可解释的 AI。
深入了解 watsonx.data intelligence 与 Data Intelligence Agent 如何帮助贵组织连接人员、数据与治理，加速负责任 AI 的落地。