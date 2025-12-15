IBM 软件专为跨任意云环境打造，实现应用程序、智能代理与数据的高效互联。我们的产品组合覆盖五大关键领域：数据管理、AI 助力的生产力、安全与治理、集成与韧性，以及混合基础设施管理。

这一基础至关重要，因为只有在整个环境中实现数据、元数据与治理的互联互通，自动化才能真正发挥作用。IBM 软件旨在让您的系统协同工作，而不仅仅是并行运行。