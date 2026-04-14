AI 正在重新定义体育的未来：初创企业如今也能入局

与其他行业一样，体育联盟、球队和赛事会产生海量数据，无论是球员分析、球迷收视数据还是其他信息。然而，直到最近，与大多数其他成熟行业相比，体育界的这些数据在很大程度上仍未得到充分利用。如今，AI 正在彻底改变这一局面——完全颠覆了游戏规则。
从球队、联盟到转播商等，AI 正成为重塑决策过程的重要角色。体育行业有望从一批新创企业中获益巨大，这些企业将体育实体视为全年无休、具有重大商业价值的机遇。
推动这一变革的初创企业并非在做渐进式改进；它们正在为一个亟待大规模转型的行业构建基础架构——让过去无法衡量的东西变得可衡量。
这对体育实体意味着什么？机遇又在哪里？
在体育商业的整个生态系统中，创新层出不穷，竞争优势将越来越取决于各组织的团队如何有效地将 AI 融入自身战略。
35 年多来，IBM 一直是全球最具标志性的体育机构值得信赖的创新合作伙伴，包括美国大师赛、温布尔登网球锦标赛、美国网球公开赛、一级方程式赛车和终极格斗冠军赛。我们塑造了世界观看、分析和互动体育的方式，并看到这一行业正进入一个代际转折点。
那些处于体育与科技交汇处的初创企业，并非在开发孤立的单项功能。它们正在构建的数字基础设施，将决定未来数十年全球体育生态系统的运行方式。
IBM 体育科技初创企业挑战赛将在里约网络峰会、温哥华网络峰会、里斯本网络峰会，以及纽约和旧金山 a16z 2026 科技周等大型科技活动的场边举办展示活动。这些展示为创始人提供了创新发生的平台，让初创企业有机会在全球瞩目的观众面前推介自己的解决方案。
展示不仅能带来媒体和公众的关注，还能接触到 IBM Ventures 和 IBM 体育与娱乐合作伙伴团队的关键决策者、风险投资基金以及能够提供指导和有价值人脉的技术领袖。
到 2026 年底，IBM 可酌情邀请部分初创企业参加在里斯本网络峰会举行的 IBM 体育科技初创企业大奖赛，推介其体育科技解决方案并角逐奖项。评审团将由 IBM Ventures 和 IBM 体育与娱乐合作伙伴团队的高管、知名运动员以及风险投资行业领袖组成。
获胜的初创企业有机会获得 IBM 体育与娱乐合作伙伴团队提供的、价值最高可达 10 万美元的付费概念验证项目，具体需经相关批准。
IBM 体育科技初创企业挑战赛不仅仅是一场路演比赛。它是下一代 AI 在体育领域应用的起点。
IBM Ventures 重点关注处于成长期（种子轮到 B 轮，而非最小可行产品到种子轮）、致力于通过体育科技提升体育商业价值的初创企业。在评估中，IBM Ventures 会考虑战略相关性、团队构成、产品质量、市场规模和财务状况等因素。
在 IBM Ventures，我们不仅投资于体育的未来，更在助力建设这一未来。我们寻找有远见的创始人，他们正在开发面向企业、由人工智能驱动的解决方案，为全球体育组织带来有意义的竞争、运营和商业成果。如果您是一家正在塑造下一代体育科技的全球初创企业，我们期待听到您的声音。
让我们一起建设体育的未来。
Discovery Program 展示活动是独立的、仅提供曝光机会的活动。参与或入选为展示活动的参与者或获胜者，并不代表获得仅限受邀参加的里斯本网络峰会大奖赛的资格、优先级、排名或晋级机会。邀请完全由 IBM 自行决定。
参与或赢得展示活动，并不保证获得里斯本网络峰会大奖赛的邀请，也不保证获得任何投资、概念验证、商业合作或与 IBM 的任何当前或未来业务关系。
任何潜在的概念验证合作均需满足 IBM 的内部要求、获得相关批准，并签署独立的最终协议（包括双方商定的工作说明）。
参与活动须遵守适用的当地法律以及每场活动前公布的官方推广条款与规则。