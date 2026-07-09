从无管控 AI 到可治理 AI：依托 watsonx.governance 补齐可视性短板

watsonx.governance 全新推出的 AI Asset Discovery 功能，可帮助企业在全开发与部署环境中识别未纳入管控的智能代理、工具、MCP 服务器以及基础大模型，将影子 AI 纳入标准化治理流程；同时伴随 AI 规模化落地进程，持续为风控团队提供全局可视能力支撑。
IBM watsonx.governance 的 AI Asset Discovery 功能，能够从各类适配的智能体开发与调度平台中，直接识别出已纳入管控及未受管控的全部 AI 资产。它会自动发现 AI 代理并捕获元数据，例如名称、描述、版本、部署环境、联网工具、MCP 服务器、基础模型和协作智能体。
AI Asset Discovery 无需管理团队手动识别和记录这些资产，而是在 watsonx.governance 中持续显示这些资产。该功能可生成企业 AI 资产全貌更精准、完整的可视化视图，同时协助治理团队排查尚未纳入管控流程的各类 AI 系统。
与影子 IT 非常相似，影子 AI 最广泛的含义是指使用在正式治理流程之外运行的系统，例如员工使用未经授权的 AI 应用程序。然而，它越来越多地涉及内部团队在缺乏治理可见性的情况下构建 AI 智能体、集成新的基础模型、连接 MCP 服务器并部署自主工作流。
随着企业规模化推进生成式 AI 与智能体式 AI 项目，治理团队面临的资产可视性难题日益凸显新的 AI 系统正在业务部门、开发团队和创新项目中以超过传统治理流程的速度被构建。
“多数企业曾试图依靠传统资产台账来解决该问题，但仍有 27% 的企业无法掌握自身 AI 资产的实际使用点位。因为问题不仅仅在于了解你拥有哪些资产。IBM Think 2026 大会上，IBM 产品与工程副总裁兼 IBM 首席发明家 Maryam Ashoori 表示：“关键在于了解它们所处的企业环境。”
多数 AI 治理项目依靠应用场景申报、资产台账、问卷调研与自主报备机制，来梳理企业内部所有在用 AI 资产。虽然这些方法对于传统的机器学习系统来说可能很有效，但随着智能体式 AI 生态系统复杂性的增长，它们变得越来越难以维护。
真正的资产可见性绝非传统静态台账所能实现。对于 AI 智能体来说，这意味着了解围绕该智能体定义的更广泛的系统：基础模型、工具和 MCP 服务器，以及与之关联的协作智能体。
这类更广维度的关联背景至关重要，因为智能代理的风险特征并不仅仅由智能体本身决定。这取决于智能体的预期目的、配置的依赖关系、相关模型以及其批准使用的控制措施。
AI Asset Discovery 帮助组织在智能体平台（团队构建或部署智能体的环境）中揭示这些关系。这让治理团队能够更全面地了解 AI 系统，而非只局限于单一智能体及其用途。
当可见性与核心治理要素打通时，其价值才能真正体现：包括应用场景、风险等级、管控措施、合规制度以及业务成效。
依托 AI 驱动的语义相似度匹配技术，watsonx.governance 的 AI Asset Discovery 功能可协助团队判断扫描识别出的 AI 资产，是匹配已有台账记录，还是需作为全新资产完成接入管控流程。完成资产关联或新增接入后，系统将自动触发配套管控流程，协助团队开展风险管控、配置风控措施、归集审计凭证并评估业务价值。
由此构建一条从资产发现到合规治理的完整可执行链路，同时实现资产、应用场景、风险与管控措施的关联视图。企业不仅能够评估 AI 是否得到合规、妥善的治理，还可判断其是否契合预期业务成效目标。
AI 系统发展迅速。团队在迭代优化智能体功能的过程中，可能会执行多项调整操作：更新智能体配置、更换底层基础模型、新增设计阶段工具引用、修改 MCP 服务器配置，或是调整协作智能体的关联关系。
仅依赖于定期、自我证明式报告的治理可能会产生一种虚假的舒适感。若缺少持续资产发现能力，企业将无法及时察觉 AI 系统发生的各类变更，而这些变更往往会催生全新风险或导致原风险失去管控。
AI Asset Discovery 功能通过持续扫描 AI 资产并自动在 watsonx.governance 中反映发现的更新，帮助减少这种治理漂移。通过记录变更发生内容和时间的活动日志，治理团队可以维护可审计的记录，同时保持治理系统的记录与当前 AI 状态保持一致。
这有助于组织更早地识别变更，重新评估适用的风险和控制措施，并在 AI 系统发展的过程中更准确地掌握 AI 系统的发展情况。
对于未掌握踪迹的 AI 资产，治理、量化评估与优化提升均无从谈起。有效的治理还需要了解围绕 AI 的关系：智能体的设计方式，它们的依赖项，以及它们如何与用例、风险、控制和业务成果相联系。
借助 IBM watsonx.governance AI Asset Discovery 功能，团队可以专注于识别风险、实现控制和评估商业价值，而企业则将影子 AI 曝光，并以更高的信心、透明度和控制力管理 AI。
快速了解如何从以下渠道开启 AI 资产发现功能：