从无管控 AI 到可治理 AI：依托 watsonx.governance 补齐可视性短板

与影子 IT 非常相似，影子 AI 最广泛的含义是指使用在正式治理流程之外运行的系统，例如员工使用未经授权的 AI 应用程序。然而，它越来越多地涉及内部团队在缺乏治理可见性的情况下构建 AI 智能体、集成新的基础模型、连接 MCP 服务器并部署自主工作流。

随着企业规模化推进生成式 AI 与智能体式 AI 项目，治理团队面临的资产可视性难题日益凸显新的 AI 系统正在业务部门、开发团队和创新项目中以超过传统治理流程的速度被构建。

“多数企业曾试图依靠传统资产台账来解决该问题，但仍有 27% 的企业无法掌握自身 AI 资产的实际使用点位。因为问题不仅仅在于了解你拥有哪些资产。IBM Think 2026 大会上，IBM 产品与工程副总裁兼 IBM 首席发明家 Maryam Ashoori 表示：“关键在于了解它们所处的企业环境。”