IBM watsonx.data intelligence 在自管理环境中为 AI 智能体带来可信上下文

IBM 在 watsonx.data intelligence 中宣布推出 Agentic Data Intelligence，让 AI 智能体能够访问发现、理解和使用企业数据所需的可信上下文。
AI 智能体正迅速融入组织的运营方式，自动化任务、分析信息并加速决策。但它们的有效性取决于一个关键因素：对可信、理解透彻的数据的访问。
如果不清楚底层数据及其定义、关联和治理方式，智能体就不得不依赖不完整的信号，从而增加结果不准确的风险。
为应对这一问题，IBM 在 watsonx.data intelligence 中引入 Agentic Data Intelligence，将其可用性从去年四月宣布的 SaaS 产品扩展到自管理部署。这让组织能够在自己的基础设施上运行它，全面控制数据、治理和安全要求，同时将可信的业务和运营上下文直接带入 AI 智能体交互中。
当连接到企业知识层，并能访问业务定义、血缘、治理策略和数据质量洞察时，AI 智能体最为有效。这些信息大多已经存在，但与智能体的运行位置相脱节，限制了可靠解读，并降低了人们对 AI 驱动工作流的信任。
Agentic Data Intelligence 正是为满足这一需求而设计，它将 watsonx.data intelligence 的功能引入 AI 智能体交互之中。借助模型上下文协议 (MCP)——这一连接 AI 系统与企业数据和工具的新兴标准，智能体可在运行时动态访问 watsonx.data intelligence 中的可信元数据和治理上下文。
这使智能体能够超越原始数据访问，在共享的业务含义、关系、所有权和策略理解下运作。这些集成适用于现有工具和应用，包括 IBM Bob、watsonx Orchestrate、 Claude、GitHub Copilot、企业 copilot 以及自定义 AI 应用程序。
借助这一模式，智能体可以访问：
因此，智能体能够更快发现相关数据，并产出更准确、可解释且符合企业标准的输出。
尽管可信上下文至关重要，但许多数据智能与治理任务需要结构化流程和最佳实践才能有效执行。Agentic Data Intelligence 通过智能体技能来应对这一挑战，使智能体能够一致地处理数据。
Agent Skills 为 AI 智能体提供可复用的工作流，以完成常见的数据任务。智能体不再独立确定每一步，而是遵循反映实际工作方式的预定义序列，并可跨类似场景应用。
这些工作流涵盖以下活动：
许多此类任务涉及多个工具、依赖关系和有序步骤。没有清晰的指导，执行可能变得不一致，出现步骤遗漏或顺序错乱。
智能体技能定义了应如何执行此类工作，包括分步操作和底层最佳实践。由于这些工作流可复用，它们可以被反复应用，提高一致性的同时减少每次设计和协调流程的需要。
原本需要协调多个工具的任务，通过单一的引导式工作流即可处理，减少了手动工作量，并实现更可预测的结果。
当用户与组织内部使用的 AI 智能体交互时，Agentic Data Intelligence 使该智能体能够利用 watsonx.data intelligence 的运营上下文来解释和响应请求。
该智能体识别相关数据资产和业务术语，检索血缘与数据质量信号以了解关系与可靠性，并在生成响应前验证所有权与治理策略。对于常见和重复性任务，Agent Skills 指导智能体如何执行工作流，应用预定义步骤和既定实践。
由于这一切发生在运行时，智能体基于当前已治理数据运作，而非静态或复制的副本。这使得数据治理、血缘、质量和数据产品成为 AI 智能体解读请求和生成结果的一部分。
凭借语义理解能力，AI 智能体能够支持整个组织中关键的数据与治理工作流。
要查看 AI 智能体如何通过 MCP 服务器与受治理的元数据交互，请观看下方演示。
Agentic Data Intelligence 在 watsonx.data intelligence 中支持自管理部署，让组织完全掌控数据、治理和安全。这在受监管或安全敏感行业中尤为重要。
同时，通过将运营上下文开放给已使用的 AI 智能体，团队无需重建基础即可扩展现有工作流，从而加快采用、降低集成开销并更快实现价值。
企业 AI 的下一阶段不仅取决于更优秀的模型，还取决于这些模型如何有效利用可信的组织知识。
Agentic Data Intelligence 将治理、血缘、数据质量和工作流专业知识融入 AI 智能体的运作方式，为基于企业现实的 AI 驱动工作流提供可扩展的基础。通过将可信上下文直接嵌入智能体交互并为其配备可复用技能，组织能够更快行动，同时保持控制力、透明度和信任。
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