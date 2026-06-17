IBM watsonx.data intelligence 在自管理环境中为 AI 智能体带来可信上下文

AI 智能体正迅速融入组织的运营方式，自动化任务、分析信息并加速决策。但它们的有效性取决于一个关键因素：对可信、理解透彻的数据的访问。

如果不清楚底层数据及其定义、关联和治理方式，智能体就不得不依赖不完整的信号，从而增加结果不准确的风险。

为应对这一问题，IBM 在 watsonx.data intelligence 中引入 Agentic Data Intelligence，将其可用性从去年四月宣布的 SaaS 产品扩展到自管理部署。这让组织能够在自己的基础设施上运行它，全面控制数据、治理和安全要求，同时将可信的业务和运营上下文直接带入 AI 智能体交互中。