传统整合通常需要深厚的技术专业知识，当需求超过可用资源时，就会造成瓶颈。IBM 新近增强型的 iPaaS 智能体旨在通过在整个整合生命周期中为团队提供帮助，来消除这种摩擦。着眼于模型和智能体的激增，IBM 寻求将这些能力引入 iPaaS 基础。这将使客户能够管理 AI 智能体和 LLM 如何访问上下文数据源，而无需添加额外的基础设施。例如，通过使用 API 智能体或 API Developer Studio，可以比以往更轻松地将 API 作为智能体可以调用的 MCP 工具公开。

客户可以使用自然语言描述目标，智能体会解析意图，生成建议的集成流程，并提供审批选项。过去需要数小时或数天完成的工作，现在可以在几分钟内完成，帮助业务和 IT 团队更快地交付新的数字化服务。

除了加快构建时间之外，智能体还扩展到运营。通过对错误进行分类、突出最关键的问题并提供解决方案，这些功能帮助团队减少停机时间并更高效地进行故障排查。智能体甚至可以针对重复出现的错误进行自我修复，最大限度地减少重复工作。

结果是：整合专家、开发人员和业务技术人员可以减少对重复性手工任务的关注，将更多精力投入到创造价值上。对于组织而言，这意味着更快的实现价值的时间和更大的运营弹性。