当今的企业面临着加速创新同时也需要从 AI 投资中获得切实的回报。然而，许多组织难以按照业务需求的速度整合不同的系统、API 和数据流。
借助 IBM webMethods Hybrid Integration 的最新增强功能，IBM 正在帮助客户克服这些挑战。这些进展涉及三个关键领域：
这些创新旨在帮助企业为 AI 转型的机遇做好准备，同时增强今天的混合运营的可靠性。
传统整合通常需要深厚的技术专业知识，当需求超过可用资源时，就会造成瓶颈。IBM 新近增强型的 iPaaS 智能体旨在通过在整个整合生命周期中为团队提供帮助，来消除这种摩擦。着眼于模型和智能体的激增，IBM 寻求将这些能力引入 iPaaS 基础。这将使客户能够管理 AI 智能体和 LLM 如何访问上下文数据源，而无需添加额外的基础设施。例如，通过使用 API 智能体或 API Developer Studio，可以比以往更轻松地将 API 作为智能体可以调用的 MCP 工具公开。
客户可以使用自然语言描述目标，智能体会解析意图，生成建议的集成流程，并提供审批选项。过去需要数小时或数天完成的工作，现在可以在几分钟内完成，帮助业务和 IT 团队更快地交付新的数字化服务。
除了加快构建时间之外，智能体还扩展到运营。通过对错误进行分类、突出最关键的问题并提供解决方案，这些功能帮助团队减少停机时间并更高效地进行故障排查。智能体甚至可以针对重复出现的错误进行自我修复，最大限度地减少重复工作。
结果是：整合专家、开发人员和业务技术人员可以减少对重复性手工任务的关注，将更多精力投入到创造价值上。对于组织而言，这意味着更快的实现价值的时间和更大的运营弹性。
企业经常发现自己需要重复构建相同的集成，因为相关资产分散在各个平台上，且难以进行治理。这种重复会减慢交付速度，增加成本，并增加合规风险。
全新的 Unified Asset Catalog 通过将 IBM webMethods Hybrid Integration 中的资产整合到单一的受管元数据层中来解决这一问题。整合专家和架构师可以轻松搜索、分析依赖关系和请求访问，而 AI 智能体使用相同的数据实时提供上下文建议。
客户可获得的利益包括：
通过将 AI 智能体作为目录的一级使用者，IBM 帮助组织从概念验证阶段顺利过渡到生产环境，同时增强信任和治理，在不牺牲控制的前提下释放速度。
在 AI 驱动功能为企业未来做好准备的同时，IBM 也重视帮助客户最大化现有技术堆栈的价值。IBM MQ 作为关键任务工作负载的基石，有时对整合团队来说难以直接监控。
新的 MQ 可观测性功能改变了这一状况。通过将 MQ 的遥测数据与其他集成资产一起呈现，集成团队可以实时了解队列的健康状况、延迟和吞吐量，无需完全依赖 MQ 专家或单独的控制台。
对客户的影响显而易见：
这意味着组织可以更快地响应潜在的中断，同时让熟练的 MQ 管理员专注于价值更高的活动。
在当今技术环境中，变革的步伐一刻不停，组织需要一个值得信赖的基础，以在保护现有投资的同时驾驭 AI。通过对 IBM webMethods Hybrid Integration 的这些增强功能，IBM 正在帮助客户平衡两大关键目标：在为智能体式 AI 的机遇做好准备的同时，确保现有系统的可靠性和投资回报。
启用智能体式 AI 是 IBM webMethods Hybrid Integration 的核心重点，包括构建 AI 网关、加速 MCP 生命周期管理，以及利用 IBM 技术如 watsonx。在此深入了解一些最新进展。
IBM 专注于生产力、治理和可见性，旨在为企业提供工具，以加速创新、降低风险，并以更大的信心实现业务价值。