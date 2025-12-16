智能 AI 助力大型机现代化 —— IBM watsonx Code Assistant for Z
为了满足对 AI 驱动效率日益增长的需求，IBM 正在增强工具集，将现代化与自动化直接带给大型机开发人员和架构师。IBM watsonx Code Assistant for Z 是一款端到端的大型机应用程序现代化开发助手，由 AI 与自动化技术提供支持。
根据 IBM 商业价值研究院的最新研究，支持 AI 的工作量（其中许多由代理式 AI 驱动）预计将从 2024 年的 3% 上升至 2026 年的 25%，实现八倍增长。这标志着企业在简化工作流、解锁新的敏捷性和效率方面的方式发生了重大转变。
2.8 版本通过代理式体验，帮助企业在现代化之旅中释放新的效率和智能水平。产品原有的功能现已融合为统一、直观的工作流，使开发人员能够更加顺畅地完成各项任务。
新的代理式工作流可帮助开发人员快速完成任务，从理解应用程序环境，到通过重构单体代码降低复杂性。例如，若需更新 Db2 表，开发人员可以输入如下提示以触发多步骤的现代化任务：“我需要在汽车策略表中添加一列，用于标识车辆是否为电动汽车。您能帮我更新所有使用该字段的程序吗？”
借助此提示，代理式工作流能够自动识别依赖关系、执行影响分析、生成代码，同时确保遵循编码规范，并完成编译与构建以供验证。这种方法不仅可以提升代码质量、提高工作效率、加快交付速度，还旨在帮助开发人员在降低风险的前提下更快实现现代化目标。
为实现这一功能，IBM 利用 Model Context Protocol（MCP），使 AI 解决方案能够通过统一接口与工具、服务和数据源无缝连接。Watsonx Code Assistant for Z 现配备一套大型机专用的 MCP 工具，以支持这些代理式工作流，例如：
IBM Z 应用程序通常跨越数十年开发，因此团队往往面临文档分散、过时或缺失的问题，这会延缓新员工入职、增加跨团队协作难度，并加大对稀缺专家的依赖。新的文档生成功能利用 Z Understand 的代理式工作流与深度元数据，应对上述挑战，可在整个企业范围内规模化自动生成高质量、可导航的应用程序及程序洞察分析。其中一个关键功能 Business Rule Discovery 专为大型复杂的 Z 程序设计，可提供广泛规则覆盖、与业务意图一致的精确解释，并通过代码感知分割减少通用 LLM 分块常见的问题。
当这些功能结合客户数据源（如数据词典和业务词汇表）时，能力将显著增强，因为每个企业都以独特方式定义其变量。这些数据为 LLM 提供权威上下文，帮助系统生成与组织实际语义一致的输出，而非依赖推断或猜测变量和缩写的含义。
通过将客户特定语义直接嵌入 AI 工作流，数据字典将 COBOL 分析转化为业务感知、准确且可靠的体验。