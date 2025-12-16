智能 AI 助力大型机现代化 —— IBM watsonx Code Assistant for Z

为了满足对 AI 驱动效率日益增长的需求，IBM 正在增强工具集，将现代化与自动化直接带给大型机开发人员和架构师。IBM watsonx Code Assistant for Z 是一款端到端的大型机应用程序现代化开发助手，由 AI 与自动化技术提供支持。

根据 IBM 商业价值研究院的最新研究，支持 AI 的工作量（其中许多由代理式 AI 驱动）预计将从 2024 年的 3% 上升至 2026 年的 25%，实现八倍增长。这标志着企业在简化工作流、解锁新的敏捷性和效率方面的方式发生了重大转变。

2.8 版本通过代理式体验，帮助企业在现代化之旅中释放新的效率和智能水平。产品原有的功能现已融合为统一、直观的工作流，使开发人员能够更加顺畅地完成各项任务。