推进智能体式 AI，提升 IBM Z 上的生产力和智能自动化

IBM Z RAG Agent 具备多项新功能，可实现更智能的推理、更深入的上下文和更广泛的覆盖，包括多跳推理、Context Accumulation 和网络搜索。

多跳推理

复杂问题会自动分解为更小、可解决的步骤。智能体独立回答每个步骤，然后综合得出最终建议。例如，如果您问：“如何在提高敏捷性并为 Cloud Integration 做准备的同时，降低 COBOL 应用程序成本？”智能体会将其分解为成本驱动因素、现代化选项和 Cloud Integration，然后综合成一个清晰的答案。

Context Accumulation

智能体在给出答案前，可利用自适应推理在内部进行多次搜索，随着信息积累不断优化查询，并在回答前对主题建立更完整的理解。例如，询问某个产品支持哪些语言的问题，可能会针对初始搜索中提到的每种语言进行额外搜索，以提供关于支持级别的更多细节。

网络搜索

可配置 ZRAG Agent 扩展搜索范围，这样当已导入内容中缺少信息或需要时效性信息时，智能体能够用可信的外部来源补充内部 IBM Z 文档。例如，如果问“最新的 IBM z16 发布公告有哪些？”，智能体可用最新的外部洞察来补充内部知识。

最终结果？该智能体不仅仅是检索信息，而是跨搜索积累知识，对复杂问题进行推理，并在需要时扩展至 RAG 语料库之外，从而给出更完整的答案。