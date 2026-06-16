推进智能体式 AI，提升 IBM Z 上的生产力和智能自动化

如今，团队面临着扩大人才库同时满足日益增长的生产力期望的巨大压力。IBM watsonx Assistant for Z 专为解决这些挑战而构建，让不同经验水平的用户都能通过智能对话式 AI 智能体进行交互，使平台更易用、更高效且为未来做好准备。
IBM watsonx Assistant for Z v3.3 的最新版本引入了旨在简化企业运维、提高生产力并帮助组织在任务关键型环境中更有效地扩展 AI 的新功能。
此版本包含针对部署灵活性、编排、AI 模型支持、推理基础设施和知识转换的增强。
新功能和增强包括：
以下增强功能帮助组织简化运维、提高生产力，并加速在 IBM Z 环境中采用 AI。
多租户支持帮助组织部署具有强大隔离、治理和操作灵活性的专门服务实例。此功能允许每个实例独立配置、管理和扩展，以满足独特需求，无论是面向内部部门，还是分离的开发与生产环境。
例如，像 IBM 这样的企业可以部署多个 IBM watsonx Assistant for Z 实例，每个实例拥有不同的用户、数据和配置集。这些实例可以按业务部门、区域、业务单元或环境（如开发、测试和生产）进行划分。这种方式让团队能够应对各自特定的用例，同时保持工作负载间的隔离与治理。通过提供更高的部署灵活性，多租户支持帮助团队更快创新，同时降低风险并简化管理。
一个统一的编排层能够理解用户意图、收集相关上下文并动态地将请求路由到合适的智能体或工具，帮助组织简化 AI 交互、提高生产力并加速决策。
用户现在可以问 Z Assistant：“请提供当前系统状态及任何潜在问题。”中央编排器可以将此请求路由到相关智能体（例如 IBM Z OMEGAMON Insights Agent、CICS Agent 或 IMS Agent），为用户提供所请求的信息。
此版本引入对 Granite 4.1 与 Spyre 的支持，实现更快、更高效的推理，同时保持敏感企业数据的安全性和本地性。在 x86 上运行模型的客户可以继续使用 Llama 3.3-70b-Instruct。这些增强共同让组织能够使用先进的 AI 模型，有助于提高生产力并支持更复杂的 AI 驱动体验。
此版本引入了通过 Red Hat AI Inference Server (RHAIIS) 和 AI Optimizer for Z 交付的全新 AI 推理服务器。这一更新的架构将 IBM Z 上的智能路由和集中控制与高性能模型服务能力相结合，为企业 AI 工作负载创建了更灵活、可扩展的基础。该方法旨在提升性能和效率，同时在混合 AI 环境中实现一致的治理。通过演进推理架构，组织可以更好地支持不断增长的 AI 需求，同时保持运维监督和控制。
通过增强 IBM Z Workload Scheduler Insights Agent，该智能体现在支持针对 IBM Z Workload Scheduler 的特定知识提问。这改进了使用操作条件过滤作业相关信息的能力，并缩短了响应时间。
现在支持基于过滤条件（如状态值、工作站名称和作业名称）进行查询。可以显示处于错误状态的作业、所有以 OCON 开头的作业、在工作站 CPU1 上运行的作业以及作业流 XYZ 中的作业。 利用已导入的 IBM Z Workload Scheduler 知识库，现在可以提出诸如“作业 XYZ 的作业状态是什么意思？”以及“参数 CPBPLIM 是什么意思？”之类的问题。
此外，该智能体支持使用大型机特定术语。例如，您可以查询“应用程序”而非“作业流”。这些增强功能帮助运维团队快速访问相关调度信息，并更清晰地掌握工作负载活动。
IBM Z RAG Agent 具备多项新功能，可实现更智能的推理、更深入的上下文和更广泛的覆盖，包括多跳推理、Context Accumulation 和网络搜索。
多跳推理
复杂问题会自动分解为更小、可解决的步骤。智能体独立回答每个步骤，然后综合得出最终建议。例如，如果您问：“如何在提高敏捷性并为 Cloud Integration 做准备的同时，降低 COBOL 应用程序成本？”智能体会将其分解为成本驱动因素、现代化选项和 Cloud Integration，然后综合成一个清晰的答案。
Context Accumulation
智能体在给出答案前，可利用自适应推理在内部进行多次搜索，随着信息积累不断优化查询，并在回答前对主题建立更完整的理解。例如，询问某个产品支持哪些语言的问题，可能会针对初始搜索中提到的每种语言进行额外搜索，以提供关于支持级别的更多细节。
网络搜索
可配置 ZRAG Agent 扩展搜索范围，这样当已导入内容中缺少信息或需要时效性信息时，智能体能够用可信的外部来源补充内部 IBM Z 文档。例如，如果问“最新的 IBM z16 发布公告有哪些？”，智能体可用最新的外部洞察来补充内部知识。
最终结果？该智能体不仅仅是检索信息，而是跨搜索积累知识，对复杂问题进行推理，并在需要时扩展至 RAG 语料库之外，从而给出更完整的答案。
为帮助组织更快深入了解 AI 功能，IBM watsonx Assistant for Z v3.3 引入了面向概念验证环境的轻量级部署配置。这种部署选项让客户能够在自己的受控环境中评估各项能力，同时利用自己的企业知识和预构建智能体。组织可以导入专有信息，与客户数据交互并获取实时上下文洞察，从而加速 AI 用例的实验与验证。
当 AI 智能体能够访问高质量的结构化知识时，才能发挥最大价值。然而，大多数组织知识以 RAG 系统难以处理的格式存在。演示文稿、会议记录、PDF 和视频录像通常包含关键洞察，但其非结构化特性会限制检索准确性，使 AI 系统更难以提取相关信息。
Knowledge Transformer 是一项人工智能驱动的服务，可将非结构化内容（vtt、mp4、ppt、pdf、docx、txt、md）转换为分类清晰、结构化的 Markdown 文档，并针对 RAG 系统进行了优化。通过提高知识密度和上下文精度，它使 AI 智能体能够显著提高回答的准确性。 例如，一段 90 分钟的技术会议视频及幻灯片可能包含关键概念、代码示例和架构决策。Knowledge Transformer 能将其提取出来，并组织成具有清晰章节和可搜索分类的结构化 Markdown 文档。
当将其导入 IBM Z RAG 后，转换后的内容可提供显著更好的检索准确性，从而能够给出从原始格式中根本无法提取的精确答案。
IBM Project Polaris 将引入一种简化的下一代 z/OS 用户体验，专为职业生涯初期的大型机专业人员设计，深度集成 watsonx Assistant for Z，并提供专家级指导和上下文建议，帮助用户更高效、自信地工作。
IBM watsonx Assistant for Z v3.3 预计自 2026 年 6 月 26 日起正式发布。
这一最新版本包含多项全新创新，将把您的智能体式 AI 功能提升到新的水平。在编排、部署灵活性、AI 模型支持和知识转换方面，新进展将帮助您简化复杂性、提高生产力并加速取得成果。同时，您仍能获得 IBM Z 环境一贯的安全性、治理和可靠性。
利用 IBM watsonx Assistant for Z 简化工作流、自动化任务并更深入地洞察运营。 要了解有关 IBM watsonx Assistant for Z 的更多信息，请访问 IBM 产品页面或联系您的 IBM 代表。
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