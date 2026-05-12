借助 IBM Cloud 和 Red Hat 推进您的虚拟化未来

今天，IBM 宣布推出 IBM Cloud 上的 Red Hat OpenShift Virtualization Service，这是一项可在 IBM Cloud 上使用的托管式 Red Hat OpenShift Virtualization Service。
IBM Cloud 上的 Red Hat OpenShift Virtualization Service 部署在企业级 IBM Cloud VPC Bare Metal Server 上。 该服务提供了安全、稳定且可预测的虚拟化环境，专为 VM 优先型组织设计。这类组织希望今天获得运维一致性，并在未来拥有通往容器、云原生以及具备 AI 相关能力的清晰灵活路径。该服务将于 2026 年 6 月 26 日正式上市，2026 年 6 月 1 日提供封闭测试版。
虚拟化格局正在快速演变。不断上涨的许可成本、突发的供应商变更以及传统平台内的整合，使得许多企业重新评估他们用于运行关键任务虚拟机的底层基础。虚拟化团队面临着比以往更大的压力，需要在预算紧缩和环境日益复杂的情况下，确保稳定性、合规性以及可预测的运维。
在各行各业，技术领导者都面临着类似的挑战：
虚拟机对于 ERP、EHR、核心银行、分析以及业务线系统等无法快速重写的应用程序仍然至关重要。组织需要的是一个 稳定的虚拟机管理程序环境 ，使他们能够运行当前的工作负载，同时为未来的选择（如云原生开发、采用 Kubernetes、按自己的节奏将 DevOps 自动化与 AI 工作负载相结合）提供支持。
IBM Cloud 上的 Red Hat OpenShift Virtualization Service 提供的正是这一点：一个安全、企业就绪、托管式的虚拟化平台，拥有围绕开放技术制定的长期路线图，以及可选的未来能力路径。
该平台由 Red Hat OpenShift Virtualization（KubeVirt + KVM）提供支持，并部署在 专为虚拟化工作负载优化的专用纯 VM 集群配置 上。这种设计支持：
IBM 将该环境作为托管服务进行预置，使客户无需额外配置即可立即部署虚拟机。它首先是一个 VM 平台，当团队选择探索时，也提供容器采用或云原生工具的可选路径。
这使其成为那些寻求传统虚拟机管理程序可靠替代方案、又不愿承诺进行全面应用程序重新设计的组织的理想选择。
该服务整合了多个技术层，它们协同工作以提供可靠性、一致性和可预测的性能。
1. 专为虚拟化设计的专用集群配置
该配置消除了以容器为中心的开销，并针对虚拟机密度、CPU 调度和网络一致性进行了调优。它在受益于 Kubernetes 编排的同时，行为模式类似于传统的虚拟机管理程序。
2. Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM)
KubeVirt 通过将传统虚拟机视为自定义资源，将其集成到 Kubernetes 中。其结果是形成一个统一的抽象层。通过 Kubernetes RBAC、OpenShift 网络以及用于虚拟机生命周期操作的标准 CRD，可以一致地管理虚拟机和容器。这为虚拟机团队提供了更强的控制力，同时保持与现有工作流的兼容性。
3. Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF)
Red Hat OpenShift Data Foundation 提供高可用的块存储和文件存储，并处理虚拟机的持久化数据。它支持有状态工作负载、快照和克隆，以及低影响的升级周期。这确保了整个生命周期中一致的存储体验。
4. 与 IBM Cloud 服务的原生集成
该服务直接连接到 IBM Cloud 的治理和安全系统：用于身份和访问的 IAM、用于加密密钥管理的 Key Protect、用于端到端可观测性的 IBM Cloud Monitoring 和日志，以及用于增强安全性的 VPC 网络隔离。这些集成是托管式的，团队无需自行编排这些组件。
1. 托管式运维简化了第二天运维
虚拟化平台的一个挑战是第二天运维：打补丁、升级、修复和合规性维护。IBM 的托管服务模型通过处理以下事项，消除了大部分此类开销：
这为企业提供了稳定、可预测的虚拟化层，并减少了经常消耗基础设施团队的运维“噪声”。IBM Cloud 平台享有 99.99% 的财务保障 SLA1，使其适用于敏感的、始终在线的工作负载。在此处阅读更多信息。
2. 低风险的虚拟机到虚拟机迁移路径
对于许多组织而言，采用新平台的最大障碍是对迁移复杂性的担忧。该服务提供了结构化的 VM 到 VM 工作流，旨在减少中断并支持可预测的过渡。使用 Red Hat 迁移工具以及 IBM 和 Red Hat 专家的协助，组织可以：
这使得团队能够退出传统的虚拟机管理程序，而无需重新架构工作负载、重组团队或重写运维流程。目标是过渡期间的连续性和稳定性，而非强制转型。
3. 自动化和集群级一致性
随着虚拟机规模的增长，集中管理和自动化的需求变得至关重要。该服务通过两个关键工具支持自动化驱动的规模扩展。
Ansible Automation Platform 通过自动化虚拟机配置、策略应用、配置执行和可重复的维护工作流等任务，简化了生命周期管理。通过允许团队重用现有的运行手册，它保护了当前的自动化投资并加速了运维一致性。与此相辅相成的是 Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization，它提供跨多个集群的集群范围治理、统一可见性、基于策略的合规性以及资源优化。这些功能共同使企业能够以更高的一致性、效率和管控力来管理大规模的 VM 环境。
4. 面向企业和受监管工作负载的强安全性
安全与治理直接内置于平台中，首先是平台级别的强化，包括受限的 Pod 安全标准、无需 root 权限运行的虚拟机、强制职责分离以及跨集群的加密通信。IBM Cloud 治理生态系统通过以下方式进一步加强了这一基础：基于 IAM 的统一身份管理、基于 Key Protect 的安全密钥管理、用于审计追踪的全面日志记录和可观测性，以及用于维持严格网络边界的 VPC 隔离。此外，IBM Cloud 的多可用区区域提供了高可用性、故障域隔离和冗余基础设施层，为具有严格合规要求的行业（如金融服务、医疗、政府和电信）提供了所需的弹性。
5. 按您自己的时间表演进
虽然该服务专注于虚拟机工作负载，但它也为引入容器、DevOps 实践、Kubernetes 原生工具或 AI 工作负载提供了一条灵活的路径。组织今天可以运行 VM，并在准备就绪时扩展到 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 。团队可以：
没有强制的时间表——只有在业务需要时的一条清晰、有支持的路径。
IBM Cloud 上的 Red Hat OpenShift Virtualization Service 为组织的虚拟机环境提供了安全、可预测且托管的基础。它通过实现低风险的 VM 到 VM 迁移、稳定成本以及通过 IBM 托管的生命周期运维和 SRE 支持来减少运维负担，提供了一条脱离传统虚拟化平台的务实路径。凭借企业级安全、合规控制以及 99.99% 的财务保障 SLA，该平台专为让用户充满信心地运行任务关键型工作负载而设计。
同样重要的是，它为团队提供了随时间演进其环境的灵活性。无论组织是选择引入容器、采用 DevOps 实践，还是探索 AI 就绪能力，该平台都提供了一条清晰且可选的路径——在业务准备好之前不强制进行任何更改。
对于寻求长期稳定性、开放技术选择以及值得信赖的未来就绪型虚拟化战略的企业而言，IBM Cloud 上的 Red Hat OpenShift Virtualization Service 提供了强大且坚韧的基础，以支持当下的优先事项和未来的雄心。
组织可以从试点开始，验证互操作性，或与 IBM 和 Red Hat 的专家合作进行迁移规划。