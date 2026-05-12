借助 IBM Cloud 和 Red Hat 推进您的虚拟化未来

1. 托管式运维简化了第二天运维

虚拟化平台的一个挑战是第二天运维：打补丁、升级、修复和合规性维护。IBM 的托管服务模型通过处理以下事项，消除了大部分此类开销：

OpenShift Virtualization 算子的全生命周期

控制平面和工作节点升级

持续的安全补丁

自动化的故障恢复

工作节点修复

7x24 小时 SRE 监控和支持

这为企业提供了稳定、可预测的虚拟化层，并减少了经常消耗基础设施团队的运维“噪声”。IBM Cloud 平台享有 99.99% 的财务保障 SLA1，使其适用于敏感的、始终在线的工作负载。在此处阅读更多信息。

2. 低风险的虚拟机到虚拟机迁移路径

对于许多组织而言，采用新平台的最大障碍是对迁移复杂性的担忧。该服务提供了结构化的 VM 到 VM 工作流，旨在减少中断并支持可预测的过渡。使用 Red Hat 迁移工具以及 IBM 和 Red Hat 专家的协助，组织可以：

发现并评估工作负载

从传统平台转换 VM 镜像

分阶段或一次性迁移 VM

在切换前验证应用程序

维持网络和存储模式

这使得团队能够退出传统的虚拟机管理程序，而无需重新架构工作负载、重组团队或重写运维流程。目标是过渡期间的连续性和稳定性，而非强制转型。

3. 自动化和集群级一致性

随着虚拟机规模的增长，集中管理和自动化的需求变得至关重要。该服务通过两个关键工具支持自动化驱动的规模扩展。

Ansible Automation Platform 通过自动化虚拟机配置、策略应用、配置执行和可重复的维护工作流等任务，简化了生命周期管理。通过允许团队重用现有的运行手册，它保护了当前的自动化投资并加速了运维一致性。与此相辅相成的是 Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization，它提供跨多个集群的集群范围治理、统一可见性、基于策略的合规性以及资源优化。这些功能共同使企业能够以更高的一致性、效率和管控力来管理大规模的 VM 环境。

4. 面向企业和受监管工作负载的强安全性

安全与治理直接内置于平台中，首先是平台级别的强化，包括受限的 Pod 安全标准、无需 root 权限运行的虚拟机、强制职责分离以及跨集群的加密通信。IBM Cloud 治理生态系统通过以下方式进一步加强了这一基础：基于 IAM 的统一身份管理、基于 Key Protect 的安全密钥管理、用于审计追踪的全面日志记录和可观测性，以及用于维持严格网络边界的 VPC 隔离。此外，IBM Cloud 的多可用区区域提供了高可用性、故障域隔离和冗余基础设施层，为具有严格合规要求的行业（如金融服务、医疗、政府和电信）提供了所需的弹性。

5. 按您自己的时间表演进

虽然该服务专注于虚拟机工作负载，但它也为引入容器、DevOps 实践、Kubernetes 原生工具或 AI 工作负载提供了一条灵活的路径。组织今天可以运行 VM，并在准备就绪时扩展到 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 。团队可以：

并排运行虚拟机和容器

逐步采用 GitOps 和 CI/CD

利用 AI 驱动的基础设施

无中断地引入云原生能力

没有强制的时间表——只有在业务需要时的一条清晰、有支持的路径。