Adobe 与 IBM：打造智能体与 AI 驱动的客户体验

通过将 IBM watsonx 技术引入 Adobe Experience Platform，IBM 与 Adobe 的共同客户能够实现客户体验编排，在优化营销触点的同时，确保所创建内容的可信性与透明度。同时，Red Hat OpenShift 支持在客户选择的混合基础设施上管理与交付 Experience Platform 内容与资产，满足高度监管与复杂企业环境所需的敏捷性。

在 Adobe 峰会上，该合作进一步获得行业认可。IBM 荣获 2026 年最佳 Adobe 客户体验编排 AI 技术合作伙伴年度奖（IBM watsonx）。该奖项体现了 IBM 与 Adobe 在 AI 驱动客户体验规模化交付方面的深度合作与共同承诺。

在 Adobe 峰会上，IBM 展示了与 Adobe 的进一步合作，通过规模化个性化内容、沟通与体验，使营销更贴近消费者，同时不牺牲治理、透明度与控制能力。