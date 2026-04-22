Adobe 与 IBM：打造智能体与 AI 驱动的客户体验

Adobe 与 IBM 致力于帮助客户在营销、内容创作与品牌治理中充分释放生成式与智能体 AI 的价值。
通过将 IBM watsonx 技术引入 Adobe Experience Platform，IBM 与 Adobe 的共同客户能够实现客户体验编排，在优化营销触点的同时，确保所创建内容的可信性与透明度。同时，Red Hat OpenShift 支持在客户选择的混合基础设施上管理与交付 Experience Platform 内容与资产，满足高度监管与复杂企业环境所需的敏捷性。
在 Adobe 峰会上，该合作进一步获得行业认可。IBM 荣获 2026 年最佳 Adobe 客户体验编排 AI 技术合作伙伴年度奖（IBM watsonx）。该奖项体现了 IBM 与 Adobe 在 AI 驱动客户体验规模化交付方面的深度合作与共同承诺。
在 Adobe 峰会上，IBM 展示了与 Adobe 的进一步合作，通过规模化个性化内容、沟通与体验，使营销更贴近消费者，同时不牺牲治理、透明度与控制能力。
IBM 与 Adobe 正在合作，为 Adobe Experience Platform 带来更高层级的智能、治理与运营效率，释放面向企业级的智能体工作流能力。
通过将 IBM watsonx 集成至 Experience Platform 应用，营销人员能够以企业级透明度统一管理和治理预测性机器学习模型、LLM 与智能体，确保用于优化客户旅程、洞察客户意图并指导投入决策的各类洞察始终可信且具备可解释性。
在规模化场景中实现信任，是该方法的基础。IBM watsonx.governance 提供能力以追踪模型全生命周期，并标准化性能、公平性与内容的评估方式。IBM 与 Adobe 正在共同探索由 LLM 驱动的工具，使企业能够按其架构需求在各类环境中部署 Adobe 与 IBM 解决方案并编排客户体验，从而在混合环境中实现可信的 AI 体验，同时不牺牲治理能力。
除营销领域外，AI 与智能体工作流同样为企业带来巨大潜力。IBM 与 Adobe 合作，将 Adobe Experience Platform Agent Orchestrator 与 AI Agents 的能力引入 watsonx Orchestrate 的 Agent Catalog 中。IBM 客户可直接通过目录访问 Adobe Marketing Agent，将 Adobe 的客户体验智能与其他企业级智能体及工具协同使用。Adobe Marketing Agent 测试版将于 2026 年 4 月 30 日通过 Agent Catalog 发布。IBM 持续与 Adobe 合作，利用 watsonx.data 以可扩展、可治理的方式整合第一方与第三方数据源，增强 Adobe 原生智能体能力。智能体在具备执行任务所需上下文时，才能发挥最大价值。然而，在缺乏统一治理与索引化的企业数据基础时，高效且灵活地提供上下文将变得困难。规模化实现信任不仅依赖强大模型，也依赖高质量、受治理的数据基础。
随着数据持续强化 AI 能力，IBM 帮助企业释放现有数据的全部价值，以支持 AI 与智能体工作流，确保数据统一、准确并被负责任地使用，从而推动更优业务成果
IBM Consulting 通过将数据、系统、决策、内容与工作流整合为统一的 AI 驱动运营模型，帮助客户实现营销运营现代化。通过融合 Adobe 的世界级技术与 IBM 在可信企业 AI 领域的能力，企业可全面释放智能体 AI 在营销、内容创作与品牌治理中的价值。
IBM Consulting 拥有丰富的端到端 AI 编排体验设计与快速部署经验，专注于构建系统级能力，而非孤立触点，使智能体、自动化工作流与跨职能流程协同运行。我们的方法能够预判客户需求，协调跨团队协作，并消除因组织孤岛造成的流程摩擦。借助 Adobe 平台能力，IBM Consulting 帮助品牌提供更具适应性、互联性与情境感知的体验，加速实现业务目标。
IBM 将相同能力应用于内部，通过重塑工作流、现代化内容供应链并规模化嵌入 AI 驱动流程，转型其全球营销体系。IBM 营销的转型实践表明，Adobe 与 IBM 正帮助客户构建 AI 原生营销运营模式，实现更高生产力、更快内容产出、更低运营成本与更个性化体验，从而驱动业务增长。