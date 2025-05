借助 IBM Transformation Suite for SAP Applications 加速 SAP S/4HANA 之旅

将 SAP 工作量迁移到云比迁移通用工作量复杂得多。客户面临着诸多挑战,例如冗长的迁移流程、高昂的成本、有限的工具、整合障碍以及构建混合云平台的复杂性。

为了应对这些挑战,IBM 很高兴地宣布,IBM Transformation Suite for SAP Applications 将于 2025 年 3 月 24 日全面上市。这一全面的产品旨在简化和加速向 SAP S/4HANA 和 RISE with SAP 的迁移。通过结合 IBM 和知名行业供应商的软件与服务,它可自动执行基本迁移任务,包括技术评估、数据和代码迁移、代码分析和自动化测试。

此次发布以 IBM 和 SAP 最近在 IBM Power Virtual Server 上推出的 RISE with SAP 为基础,该产品旨在帮助降低风险并缩短 SAP S/4HANA 云迁移时间, 可在 90 天内从 IBM Power 本地部署迁移到云。IBM Transformation Suite for SAP Applications 通过提供工具和服务来简化从初始评估到持续维护的 RISE with SAP 之旅,从而进一步增强这一价值主张。