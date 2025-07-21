我们不断改进工具，帮助客户加速工作负载现代化进程。IBM Application Modernization Accelerator V4.3（AMA）和 IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools) 现已全面上市，并带来全新功能。

这些新功能提供了有针对性的现代化策略和能力，加速企业 Java 应用的现代化进程，使其能够从传统的 WebSphere Application Server 等运行时迁移到现代化的 WebSphere Liberty 运行时，并采用最新的 Java SE 和 Jakarta EE 版本等。