利用自动化和集成工具加速 Java 现代化

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 7 月 21 日

作者

Seongwook Park

Product Manager, IBM Application Modernization, DevEx tool

IBM

我们不断改进工具，帮助客户加速工作负载现代化进程。IBM Application Modernization Accelerator V4.3（AMA）和 IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools) 现已全面上市，并带来全新功能。

这些新功能提供了有针对性的现代化策略和能力，加速企业 Java 应用的现代化进程，使其能够从传统的 WebSphere Application Server 等运行时迁移到现代化的 WebSphere Liberty 运行时，并采用最新的 Java SE 和 Jakarta EE 版本等。

IBM AMA 中的关键功能

  • 全新的 SaaS 目标规划：随着 Java 企业应用服务 (EASeJ) 的推出，您现在可以通过量身定制的迁移计划，轻松迈向 SaaS
  • 新的自动化应用程序分组：根据共享的依赖关系（例如连接的数据库或队列）自动生成应用程序分组。
  • 新的运行目标：现已支持由 WebSphere (MoRE) 1.0.0.1 版本管理的 Liberty
  • 全面可视化应用资产：通过突出显示应用程序、数据库和消息队列之间相互依赖关系的可视化地图，了解应用程序环境（例如 WebSphere 或非 IBM 应用程序服务器）的整个范围。
  • Db2 Discovery 和现代化建议：发现您的 IBM Db2 实例，并在 IBM Cloud 中获取可执行的现代化改造建议。

IBM AMA Developer Tools 中的功能

  • 自动对您现有的企业 Java 应用程序代码进行现代化改造，减少在新的运行时环境中运行代码所需的人工操作和时间。
  • 自动升级 Java 代码以使用最新的 Java SE 级别。

AMA 工具是 JSphere Suite for Java 中不可或缺的一部分

AMA 分别包含在以下 SaaS、On Prem 和 Add On 程序中：

AMA Dev Tools 是一组 IDE 插件，可供使用 Eclipse IDE 或 VS Code IDE 的 ESeJ、EAR 和 MoRE 客户使用。从您的 IDE 市场下载 AMA Dev Tools：

加速您的应用程序现代化之旅

无论您选择哪种目标环境，都能解锁所需的工具与洞察来推动创新，您的现代化之旅从这里开始。深入了解 AMA 的最新增强功能以及 AMA 开发工具的影响。让您的团队能够更快速、更高效地实现现代化。

立即开始试用 AMA

下载 AMA Dev Tools

前往 JSphere Tools 页面，深入了解全套套件

 

