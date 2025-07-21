2025 年 7 月 21 日
我们不断改进工具，帮助客户加速工作负载现代化进程。IBM Application Modernization Accelerator V4.3（AMA）和 IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools) 现已全面上市，并带来全新功能。
这些新功能提供了有针对性的现代化策略和能力，加速企业 Java 应用的现代化进程，使其能够从传统的 WebSphere Application Server 等运行时迁移到现代化的 WebSphere Liberty 运行时，并采用最新的 Java SE 和 Jakarta EE 版本等。
AMA 分别包含在以下 SaaS、On Prem 和 Add On 程序中：
AMA Dev Tools 是一组 IDE 插件，可供使用 Eclipse IDE 或 VS Code IDE 的 ESeJ、EAR 和 MoRE 客户使用。从您的 IDE 市场下载 AMA Dev Tools：
无论您选择哪种目标环境，都能解锁所需的工具与洞察来推动创新，您的现代化之旅从这里开始。深入了解 AMA 的最新增强功能以及 AMA 开发工具的影响。让您的团队能够更快速、更高效地实现现代化。