利用 Hybrid Cloud Mesh 的新功能加速企业数字化转型

计算和服务器 IT 自动化

2025 年 4 月 30 日

作者

C. Bruce Dillon

Principal Product Manager, IBM Hybrid Cloud Mesh

Hybrid Cloud Mesh (HCM) 现已新增多项强大功能：可简化虚拟机迁移、实现 Z 系统现代化，并通过自助式跨地域应用组网加速 AI 项目部署。这些功能使应用团队能够快速行动，无需等待网络变更、专业基础设施团队支持或服务停机。

无论是迁移虚拟机、对大型机应用程序进行现代化改造，还是部署 AI，HCM 都可以帮助您更快速、更安全、更智能地连接服务。

Hybrid Cloud Mesh (HCM) 有哪些新功能？

  • 无忧虚拟机迁移：零停机转移虚拟机，无需重新配置网络。您的现有虚拟机无需变更，Hybrid Cloud Mesh 会动态、安全地将流量路由至新部署环境。
  • 加速 Z 系统现代化：数分钟内即可将云原生服务连接至大型机工作负载。没有复杂的整合，没有自定义管道，只有即时的、策略驱动的连接。
  • 简化的联合 AI：将分布式数据源链接到 LLM，或连接联合 AI 智能体，从而实现分布式推理、任务委派和检索增强生成 (RAG) 管道。

IBM 全球销售高级技术负责人 Joseph Boroi 表示：“等待专门网络资源的时代已经结束。借助 Hybrid Cloud Mesh，应用程序团队可以敏捷地实现连接、迁移和现代化改造，而不会出现瓶颈或延迟。”

为何重要

旧版网络正在减缓转型速度。

在当今商业环境中，敏捷性已非锦上添花，而是不可或缺的核心能力。但在混合环境中连接现代应用，往往需要对传统边界网络进行改造、手动配置以及长达数周的跨团队协调。

Hybrid Cloud Mesh 消除了这种复杂性。它为您的分布式应用程序提供弹性、安全、零信任的覆盖层，以便您的团队可以：

  • 几分钟内即可连接新的应用程序部署
  • 为应用程序团队提供自助连接服务
  • 缩短事件的平均解决时间 (MTTR)
  • 通过近乎实时的拓扑视图提高可观测性
  • 减少网络错误、中断和停机时间

业务敏捷性曾经是一种安全风险。现在，有了 IBM Hybrid Cloud Mesh，这又成了一种竞争优势。

Hybrid Cloud Mesh 的实际应用

Hybrid Cloud Mesh 已经在推动领先企业的转型。IBM 首席信息官办公室现已将 HCM 投入生产环境使用。

虚拟机迁移Z 系统现代化联合 AI 的新功能现已在公开预览版中提供。您今天就可以试用 Hybrid Cloud Mesh，了解自助服务、策略驱动的网络如何简化您的数字化转型。

无论您是要实现混合云工作负载的现代化改造、加速 AI 项目还是迁移虚拟机，Hybrid Cloud Mesh 都能为您提供速度、安全性和敏捷性，且无需等待网络时间。

联系 IBM 客户代表，即可预约实操演示并快速入门使用。

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