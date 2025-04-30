旧版网络正在减缓转型速度。

在当今商业环境中，敏捷性已非锦上添花，而是不可或缺的核心能力。但在混合环境中连接现代应用，往往需要对传统边界网络进行改造、手动配置以及长达数周的跨团队协调。

Hybrid Cloud Mesh 消除了这种复杂性。它为您的分布式应用程序提供弹性、安全、零信任的覆盖层，以便您的团队可以：

几分钟 内即可连接新的应用程序部署

内即可连接新的应用程序部署 为应用程序团队提供 自助 连接服务

连接服务 缩短 事件的平均解决时间 (MTTR)

通过近乎实时的拓扑视图提高 可观测性

减少网络错误、中断和停机时间

业务敏捷性曾经是一种安全风险。现在，有了 IBM Hybrid Cloud Mesh，这又成了一种竞争优势。