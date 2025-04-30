2025 年 4 月 30 日
Hybrid Cloud Mesh (HCM) 现已新增多项强大功能：可简化虚拟机迁移、实现 Z 系统现代化，并通过自助式跨地域应用组网加速 AI 项目部署。这些功能使应用团队能够快速行动，无需等待网络变更、专业基础设施团队支持或服务停机。
无论是迁移虚拟机、对大型机应用程序进行现代化改造，还是部署 AI，HCM 都可以帮助您更快速、更安全、更智能地连接服务。
IBM 全球销售高级技术负责人 Joseph Boroi 表示：“等待专门网络资源的时代已经结束。借助 Hybrid Cloud Mesh，应用程序团队可以敏捷地实现连接、迁移和现代化改造，而不会出现瓶颈或延迟。”
旧版网络正在减缓转型速度。
在当今商业环境中，敏捷性已非锦上添花，而是不可或缺的核心能力。但在混合环境中连接现代应用，往往需要对传统边界网络进行改造、手动配置以及长达数周的跨团队协调。
Hybrid Cloud Mesh 消除了这种复杂性。它为您的分布式应用程序提供弹性、安全、零信任的覆盖层，以便您的团队可以：
业务敏捷性曾经是一种安全风险。现在，有了 IBM Hybrid Cloud Mesh，这又成了一种竞争优势。
Hybrid Cloud Mesh 已经在推动领先企业的转型。IBM 首席信息官办公室现已将 HCM 投入生产环境使用。
虚拟机迁移、Z 系统现代化和联合 AI 的新功能现已在公开预览版中提供。您今天就可以试用 Hybrid Cloud Mesh，了解自助服务、策略驱动的网络如何简化您的数字化转型。
无论您是要实现混合云工作负载的现代化改造、加速 AI 项目还是迁移虚拟机，Hybrid Cloud Mesh 都能为您提供速度、安全性和敏捷性，且无需等待网络时间。
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