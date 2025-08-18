ABBYY 和 IBM watsonx.ai Orchestrate 实现了企业级 KYC 自动化转型

人工智能 业务自动化

2025 年 8 月 18 日

作者

Marlene Wolfgruber

AI Product Marketing Lead

如今，ABBYY 和 IBM 正在扩大合作伙伴关系，为需要精确性、可审计性和运营敏捷性的金融服务和保险机构提供合规优先的解决方案。通过将 ABBYY 先进的 Document AIProcess AI 与 IBM watsonx.ai Orchestrate 的 AI 驱动型智能体相结合，我们正在将整个“了解您的客户 (KYC)”流程（从文档接收到合规监控）转变为透明、可扩展的智能工作流程。

这不仅仅是任务自动化。它是动态的、端到端的编排，内置实时风险洞察分析。

解决方案概述和整合的价值主张

人工 KYC 操作缓慢、容易出错且成本高昂。传统的自动化工具在跨文档验证、审计就绪和实时流程控制方面通常存在不足。合规团队继续努力应对不连贯的系统、不明确的风险信号和日益增加的监管压力。

ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate 改变了这一现状。通过这一整合，机构可以简化开户流程、降低欺诈风险，并自动执行合规政策，由同时理解流程文档的人工智能提供支持。

ABBYY + IBM 整合的三大关键差异化优势

  1. ABBYY Document AI 可从公用事业账单、银行对账单及其他开户所需文件中提取结构化数据，即使这些文件扫描质量较差，或因国家/地区不同而格式各异。
  2. IBM watsonx.ai Orchestrate 随后会将清理后的数据路由到整个 KYC 工作流程中，验证输入内容、发起后续操作，并直接与内部合规平台集成。
  3. ABBYY Process Intelligence 监控每个案例，实时捕获运营数据并识别异常。如果出现问题（文档缺失、合规性漏洞或可疑模式）系统会提醒相关团队，并触发纠正智能体行动。

每个活动都会被记录下来。每个行为都可以解释。每个步骤均可审计。

整合的工作原理

ABBYY+IBM watsonx Orchestrate 整合使机构能够：

  • 使用 ABBYY Document AI 大规模采集并结构化处理开户文件
  • 通过 Orchestrate 智能体触发智能工作流步骤（例如风险检查、重新提交请求、上报）
  • 使用 ABBYY Process AI 持续监控流程一致性
  • 通过重新启动、路由或修复工作流来自动响应合规性缺口
  • 确保每次 KYC 交互的完全可追溯性和审计就绪性

ABBYY + IBM 提供关键价值主张

  1. 超越自动化，走向协同智能：从数据采集到决策执行，每一步都得到协调与监控，确保任何环节都不会被遗漏。
  2. 实时风险可视化：ABBYY Process AI 主动揭示瓶颈、合规偏差和异常情况，帮助您在问题演变成风险之前及时解决。
  3. 内置合规：每一个 KYC 步骤都会被记录、衡量，并与内部及外部监管要求保持一致，让您始终做好审计准备。
  4. 企业级可扩展性：随着开户量的增长，系统也能相应扩展，而不会牺牲监管能力或性能。

ABBYY + IBM 的商业优势

  1. 更快的开户速度，更少的手动步骤
  2. 通过自动控制和警报降低合规风险
  3. 提升审计准备度和治理透明度
  4. 通过智能协调降低运营成本
  5. 通过缩短服务时间提高客户满意度

实战案例：金融服务与保险用例

一家全球保险公司在为新保单持有人办理开户时，必须采集身份文件、验证信息，并确保在多个司法管辖区符合反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 合规要求。

借助 ABBYY + IBM，可以：

  • 在接收时捕获并构建文档
  • 协调智能体会验证详细信息并启动后续步骤（例如，风险画像）。
  • ABBYY Process AI 监控工作流是否存在偏差或延迟
  • 如果文件缺失或出现风险标记，系统会通知客户，并在问题解决后恢复工作流程。
  • 每个操作都可追溯，支持内部政策、监管审计以及外部报告

其成果如何？更安全、更快速的开户流程，并实现持续合规。

KYC 自动化的新标准

ABBYY 与 IBM 携手合作，提供了 KYC 自动化的新黄金标准，专为信任、透明度和敏捷性不可妥协的受监管行业打造。从最初的文件接收到持续的风险监控，这一整合使合规团队能够从被动应对转向主动管理，而不会增加额外复杂性。

从流程摩擦到流程智能，KYC 变得更加智能。

了解实际的整合情况。

申请定制演示

了解更多关于 ABBYY 的信息

了解更多 预约演示 深入了解有关 ABBYY 的更多信息