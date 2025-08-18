ABBYY 和 IBM watsonx.ai Orchestrate 实现了企业级 KYC 自动化转型

如今，ABBYY 和 IBM 正在扩大合作伙伴关系，为需要精确性、可审计性和运营敏捷性的金融服务和保险机构提供合规优先的解决方案。通过将 ABBYY 先进的 Document AI 和 Process AI 与 IBM watsonx.ai Orchestrate 的 AI 驱动型智能体相结合，我们正在将整个“了解您的客户 (KYC)”流程（从文档接收到合规监控）转变为透明、可扩展的智能工作流程。

这不仅仅是任务自动化。它是动态的、端到端的编排，内置实时风险洞察分析。