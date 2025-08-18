ABBYY 和 IBM watsonx.ai Orchestrate 实现了企业级 KYC 自动化转型

2025 年 8 月 18 日
如今，ABBYY 和 IBM 正在扩大合作伙伴关系，为需要精确性、可审计性和运营敏捷性的金融服务和保险机构提供合规优先的解决方案。通过将 ABBYY 先进的 Document AI 和 Process AI 与 IBM watsonx.ai Orchestrate 的 AI 驱动型智能体相结合，我们正在将整个“了解您的客户 (KYC)”流程（从文档接收到合规监控）转变为透明、可扩展的智能工作流程。
这不仅仅是任务自动化。它是动态的、端到端的编排，内置实时风险洞察分析。
人工 KYC 操作缓慢、容易出错且成本高昂。传统的自动化工具在跨文档验证、审计就绪和实时流程控制方面通常存在不足。合规团队继续努力应对不连贯的系统、不明确的风险信号和日益增加的监管压力。
ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate 改变了这一现状。通过这一整合，机构可以简化开户流程、降低欺诈风险，并自动执行合规政策，由同时理解流程和文档的人工智能提供支持。
每个活动都会被记录下来。每个行为都可以解释。每个步骤均可审计。
ABBYY+IBM watsonx Orchestrate 整合使机构能够：
一家全球保险公司在为新保单持有人办理开户时，必须采集身份文件、验证信息，并确保在多个司法管辖区符合反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 合规要求。
借助 ABBYY + IBM，可以：
其成果如何？更安全、更快速的开户流程，并实现持续合规。
ABBYY 与 IBM 携手合作，提供了 KYC 自动化的新黄金标准，专为信任、透明度和敏捷性不可妥协的受监管行业打造。从最初的文件接收到持续的风险监控，这一整合使合规团队能够从被动应对转向主动管理，而不会增加额外复杂性。
从流程摩擦到流程智能，KYC 变得更加智能。
了解实际的整合情况。