Meta Llama 4 Maverick 和 Llama 4 Scout 现已入驻 watsonx.ai

混合专家 (MoE) 架构旨在通过将模型神经网络层细分为多个“专家”，来平衡大型模型的知识容量与小型模型的推理效率。 MoE 并未为每个令牌激活每个模型参数，而是使用门控功能进行建模，该功能仅激活最适合处理该令牌的“专家”。

Llama 4 Scout 是两个新模型中较小的一个， 总 参数数为 109B，分为 16 个专家。在推理时，它的活动参数量仅为 17B，使其能够并行为更多用户提供服务。Llama 4 Scout 基于 40 万亿个数据令牌进行训练，其性能可与活动参数数量明显更大的模型相媲美或更高，同时保持较低的成本和延迟。尽管有这些精益计算要求，但 Llama 4 Scout 在编码、推理、长上下文和图像理解基准测试方面击败了同类模型。

Llama 4 Maverick 被划分为 128 个专家，利用其 400B 总参数的知识，同时保持与 Llama 4 Scout 相同的 17B 活动参数数。根据 Meta AI 的官方公告 ，Llama 4 Maverick 在各种多模态基准测试中“全面”击败了 OpenAI 的 GPT-4o 和 Google 的 Gemini 2.0 Flash，在推理和编码任务上的推理和编码性能可与规模大得多的 DeepSeek-V3 相媲美。