2025 年 5 月 14 日
图形处理单元 (GPU) 已成为助力 AI、机器学习和高性能计算工作量不可或缺的一部分。随着组织努力解锁其 GPU 投资的全部潜力，IBM Turbonomic 引入了突破性的 GPU 优化功能。我们很高兴向您介绍我们的最新功能，旨在改变 GPU 管理、提升性能、最大限度地提高效率并简化资源优化。
Turbonomic 的先进算法和分析功能可梳理 GPU 使用模式，并动态调整资源，以确保最佳性能。通过了解工作量和资源限制，Turbonomic 可为 GPU 分配提供智能建议，从而最大限度减少浪费并提高利用率。
新的 GPU 优化功能可让您全面、实时地了解整个基础设施中的 GPU 资源使用情况。利用 Turbonomic 直观的仪表板和可定制的报告，深入洞察分析 GPU 性能，识别瓶颈并做出数据驱动型决策以实现资源优化。
Turbonomic 的 GPU 优化能力无缝集成 Kubernetes 和 Red Hat OpenShift。这种整合可以自动发现生成式 AI LLM 推理工作量并对其进行扩展，以便根据工作量需求更好地利用可用的 GPU，确保一致的性能并最大限度地提高整个容器化环境中的资源效率。
借助 Turbonomic 的主动警报系统，提前预防与 GPU 相关的潜在问题。接收有关潜在瓶颈、利用率低或性能下降的通知，立即采取行动并保持最佳 GPU 性能。此外，Turbonomic 的自动化功能简化资源回收，确保将空闲 GPU 返回资源池中进行重新分配，从而最大限度地提高资源利用率。
通过智能优化云中的 GPU 资源，Turbonomic 帮助组织减少在闲置或未充分利用的 GPU 实例上的不必要支出。通过改进已启用 vGPU 的本地虚拟机的布置，Turbonomic 将确保将这些虚拟机移动到具有可用 GPU 容量的主机，从而实现最佳的资源分配和利用率。企业可以为其 GPU 密集型工作量和应用程序实现更好的投资回报率 (ROI)，并更有效地分配预算。
IBM Turbonomic 的 GPU 优化功能在管理和优化各种工作量中的 GPU 资源方面实现了重大突破。通过利用洞察分析、实时分析和与混合环境的整合，组织可以解锁前所未有的性能、效率和成本节约。拥抱 Turbonomic 引领的 GPU 管理未来，推动您的业务迈向新高度。
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