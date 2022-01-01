企业 Linux 操作系统为开源混合云基础架构奠定了坚实的基础。 在 IBM 服务器上运行 Linux，可为您的业务关键型工作负载带来更高级别的可靠性、安全性和可扩展性。 利用 Linux on IBM Z®、IBM® Linux ONE 和 Linux on IBM Power®，降低复杂性并提高性能。