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IT Infrastructure
适用于存储网络的 SAN c 型导向器和交换机
IBM Storage Networking c 型系列为任务关键型应用程序、海量数据、固态硬盘和基于云的环境提供面向未来的存储连接，使用单一成熟操作系统和集中式管理平台，以实现渐进式采用和一致的 SAN 操作。
通过 768 个线速 32G 光纤通道端口实现规模和性能。
借助基于硬件的内置分析，加快进行故障排除和解决问题。
多协议；支持 32G 光纤通道、40G FCoE 和 NVMe over Fabric。
导向器级 SAN 交换机专为在大规模存储网络中部署而设计，助力打造企业云，并满足大型虚拟化数据中心存储环境的需求。
导向器级 SAN 交换机，专为在大规模存储网络中部署以打造企业云而设计。提供具有高性能和可靠性的 FICON 基础设施，支持 IBM Z 服务器。
导向器级 SAN 交换机，专为中小型存储网络的部署而设计，可支持企业云。将一套全方位的智能化功能，叠加到高性能、不依赖协议的交换机结构上。
光纤交换机可满足当前一代数据中心环境对高度可扩展、虚拟化、智能 SAN 基础设施的要求。
光纤交换机为全闪存阵列提供高速光纤通道连接，具有低延迟和极其密集的虚拟化部署。
为使用虚拟化服务器快速部署云规模应用程序的组织赋能。 这款下一代交换机用于从服务器机架到 SAN 核心的高速光纤通道连接。它旨在使小规模和大规模 SAN 部署受益，通过独特的端口扩展模块实现出色的灵活性。该模块提供了经济高效且现场可插拔的端口升级选项。您可以从一开始便选择使用 32-Gbps HBA 升级到 32-Gbps 服务器连接。