适用于存储网络的 SAN c 型导向器和交换机

入门级 SAN 交换机型号：SAN32C-6

为使用虚拟化服务器快速部署云规模应用程序的组织赋能。 这款下一代交换机用于从服务器机架到 SAN 核心的高速光纤通道连接。它旨在使小规模和大规模 SAN 部署受益，通过独特的端口扩展模块实现出色的灵活性。该模块提供了经济高效且现场可插拔的端口升级选项。您可以从一开始便选择使用 32-Gbps HBA 升级到 32-Gbps 服务器连接。