面对气候变化以及来自利益相关者和消费者日益增长的外部压力，企业正在竞相实现可持续发展的重要目标。然而，这些愿望只有在能够有效衡量的情况下才有价值。追求可持续发展需要通过承诺推动转型，而承诺必须根植于组织的文化、运营模式和日常工作流程中。
许多企业高管仍然认为可持续发展和盈利能力相互冲突，而非互补，不过 80% 的 CEO 认为可持续发展投资将在五年内实现业务成果。1这种思维方式需要从将可持续发展视为监管要求或利益相关者的期望，转变为将其重新视为提高运营效率、转型、利润和增长的机会。
您将得到同事、技术、数据、AI 和合作伙伴生态系统的帮助。首先，您应当评估您的业务优先级和运营机会，可分为四种思维方式。
组织尚未在可持续发展领域进行任何投资。业务策略中尚未纳入任何环保举措。现在正是审视整个端到端运营现状的上佳时机。
您需要满足监管要求，已在一定程度上投资于环境、社会和治理 (ESG) 报告。您主要采用技术进行监控。当涉及到各类利益相关方时，您的方法更偏于被动，缺少主动应对的措施。
您已经将可持续发展视为机遇而非责任。您已经在运营改进方面进行了投资，尤其在有数据帮助的情况下。您能挖掘 AI 的强大功能，让数据更有意义、更具可操作性。您需要从人工流程转变为自动化流程，以强化可见性，并加快实现可持续发展目标的进度。
环境和社会影响是组织使命和业务战略不可或缺的一部分。您正利用数据、创新及生态系统合作伙伴在各个层面上践行可持续发展策略。您有兴趣了解 AI 会如何加快您的旅程并加速实现业务成果。
很明显，企业的未来是可持续发展。然而，为了实现这项愿景，企业需要立即行动，努力实现目标，并采用技术来支持自动化、透明度和可靠性。
您已经迈出了第一步，评估了您当前的思维方式。现在，我们可以深入这两个方面了解更多信息。
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