AI 的道德规范和治理必须主导董事会以下级别的组织讨论，因为能做什么和该做什么之间存在重要区别。这适用于 AI 在内部（权衡对员工的潜在影响）和外部（权衡对客户和更广泛世界的影响）的使用方式。



“开始推行 AI 之前，公司可以做的最关键的一件事，就是制定防护措施，以了解应该在何时何地使用 AI，包括 AI 对从最低到最高级别的工作岗位的影响。- Melissa Long Dolson

基础模型运行状况、员工和客户的隐私保护、知识产权维护、风险管理和监管合规都必须纳入这些防护措施。还应该制定明确的愿景，说明将采取哪些保护措施并层层问责。例如，IBM 在负责任 AI 的方面提出了三项原则：

AI 的目的是增强人类智慧

数据和洞察属于其创建者

包括 AI 系统在内的新技术必须透明且可解释





