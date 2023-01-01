在问及 AI 如何影响员工时，IBM 领导者再次一致表示：AI 和自动化并不是为了取代工作，而是为了增强员工的能力，为他们提供更多的时间提高技能，并致力于只有人类才能提供的创新类型。IBM Research 支持这一观点：平均而言，87% 的受访高管预计新一代 AI 将强化工作角色，而不是取代工作角色。这是件好事，因为提供卓越员工体验的组织在收入增长方面比其他组织高出 31%。1 然而，工作将会发生变化。受访高管估计，由于未来三年实施 AI 和自动化技术，40% 的员工需要学习新的技能。2

“我听过有人说‘如果我实施了过多的自动化功能，我就会失业。’但事实并非如此。实际上，技术在一如既往地飞速发展，总会出现新的事物。总有更成熟的事物值得关注。通过采用自动化技术，人类总能获得更高价值的机会。”2 - Keri Olso

“高层管理者正在试图通过优化节省资金。他们不想裁员；他们希望现有员工能够提高工作效率。这就是数字化转型的本质。以前，如果我想要提高效率，就得更加努力地工作。但如果我拥有改变工作完成方式的技术和工具，然后让计算机接管其中的一部分工作，并让机器学习提出建议...就会更有成效。”- William Lobig