在问及 AI 如何影响员工时，IBM 领导者再次一致表示：AI 和自动化并不是为了取代工作，而是为了增强员工的能力，为他们提供更多的时间提高技能，并致力于只有人类才能提供的创新类型。IBM Research 支持这一观点：平均而言，87% 的受访高管预计新一代 AI 将强化工作角色，而不是取代工作角色。这是件好事，因为提供卓越员工体验的组织在收入增长方面比其他组织高出 31%。1 然而，工作将会发生变化。受访高管估计，由于未来三年实施 AI 和自动化技术，40% 的员工需要学习新的技能。2
“我听过有人说‘如果我实施了过多的自动化功能，我就会失业。’但事实并非如此。实际上，技术在一如既往地飞速发展，总会出现新的事物。总有更成熟的事物值得关注。通过采用自动化技术，人类总能获得更高价值的机会。”2 - Keri Olso
“高层管理者正在试图通过优化节省资金。他们不想裁员；他们希望现有员工能够提高工作效率。这就是数字化转型的本质。以前，如果我想要提高效率，就得更加努力地工作。但如果我拥有改变工作完成方式的技术和工具，然后让计算机接管其中的一部分工作，并让机器学习提出建议...就会更有成效。”- William Lobig
实施任何新技术都需要付出成本。在初始阶段需要一些支出或投入，例如新许可证或 SaaS 服务。然而，由于这些新工具可以提供更高的生产力和效率，您可以开始收回投资，特别是如果您优先考虑提升竞争力的项目。成本控制的另一个关键因素是：以更广阔的视角查看支出，从而评估实施 AI 所需的全部 IT 成本。这种跨 IT、云和人员的整体视角有助于提供更高的业务价值，同时仍然有效地控制成本。
给 CIO 的建议：在整个企业范围内扩展 FinOps 功能，以了解所有 AI、混合云和应用程序现代化投资的成本和支出。了解您的员工从事什么工作及其成本，并将其与特定的项目、应用程序和计划相对应以优化支出。- 面向 CEO 的生成式 AI 指南
“组织确实需要考虑其应用程序的中断成本。如果发生中断、停机或性能滞后，他们需要了解这会让他们损失多少客户、收益或时间。必须综合考虑该问题的方方面面。”- Keri Olson
遵守行业条例和政府法规是至关重要的。同样重要的是，保护组织的两项最重要的资产的隐私：员工和知识产权。合适的实施合作伙伴可以帮助您解决这些问题。例如，IBM 认为智能监管应基于三个核心原则：
正如上一章中所述，如果您从小处着手，然后逐步扩大规模，就可以快速使用自动化获得较小的成功，并最终积累成巨大的成功。低风险和高可见度的机会可以带来快速成功，而跟踪和衡量有形和无形 KPI 可以展示 AI 的价值主张。此外，您还可以为新团队引入经验丰富的人才，充当跨职能的导师和倡导者，从而帮助顺利完成流程。
“在 DevOps 团队、应用程序工程师和中心 ITOps 团队的日常工作中，存在大量根深蒂固的手动工作，他们几乎无法理解如何轻松完成日常流程。但是，如果您能够查明 IT 的哪些部分由于这种繁杂工作而陷入困境，就可以寻找办法进行自动化或实施某种人工智能驱动的自动化，并立即为您的团队节省时间。”- Tim Cronin
不过，在涉及更大的变革恐惧时，解决方案就会变得更加微妙。很多时候，技术并不是问题，变革本身才是。为了拥抱 AI 和 IT 自动化带来的可能性，企业需要转变文化，让每个人（而不仅仅是 IT 团队）以不同的方式思考，甚至重新审视组织的各个方面。由于文化始于高层，这些变革必须由高级管理层推动，而不是完全由 CIO 推动。
AI 不会取代人类 - 但使用 AI 的人将会取代不使用 AI 的人。- 提升 AI 驱动的自动化领域的工作效率
商业成功通常是由视角转变推动的。IBM 商业价值研究院的研究发现，“将运营模式作为转型推动力的组织在很多方面优于以技能为中心的组织；例如，在盈利能力和效率方面高出 55%。”
推动由人工智能驱动的变革不仅可以让员工受益，而且还会提高企业盈利能力。例如，IT 自动化项目有助于打破组织孤岛。这反过来又为创新、协作和找出可以简化或优化的运营流程提供了新的机遇，特别是在大型企业级组织中，不同的团队往往使用不同的实践、工具和应用程序。