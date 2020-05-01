在 IBM Space，我们相信创新至关重要：这意味着需要构建突破性技术，从而推动太空探索取得成功，同时改善地球上其他人的生活。50 年前 IBM 与 NASA 合作，实现人类首次登月计划。如今，IBM 重新关注人类和可持续性发展，正在推动下一个太空探索时代的发展。

通过使用太空视角将技术、战略和服务结合起来，我们的团队为快速发展的 NewSpace 生态系统中的客户和合作伙伴解决地球以外的复杂挑战。

让我们共同打造太空的未来。