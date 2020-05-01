加入全新太空革命
在 IBM Space，我们相信创新至关重要：这意味着需要构建突破性技术，从而推动太空探索取得成功，同时改善地球上其他人的生活。50 年前 IBM 与 NASA 合作，实现人类首次登月计划。如今，IBM 重新关注人类和可持续性发展，正在推动下一个太空探索时代的发展。
通过使用太空视角将技术、战略和服务结合起来，我们的团队为快速发展的 NewSpace 生态系统中的客户和合作伙伴解决地球以外的复杂挑战。
让我们共同打造太空的未来。
地球的气候在不断变化。IBM 的新地理空间基础模型有助于地球跟踪和适应新的环境。
太空边缘计算支持在更接近其来源的地方对数据进行分析，从而提高效率和更快获得洞察分析。了解 NASA 如何使用 IBM Edge。
AI 驱动的机器人 CIMON 开启了太空旅行的新时代。
1969 年 7 月，两名宇航员首次登月，堪称人类历史上最伟大的工程成就之一。
了解 Naeem Altaf 及其对 IBM Space 的愿景。
太空经济正在不断发展，人人都在举步向前，没有人愿意落后。了解指数级发展的技术如何为下一代太空探索奠定基础。
50 年前，阿波罗 11 号登月。以下是太空探索在不久的将来预计将发生的变化。
了解太空数据处理如何实现更快的分析和行动。
IBM Space 将启动其第一个 CubeSat 太空任务“ENDURANCE”，旨在让世界各地的学生能够进入太空。
强大的边缘计算可以从卫星收集的海量数据中提供快速且有价值的洞察分析。