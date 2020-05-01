主页 Industries Space 与 IBM Space 共同创新，推动人类进步
创新性突破。值得信赖。必不可少。IBM 构建基础技术来支持人类探索太空。
深入了解太空边缘计算
环绕地球运行的 GPS 或气象卫星
全新太空时代即将到来

加入全新太空革命

 

IBM Space，我们相信创新至关重要：这意味着需要构建突破性技术，从而推动太空探索取得成功，同时改善地球上其他人的生活。50 年前 IBM 与 NASA 合作，实现人类首次登月计划。如今，IBM 重新关注人类和可持续性发展，正在推动下一个太空探索时代的发展。

通过使用太空视角将技术、战略和服务结合起来，我们的团队为快速发展的 NewSpace 生态系统中的客户和合作伙伴解决地球以外的复杂挑战。

让我们共同打造太空的未来。

 

 IBM 和 NASA 对最大的地理空间 AI 基础模型采用开源处理
新的 AI 模型可以帮助我们跟踪和适应气候变化

地球的气候在不断变化。IBM 的新地理空间基础模型有助于地球跟踪和适应新的环境。

解决方案

借助我们的下一代数据平台，将 AI 功用提升数倍
在正确的时间将正确的数据交付给正确的人员

运用采用 Data Fabric 架构构建的平台，更快预测结果。收集、组织和分析数据，无论数据存储于何处。

 实现工作自动化并加速业务增长

流程更快、客户等待时间更短 — 这就是 AI 驱动的自动化的卓越之处。

 快速构建应用程序，确保随时随地运行

跨任何云供应商的环境一致地部署和运行应用程序。

 从企业资产中获取最大价值

依托单一平台实现智能资产管理、监控、预测性维护和可靠性规划。

 提升您的安全状况

使用 AI 根据可信度、相关性和严重程度快速调查高保真安全警报并确定优先级。
成功案例 太空边缘计算

太空边缘计算支持在更接近其来源的地方对数据进行分析，从而提高效率和更快获得洞察分析。了解 NASA 如何使用 IBM Edge。

 太空旅行的新时代

AI 驱动的机器人 CIMON 开启了太空旅行的新时代。
洞察 阿波罗计划

1969 年 7 月，两名宇航员首次登月，堪称人类历史上最伟大的工程成就之一。

 我们的太空历史 IBM Space 背后的工程师

了解 Naeem Altaf 及其对 IBM Space 的愿景。

 阅读文章 太空边缘技术

太空经济正在不断发展，人人都在举步向前，没有人愿意落后。了解指数级发展的技术如何为下一代太空探索奠定基础。

 阅读文章 太空探索的未来

50 年前，阿波罗 11 号登月。以下是太空探索在不久的将来预计将发生的变化。

 阅读文章 太空计算

了解太空数据处理如何实现更快的分析和行动。

 阅读文章 太空访问民主化

IBM Space 将启动其第一个 CubeSat 太空任务“ENDURANCE”，旨在让世界各地的学生能够进入太空。

 阅读文章 卫星和边缘计算

强大的边缘计算可以从卫星收集的海量数据中提供快速且有价值的洞察分析。

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