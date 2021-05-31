见证第一艘完全自主船舶“五月花”号自主航行船舶 (MAS) 的诞生和首航。这艘无人船由 Promare 及其合作伙伴创建，它采用太阳能运行，并使用 IBM AI、自动化、云和边缘技术，为有人驾驶船舶提供更安全、更具成本效益的替代方案。MAS 专为长期海洋探索而设计，它将针对全球变暖、污染和对海洋生物的影响等关键问题收集相关海洋数据。通过多集式纪录片系列了解事情的始末。