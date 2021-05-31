见证第一艘完全自主船舶“五月花”号自主航行船舶 (MAS) 的诞生和首航。这艘无人船由 Promare 及其合作伙伴创建，它采用太阳能运行，并使用 IBM AI、自动化、云和边缘技术，为有人驾驶船舶提供更安全、更具成本效益的替代方案。MAS 专为长期海洋探索而设计，它将针对全球变暖、污染和对海洋生物的影响等关键问题收集相关海洋数据。通过多集式纪录片系列了解事情的始末。
了解 MAS 及其控制系统的开发过程，以及自主航运和探索对航运公司、海洋研究和国家安全任务的意义。请参阅 Submergence Group LLC（美国）/M Subs Ltd.（英国）创始人/首席执行官 Brett Phaneuf 和 IBM Federal 国防与情报副总裁 Ray Spicer 的采访。
观看 MAS 的“AI 船长”如何通过机器学习不断重新评估周围环境，并使用自主系统更新船舶航向，以实现避免碰撞等功能。了解在实现 MAS 概念化的过程中，如何使用所有可用的数据源在海上感知、思考和做出决策，即使在连接有限的情况下也支持上述操作。认识 ProMare 和 IBM 专家。
了解 MAS 背后的研究技术以及需要数据的科学家。观看 IBM 工程师如何使用自主技术，了解他们面临的挑战以及这些自主操作如何改变未来并减少人为错误。了解天气和气候如何影响海上航行和海上船舶。
见证普利茅斯的海上试验，这是“五月花”号自主航行船舶首次面对海洋条件。当团队在港口进行遥控船驾驶测试时，我们可以了解使用传感器技术和自动化训练船舶的细节，以及船舶在实验室外运行的真实情况。加入我们，看看“五月花”号自主航行船舶如何成为真正的终极边缘设备。
该船舶的 AI 船长已经接受培训，海上试验正在进行中，但 MAS 团队感受到了压力。在船舶横渡大西洋之前，还有很多工作要做，每时每刻都很重要。在执行重大任务之前，我们与技术和研究团队进行沟通，了解他们的感受，并讨论成功执行这次航行任务的关键 AI 和自动化技术。
就是这样。他们运行场景，训练 AI，选择天气窗口。多年的辛勤工作和准备实现此刻的成功：“五月花”号横渡大西洋。但是，如果所有事情都正确无误，但事情仍然出错，会发生什么呢？团队的首次尝试中断了。但是旅程还远未结束。