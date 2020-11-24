全球的航空航天与国防工业均无法逃脱 COVID-19 全球大流行所带来的挑战。随着市场压力上升、新的优先事项和客户期望的提高，该行业亟需适应快速变化的新现实。为了超越眼前的地平线从而实现蓬勃发展，转型已是迫在眉睫。

要推动此行业实现重大转变，投资最新的数字技术是其中的关键所在。为此，需通过各大平台来扩大整个相关生态系统的协作，通过使用未开发的数据来改善供应链，并借助售后数字服务来优化增长。

自进入太空时代以及 NASA 的诞生，IBM 便一直身处研究和技术创新的前沿，并与广大商业航空航天与国防公司开展合作。凭借我们深厚的行业经验，我们可帮助您应用 AI、混合云和区块链等迅猛发展的新兴技术，以便您的组织能引领航空航天与国防工业迈向未来。