全球的航空航天与国防工业均无法逃脱 COVID-19 全球大流行所带来的挑战。随着市场压力上升、新的优先事项和客户期望的提高，该行业亟需适应快速变化的新现实。为了超越眼前的地平线从而实现蓬勃发展，转型已是迫在眉睫。
要推动此行业实现重大转变，投资最新的数字技术是其中的关键所在。为此，需通过各大平台来扩大整个相关生态系统的协作，通过使用未开发的数据来改善供应链，并借助售后数字服务来优化增长。
自进入太空时代以及 NASA 的诞生，IBM 便一直身处研究和技术创新的前沿，并与广大商业航空航天与国防公司开展合作。凭借我们深厚的行业经验，我们可帮助您应用 AI、混合云和区块链等迅猛发展的新兴技术，以便您的组织能引领航空航天与国防工业迈向未来。
采用基于 AI 的预测性维护来提高商用和军用飞机的设备备置情况。
开启太空探索和旅行的新时代。
借助基于 AI 的业务模型来提高生产质量，从而确定制造环节中各种问题的根本原因。
为商用航空和国防部门构建智能的互联系统，从而帮助改善成果。
通过区块链和 AI 实现端到端的可见性和透明度，从而提高价值链效率。
将领先的 EAM 解决方案与 IoT 的强大功能相结合，从而实现针对子系统运营的实时可见性。
利用数字技术将数据转化为切实可行的实时洞察分析，从而确保工作场所和员工的安全。