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由 IBM® Watson 提供支持的机器人助手正帮助航空航天与国防工业更高效地开展工作。AI 能为您的企业做些什么？
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航天器内透过窗户观察太空的人员
航空航天与国防工业的下一前沿阵地

全球的航空航天与国防工业均无法逃脱 COVID-19 全球大流行所带来的挑战。随着市场压力上升、新的优先事项和客户期望的提高，该行业亟需适应快速变化的新现实。为了超越眼前的地平线从而实现蓬勃发展，转型已是迫在眉睫。

要推动此行业实现重大转变，投资最新的数字技术是其中的关键所在。为此，需通过各大平台来扩大整个相关生态系统的协作，通过使用未开发的数据来改善供应链，并借助售后数字服务来优化增长。

自进入太空时代以及 NASA 的诞生，IBM 便一直身处研究和技术创新的前沿，并与广大商业航空航天与国防公司开展合作。凭借我们深厚的行业经验，我们可帮助您应用 AI、混合云和区块链等迅猛发展的新兴技术，以便您的组织能引领航空航天与国防工业迈向未来。
播客

了解 IBM Data Fabric 如何协助实现美国、加拿大和各盟国联合全域指挥和控制的愿景。

 收听播客 (1:03:49)
航空航天与国防工业案例研究 Bell Textron. Inc.

采用基于 AI 的预测性维护来提高商用和军用飞机的设备备置情况。

 CIMON

开启太空探索和旅行的新时代。

 UMBRAGROUP S.p.A. 工作人员

借助基于 AI 的业务模型来提高生产质量，从而确定制造环节中各种问题的根本原因。
航空航天与国防技术解决方案 提供新功能

为商用航空和国防部门构建智能的互联系统，从而帮助改善成果。

 优化您的供应链

通过区块链和 AI 实现端到端的可见性和透明度，从而提高价值链效率。

 最大限度地提高吞吐量

将领先的 EAM 解决方案与 IoT 的强大功能相结合，从而实现针对子系统运营的实时可见性。

 安全地开展工作。智能地完成工作。

利用数字技术将数据转化为切实可行的实时洞察分析，从而确保工作场所和员工的安全。
资源 外太空的开源项目

了解服务提供商如何利用新的开源项目来改进卫星之间的通信。

 为航空业开发出安全关键型软件

利用强大的方法和协作平台来设计和构建通用航空安全关键型系统。

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