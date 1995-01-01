IBM 致力于实现高标准的企业责任。我们对企业责任的定义包括环境责任，以及我们的员工、客户、合作伙伴和我们经营所在社区的社会问题。



我们对尊重人权的承诺是我们企业责任标准和实践的基础。IBM 的人权立场以国际标准为依据，包括《联合国工商业与人权指导原则》、《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》和《联合国世界人权宣言》。



IBM 拥有浓厚的道德规范和诚信文化，以严格的公司治理体系为指导，促进全球透明，并遵守我们开展业务所在地区的所有适用法律和法规。



方法和影响

纵观历史，IBM 对企业责任采取了经过深思熟虑的全面方法，以 IBM 的价值观为基础，并考虑了利益相关者特别感兴趣的四个影响领域，即对员工和社区的支持；IBM 产品和运营对环境的影响；我们的全球供应链管理；以及我们公司的治理、道德和诚信。



IBM 的方法认识到我们庞大的利益相关者网络，也了解到我们的工作不仅会影响我们的业务成功，还会影响国家或地区、城市、政府、社区和我们地球的关键基础架构的效率和创新。



我们尽力通过多种方式，最大限度地提高 IBM 作为全球企业的积极影响：我们会发现并抓住新机遇，将我们的技术和专业知识应用于社会问题；我们将扩大现有的企业责任计划和举措，以帮助实现最大收益；我们赋予员工和其他人为社区服务的权力：我们将企业公民意识和对人权的尊重贯穿整个公司。



我们将参与和计划重点放在特定的社会问题上，包括社区经济发展、教育、健康、扫盲、语言和文化。这些是人类基本需求和更广泛的社会需求领域，我们可以应用 IBM 的技术和人才来帮助解决问题，并为促进人权做出贡献。



我们的道德准则

IBM 的《商业行为指南 (BCG)》是我们面向 IBM 员工的全球行为准则，反映了我们对高尚道德行为和决策的长期承诺。相关指南规定了 IBM 的商业道德标准、基本价值观和原则。



BCG 由正式的公司指令作为补充，这些指令将管理我们的全公司行动。其目的是为我们业务中最根本、也因此是最持久的事务指明明确的方向。除了指导环保事务或数据隐私等特定领域的行动外，我们的企业政策还包括一套《全球用人标准》。



IBM 全球用人标准

这些原则适用于 IBM 员工，并在我们的“IBM 的责任”网页进行了更详细的解释。我们期望管理人员和员工完全遵守这些标准。



《全球用人标准》涉及与人权相关的重要领域，其中包括 IBM 的承诺：



不雇佣强迫劳工或童工；至少遵守所有适用的工资和工时法律和法规；遵守工作时间的法定限制；打造一个没有歧视或骚扰的工作环境，并尊重所有员工；尊重员工加入（或不加入）员工组织（包括劳工组织或工会）的合法权利。IBM 致力于营造良好的用人条件，推动员工与管理人员之间的积极关系，促进员工沟通并支持员工发展。



我们培训员工，并定期进行业务审查，以确认遵守我们的政策、实践和程序。例如，IBM 员工需要定期（通常是每年）向 BCG 进行正式认证，并完成在线互动培训。



与合作伙伴和供应商合作

与第三方合作是 IBM 业务中满足客户需求不可或缺的一部分。IBM 的《合作伙伴行为准则》描述了我们期望业务合作伙伴提供的最低商业行为和实践标准，例如，为员工提供一个没有胁迫、歧视和骚扰的工作环境。如果适用法律和法规比本行为准则更宽松，则合作伙伴应遵守《IBM 行为准则》。IBM 会酌情为合作伙伴提供有关道德规范和诚信的在线培训，有时会是现场培训。



针对我们的供应链关系，IBM 使用《责任企业联盟 (RBA) 行为准则》（以前称为《EICC 行为准则》）作为我们全球供应群体的单一准则。《RBA 行为准则》确立了我们期望供应商在与 IBM 开展业务时，涉及多个社会责任领域（包括劳工、健康、安全、环境保护、道德和管理系统）的标准。我们的目标是与我们的供应商合作，促进他们充分遵守《RBA 行为准则》，并希望他们将这些标准传达至他们为 IBM 生产商品和服务的扩展供应源。我们在供应商遴选过程中会考虑这些标准，并根据需要，通过定期第三方供应商合规审计来监控持续绩效。IBM 保留对不遵守《RBA 行为准则》的供应商采取行动的权利，并可能考虑根据合同条款减少或终止业务等措施。



沟通和关注与申诉机制和渠道

IBM 为所有员工提供开放的沟通渠道，以便向管理层提出建议和投诉，IBM 还设立了一个联系管理层处理员工投诉的渠道，一个与专家讨论问题以获取指导的渠道，以及一个匿名提出问题的渠道。这些可以处理任何形式的投诉，包括任何形式的性骚扰和不当行为。IBM 绝不容忍对举报问题或可疑违规行为的任何员工进行的威胁或报复行为。供应商、合作伙伴和其他人员还可以通过其他沟通渠道，包括匿名举报的方式，向公司举报问题或可疑违规行为。



管制

IBM 高级管理层对我们的经济、环境和社会企业责任计划和进展负有最终责任，包括我们对人权的奉献精神，以及我们对 IBM 整体合规计划的遵守。IBM 董事会和我们的 CEO 每年都会审查 IBM 的企业责任计划和进展情况。我们致力于在整个公司范围内培养对企业责任的奉献精神，并通过以下论坛将其融入整个业务。



企业责任执行指导委员会和工作组

我们的企业责任执行指导委员会由来自整个企业职能领域的高级管理人员组成，并由 IBM 负责企业公民意识和企业事务的副总裁担任主席。该委员会定期召开会议，就关键的人权和企业责任问题提供领导和指示。每个职能领域负责制定自己的目标和战略，整个组织的目标由指导委员会批准。



我们的企业责任工作组由来自职能领域的代表（包括全球代表）组成，并定期会面，以便管理 IBM 的人权和企业责任活动以及利益相关者的参与。工作组全年审查企业责任和人权领域的关键标准和战略问题，并向指导委员会提出建议。



利益相关方参与和报告

IBM 积极与利益相关者合作，后者将审查并影响我们的人权和企业责任计划和实践。我们认为利益相关者的参与远不止于沟通和咨询。对我们而言，这意味着业务参与和协作与社区、政府、投资者和社会部门并肩合作。我们与在企业公民意识和可持续发展方面采取类似创新、全球化、开放且协作的方法的组织密切合作。



我们通过年度企业责任报告、其他 GRI 报告以及关于多元化和平等机会等特定领域的特定临时出版物来公开报告我们的企业责任举措和进展。