Yen-Hsiang 从他的 IT 老师那里了解到 IBM SkillsBuild for Students，并在两个月内获得了该平台的 9 枚徽章。他非常喜欢 SkillsBuild，因为这是一个内容丰富、组织有序的综合平台，让他能够自由学习并获得行业认可的徽章。他计划在大学期间继续利用该平台进行补充学习。