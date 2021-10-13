主页 影响 计划 2030 到 2030 年，为全球 3000 万人提供技能

缩小技能差距是十年来最大的机遇。我们正在采取大胆行动来实现这一目标。

阅读 2022 年“IBM 影响力”报告
我们的目标

IBM 在美洲、亚太地区、欧洲、中东和非洲的 30 多个国家/地区开展了 170 多个合作计划和扩展计划，正在兑现我们助力培养未来技术人才的承诺。

通过各种工作技能、课程和证书，探索我们面向专业人士、学生、教师等的不同教学方式。

通过 2023 年“IBM 影响力”报告了解 IBM 员工如何利用技术发挥影响力
数字技能和培训

无论您的背景或情况如何，都可以获得数字技能和培训。

 学生版

探索技术领域的职业发展，并通过免费的在线课程、计划和数字徽章培养您的技能。

 成人

您是否正在迈向职业生涯的下一阶段或者正在考虑换工作？我们提供了广泛的资源，可以助您实现目标。

 教育工作者

借助这些工具包、课程优化和专业发展课程，将行业专业知识直接带入您的课堂。

 组织

为您服务的学习者提供综合体验。

 大学教师

了解 IBM 如何提供软件、研究、专业知识和学习，帮助学生提升相关技术技能。
我们的学习者正在做什么

从高中生到寻求再培训的专业人士，我们的课程可以满足处于职业生涯各个阶段的学习者的需求。
Christian Stevenson
(IBM SkillsBuild)
北卡罗来纳州

Christian 在疫情期间决定改变职业后，完成了 IBM 的 SkillsBuild 区块链课程以及其他额外的培训和训练营。不到两个月后，他就找到了一份区块链程序员的工作。

 Adriana Cifuentes
（P-TECH + IBM 学徒）
康涅狄格州

Adriana 对各种事物艺术充满热情，但也想探索科技行业的职业。通过在 P-TECH 学习网页设计并在毕业后加入 IBM 的 UX 设计学徒计划，她能够将这两个兴趣结合起来。

 Everardo Guiterrez
（P-TECH + IBM 学徒）
芝加哥

Everardo 在 P-TECH 计划中以学生身份首次接触技术。毕业后，他加深了对编码的了解，取得了 IT 和计算机科学的学士学位。去年，他以软件工程师学徒的身份入职 IBM。

 Yen-Hsiang Tseng
(SkillsBuild for Students)
台湾

Yen-Hsiang 从他的 IT 老师那里了解到 IBM SkillsBuild for Students，并在两个月内获得了该平台的 9 枚徽章。他非常喜欢 SkillsBuild，因为这是一个内容丰富、组织有序的综合平台，让他能够自由学习并获得行业认可的徽章。他计划在大学期间继续利用该平台进行补充学习。

 Wen-Chi Wang
(SkillsBuild for Teachers)
台湾

Wen-Chi 是一所 IBM STEM for Girls 计划合作高中的图书馆馆长。她喜欢 IBM SkillsBuild 上的 Python 课程，因为它提供了易于访问的内容，让学生可以按照自己的节奏学习。

 Rodney Sampson
OHUB
（新 SkillsBuild for Adult Learners 合作伙伴）

Rodney 表示：“Opportunity Hub 很高兴能够与 IBM 和 SkillsBuild 合作，将美国黑人、拉丁裔、原住民等群体带入技术、初创企业和风险投资生态系统。让我们共同创造公平的未来！”