缩小技能差距是十年来最大的机遇。我们正在采取大胆行动来实现这一目标。
IBM 在美洲、亚太地区、欧洲、中东和非洲的 30 多个国家/地区开展了 170 多个合作计划和扩展计划，正在兑现我们助力培养未来技术人才的承诺。
通过各种工作技能、课程和证书，探索我们面向专业人士、学生、教师等的不同教学方式。
通过 2023 年“IBM 影响力”报告了解 IBM 员工如何利用技术发挥影响力
无论您的背景或情况如何，都可以获得数字技能和培训。
探索技术领域的职业发展，并通过免费的在线课程、计划和数字徽章培养您的技能。
您是否正在迈向职业生涯的下一阶段或者正在考虑换工作？我们提供了广泛的资源，可以助您实现目标。
借助这些工具包、课程优化和专业发展课程，将行业专业知识直接带入您的课堂。
为您服务的学习者提供综合体验。
了解 IBM 如何提供软件、研究、专业知识和学习，帮助学生提升相关技术技能。
Christian 在疫情期间决定改变职业后，完成了 IBM 的 SkillsBuild 区块链课程以及其他额外的培训和训练营。不到两个月后，他就找到了一份区块链程序员的工作。
Adriana 对各种事物艺术充满热情，但也想探索科技行业的职业。通过在 P-TECH 学习网页设计并在毕业后加入 IBM 的 UX 设计学徒计划，她能够将这两个兴趣结合起来。
Everardo 在 P-TECH 计划中以学生身份首次接触技术。毕业后，他加深了对编码的了解，取得了 IT 和计算机科学的学士学位。去年，他以软件工程师学徒的身份入职 IBM。
Yen-Hsiang 从他的 IT 老师那里了解到 IBM SkillsBuild for Students，并在两个月内获得了该平台的 9 枚徽章。他非常喜欢 SkillsBuild，因为这是一个内容丰富、组织有序的综合平台，让他能够自由学习并获得行业认可的徽章。他计划在大学期间继续利用该平台进行补充学习。
Wen-Chi 是一所 IBM STEM for Girls 计划合作高中的图书馆馆长。她喜欢 IBM SkillsBuild 上的 Python 课程，因为它提供了易于访问的内容，让学生可以按照自己的节奏学习。
Rodney 表示：“Opportunity Hub 很高兴能够与 IBM 和 SkillsBuild 合作，将美国黑人、拉丁裔、原住民等群体带入技术、初创企业和风险投资生态系统。让我们共同创造公平的未来！”