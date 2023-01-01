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影响
伦理
合乎道德的影响
了解提高信任度和透明度的 IBM 实践和政策
阅读 2023 年“IBM 影响力”报告要点
我们关注的重点
在打造创新、制定政策和建立实践时，优先考虑道德、信任、透明度，最重要的是要考虑问责制。
通过 2023 年“IBM 影响力”报告了解 IBM 员工如何利用技术发挥影响力
AI 伦理
IBM 将道德原则嵌入到 AI 中，帮助人们和组织负责任地采用它
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我们的承诺
商业道德
实现员工 100% 参与我们的年度商业行为指南 (BCG) 计划
负责任的技术
到 2025 年对 1,000 家技术供应商进行技术道德培训
帮助我们的公司和客户做好准备，遵循 IBM 的信任与透明度原则来采用负责任的 AI
政策宣传
就 AI、网络安全、贸易、数据隐私和员工技能等主题，参与负责任政策的宣传，推动全球范围内的增长和创新
多元和包容
针对高管的年度激励计划包括一个修饰符，以推动问责制，以提高高管多元化的代表性
供应链责任
让 100% 的 IBM 全球采购供应商遵循良好实践，包括制定社会和环境责任、道德和风险计划
影响力领域
公司治理
IBM Trust Center
政府和监管事务
供应链
研究
报告
查看所有与影响力相关的报告和政策