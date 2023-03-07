了解 IBM 为确保代表性不足的少数群体享有平等的职业发展和晋升机会而采取的行动
我们致力于提供平等的机会并建立倡导透明和信任的文化。通过让多元群体发声，我们正在打造让每个人都能进步的环境。
观看 Thomas J. Watson Jr 于 1953 年签署反对员工歧视信函的故事
助力员工完成性别转变过程的四种方式
IBM 持续倡导多元能力人才在工作场所展现真实的自我
女性在 IBM 持续推进职业发展的 22 种方式
优秀的人才需要培养。我们正在投资培养下一代多元化技术领导者，同时在工作场所确保各个群体得到代表。
了解 30 多个国家或地区的 170 项新的合作伙伴关系和项目扩展
免费提供工作技能、课程和证书，助您在科技领域大展宏图
IBM 将在全球增设 45 项 SkillsBuild 合作
了解 IBM 如何通过学徒计划打造更加多元化的工作场所
推动量子计算的多元和包容
学生可以获得高中文凭、行业认可的副学士学位，并在不断发展的领域获得相关工作经验
作为新兴科技的管理者，我们优先考虑识别和减轻偏见。我们保持警惕，持续利用科技做善事，用新的解决方案来解决行业和社会中的歧视问题。
树立数字时代负责任管理的典范
了解该工具包，它可以帮助品牌、代理商和广告技术提供商检查、报告和减轻机器学习模型中的歧视和偏见
IBM 在 Supply Chain Digital 评选的“促进供应链多元化的 10 大公司”中位居榜首
访问 IBM 的无障碍页面，了解为什么无障碍不仅仅是一种实践，更是一种文化和一种思维方式
现在，我们比以往任何时候都更需要捍卫、支持、认可和引领社会正义改革。我们相信，积极参与全球政策，包括采取措施解决种族歧视和社会不公正问题，对于我们公司和全球社会都至关重要。
组织需要负责任的 AI 的三大重要原因
IBM 前 CEO Ginni Rometty 讲述她如何保护跨性别工作者
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