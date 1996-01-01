聘请了盲人心理学家 Michael Supa 来打造雇用和培训残障人士的项目。
首位女性副总裁，Ruth Leach。1940 年至 1943 年间，IBM 制造部门雇用的员工三分之一是女性。
IBM 总裁 Thomas J. Watson, Sr. 加入美国黑人学院基金会 (UNCF) 顾问委员会，并为 UNCF 的筹款活动做出贡献。
IBM 生产了 Banks 袖珍盲文打字机，将其捐赠给退伍军人、以成本价出售给公众，并免费提供给所有视障员工。
为员工福利计划增加残疾保险。
聘用了首位亚裔女性，Florence Yamane，夏威夷。
首批亚裔女性高管，Carolyn Chin、Karen Hung。
IBM 开始为美国的 IBM 同性恋员工提供同居伴侣福利。在当时，IBM 是提供同居伴侣福利的最大公司。
首批亚裔杰出工程师，Josephine Cheng、Santa Teresa；Gururaj S. Rao、Poughkeepsie；Tze Chiang Chen、Fishkill。
1996 年至 2007 年，IBM 西班牙裔高管人数增加了 224%，而女性西班牙裔高管人数则增加了 343%。
组建包括原住民/土著群体在内的员工网络团体。
Mark Dean 被提名为 IBM 的首位黑人院士。作为 1981 年发布的 IBM 个人电脑的联合发明者，他拥有九项 PC 专利中的三项。
首届西班牙裔领导力研讨会举行。高管们制定了一项计划，重点是在 IBM 招募更多的西班牙裔员工、培养西班牙裔内部人才以及瞄准西班牙裔市场。
日裔 IBM 院士 Chieko Asakawa 是一名盲人，她利用 IBM Home Page Reader 开放非视觉访问网络，该阅读器可将文本转换为语音，并帮助盲人浏览网页。
IBM Research 内部建立了 IBM 人类能力与无障碍中心。该组织由 40 人组成，负责领导合规计划，使 IBM 产品符合所有政府无障碍要求；并与客户和 IBM 合作伙伴合作，帮助他们实施端到端的无障碍政策、流程和解决方案。
IBM 美洲原住民理事会成立。
IBM 全球机会均等政策中添加了“性别认同或性别表达”相关内容，让 IBM 成为当时将性别认同或性别表达纳入非歧视政策的最大企业。
首届 IBM 美洲原住民领导力理事会大会 - 纽约州阿蒙克。
IBM 和 Career Communications Group 发起了一项公众意识计划，旨在帮助美洲原住民缩小数字鸿沟。
IBM 加拿大开始与加拿大政府和行业合作，旨在改善加拿大各地原住民群体的无障碍环境、基础设施和技能。
长期效力于 IBM 的员工 Fran Allen 成为第一位因对计算机社区做出技术贡献而获得图灵奖的女性。
Dale Davis 被评为首位黑人女性 IBM 杰出工程师。
IBM 被印度工科学生（Firstnaukri.com 进行的调查）和新加坡学生（Penn Olson 进行的调查）评为最受青睐雇主。
首位被任命的女性 CEO——Virginia Rometty。
Frances West 被任命为首席无障碍官 (CAO)。IBM 是当时极少数在组织内设有 CAO 的公司之一。
IBM 谴责北卡罗来纳州的“厕所法案”。
IBM 承诺到 2020 年在四年内雇用 2000 名退伍军人，并提前 11 个月实现了这一目标。
IBM CEO Ginni Rometty 和其他 100 名首席执行官签署了“美国梦联盟”发出的一封信函，敦促立法者通过立法保护梦想者。
发起 Be Equal 计划，旨在让 IBM 员工、客户和整个社会参与推动企业领导层性别平等的进步。
副总裁兼全球首席多元化与包容性官 Tia Silas 在美国国会作证支持《平等法案》。
海军上将 Michelle J. Howard 是第一位指挥美国海军舰艇的非洲裔美国女性，被任命为 IBM 董事会成员。
IBM在 50 个国家或地区提供 LGBTQ+ 包容性福利，并在 7 个国家或地区提供性别确认治疗。
人类能力和无障碍融入到 IBM 设计团队中，推出了一系列无障碍教育产品，其中包括“推进无障碍”徽章。
首届亚裔领导力研讨会在圣何塞举行，共有 154 名参会者，汇聚了 IBM 未来的亚裔领导者。对亚裔员工来说，这是一个成为更强大的亚裔领导者群体的机会。
IBM 签署了《西班牙裔承诺》，这是一项由 We Are All Human 基金会牵头、由多个组织签署的协议。这些组织联合宣布西班牙裔教育承诺，其中 P-TECH 是关键组成部分。
IBM 在 HBCU 十大行业支持者榜单中排名第 4。
IBM 将其多元化执行委员会扩展到退伍军人社区，并创建了自己的退伍军人执行委员会。
IBM 发表声明，赞扬美国最高法院关于 DACA 计划的裁决，并敦促国会通过一项针对梦想者现状的两党立法解决方案，该声明由高级副总裁兼首席人力资源官 Diane Gherson 签署。
IBM 在《职业母亲》杂志评选的“100 家最佳公司”中名列前 10。
IBM 在《职业母亲》杂志评选的“最适合多元文化女性的公司”中名列前 10。
IBM 被人权运动组织列为“LGBTQ 平等最佳工作场所”，包容性指数得分为 100%。
IBM 在《职业母亲》杂志评选的“最适合爸爸的公司”榜单中名列前 10。
IBM 被评为“10 大军人友好雇主”之一。
IBM 支持《尊重婚姻法案》，保护 LGBTQ+ 和跨种族夫妇的婚姻平权。
整个企业范围内的"I'm in Allyship"内部活动。
“Be Equal”播客上线。
2022 年“IBM 影响力”报告发布。