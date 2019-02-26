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退伍军人群体

代表退伍军人

在 IBM，几乎自公司成立以来，退伍军人就一直在为信息技术的进步做出贡献。许多公司自豪地将其平权行动计划追溯至 20 世纪 70 年代，而 IBM 自 20 世纪 30 年代以来就一直在为退伍军人员工创造有意义的职位。
“我们的军队中有很多有头脑、有爱心、有同情心、有创新精神、有胆识、有幽默感的领导者。这是一种荣幸，也是一种服务召唤。” 陆军少将 Dianne Del Ross
Expert Labs 副总裁
功能
AI 如何通过改善美国海军舰艇的食物供应来为美国水兵提供服务 阅读案例
IBM 为退伍军人员工提供支持的历史 阅读案例
VA 与 IBM 合作为退伍军人铺就成功之路 了解更多
IBM 任命首位指挥美国海军舰艇的非裔美国女性加入董事会 了解更多
社区

认识在 IBM 开拓事业的退伍军人

 Gloria Veal

一名 IBM Cloud 经理分享了她对 IBM 为退伍军人提供的包容性工作场所的看法

 Pedro Quinones

一名陆军退伍军人讲述了 IBM 的学习资源如何帮助他的专业知识更上一层楼

 Heidi Hulsing

项目经理 Heidi Husling 介绍了海军航空背景如何成为 IBM 全球存储架构的理想入门基础
数字

2.8％

2023 年 3 月退伍军人失业率

 美国劳工部

10%

（或 200 万）退伍军人是女性

 美国人口普查局

6.4%

2018 年，美国成年人口中约有 1650 万人是退伍军人
“我想成为女儿的优秀榜样，让她知道我可以平衡工作和生活” Cecilia Stark， 咨询解决方案架构师
协会

我们正在与众多外部组织合作，致力于产生积极影响、充分利用相关研究，并为我们的员工提供各种资源

 VIQTORY Hiring our Heroes (HoH) VetJobs American Corporate Partners (ACP) 退伍军人事务部 (VA) Soldiers to Sidelines
各种观点

IBM 和 IBM 员工与退伍军人站在一起，保障平等

 新闻报道

IBM 如何在充分理解的同时，采用灵活的方式为国民警卫队和预备役人员提供支持

 GRIT (Get Results in Transition)

AI 驱动的数字化解决方案可提供心理健康训练和求职功能
资源

向成熟组织学习如何参与其中并采取行动

 退伍军人履历表

申请时附上这个新表格，可以为您的 IBM 候选资格加分

 军人和退伍军人人才服务

加入我们的人才网络并申请职位

 IBM 星条旗

LinkedIn 社区促进了与有兴趣加入 IBM 的退伍军人的持续对话

 SkillsBuild

免费数字学习平台和计划帮助退伍军人快速提升技能

 退伍军人求职者建议

当您准备办理退伍手续时，请考虑以下提示
“为什么要聘用美国退伍军人？因为您交给他们一个不可能的挑战，他们会找到答案。我们希望拥有这样的人才，并且已经有了适合他们的职位。” Jason Kelley
全球战略合作伙伴总经理兼执行合伙人
关键时刻
2017

IBM 承诺到 2020 年四年内雇用 2000 名退伍军人，并提前 11 个月实现了这一目标。
2019

海军上将 Michelle J. Howard 是首位指挥美国海军舰艇的非洲裔美国女性，被任命为 IBM 董事会成员。
2020

IBM 将其多元化执行委员会扩展到退伍军人群体，建立了自己的退伍军人执行委员会。
2023 年

IBM 启动了 #Boots2Blue，这是一项退伍军人招聘计划，代表了退伍军人从身穿戎装在军队服役到在“蓝色巨人”(IBM) 从事平民职业的转型历程。
倡导多元

我们每个人都是多元特征的复杂组合。增进对其他群体的了解，并接纳个人身份的各个方面。

 黑色 多元能力 西班牙裔 土著 LGBTQ+ 泛亚裔 女性