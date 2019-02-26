在 IBM，几乎自公司成立以来，退伍军人就一直在为信息技术的进步做出贡献。许多公司自豪地将其平权行动计划追溯至 20 世纪 70 年代，而 IBM 自 20 世纪 30 年代以来就一直在为退伍军人员工创造有意义的职位。
认识在 IBM 开拓事业的退伍军人
一名 IBM Cloud 经理分享了她对 IBM 为退伍军人提供的包容性工作场所的看法
一名陆军退伍军人讲述了 IBM 的学习资源如何帮助他的专业知识更上一层楼
项目经理 Heidi Husling 介绍了海军航空背景如何成为 IBM 全球存储架构的理想入门基础
我们正在与众多外部组织合作，致力于产生积极影响、充分利用相关研究，并为我们的员工提供各种资源
IBM 和 IBM 员工与退伍军人站在一起，保障平等
IBM 如何在充分理解的同时，采用灵活的方式为国民警卫队和预备役人员提供支持
AI 驱动的数字化解决方案可提供心理健康训练和求职功能
向成熟组织学习如何参与其中并采取行动
申请时附上这个新表格，可以为您的 IBM 候选资格加分
加入我们的人才网络并申请职位
LinkedIn 社区促进了与有兴趣加入 IBM 的退伍军人的持续对话
免费数字学习平台和计划帮助退伍军人快速提升技能
当您准备办理退伍手续时，请考虑以下提示