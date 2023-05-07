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泛亚裔群体

代表泛亚裔 IBM 员工

IBM 致力于营造富有支持力和包容性的环境，让亚裔人才能够实现事业腾飞并展现真我风采
“我正在通过帮助 AI 更好地接受人类语言和文化中的多元性来实现 AI 的民主化，我自己的语言和文化也在其中发挥着作用。” Christina Altomare
IBM 全球营销主管
功能
收听 Be Equal 播客节目：泛亚裔 – 您叫什么名字？ 查看播客
Varun 分享他作为印度血统亚裔 IBM 员工的体验 阅读案例
Shue-Jane Thompson 分享成为伟大领导者的 3 条经验 阅读案例
IBM 很荣幸能够加入 Ascend 5 点行动议程，与 API 业务领导者一起为弱势群体提供支持 了解更多
IBM 印度与初创企业共建 AI 社区 阅读案例
了解 IBM 的泛亚裔创新者，包括荣获 1973 年诺贝尔物理学奖的 Leo Esaki 立即观看
数字

54%

的 25 周岁以上亚裔移民拥有学士学位或更高学历

2400 万

美国人有纯亚裔或部分亚裔血统

13%

的美国劳动力拥有亚裔血统，但仅占高管职位的 6%

 皮尤研究中心
社区

认识在 IBM 开拓事业的亚裔群体成员

 第二代菲律宾裔美国人 Kristie Curameng Bradford 讲述了她对于服务该群体的满腔热忱
协会

我们正在与众多外部组织合作，致力于产生积极影响、充分利用相关研究，并为我们的员工提供各种资源

 亚太领导力教育 (LEAP) Ascend 亚美商业发展中心
各种观点

IBM 和 IBM 员工与泛亚裔群体站在一起，呼吁变革，保障平等

 在中国实现技能重塑

中国领导者运用工作场所技能重新定义业务和行业

 在印度实现技能提升

高等教育在缩小日益扩大的跨行业技能差距方面发挥着关键作用
资源

向成熟组织学习如何参与其中并采取行动

 IBM SkillsBuild

一个免费教育计划，重点关注科技领域代表性不足的群体

 IBV 报告：工作场所对亚裔美国人的包容

亚裔美国专业人士报告，介绍了他们在工作中面临的障碍

 亚裔美国工作者：多样化的结果和隐藏的挑战

麦肯锡公司高管就亚裔美国人在工作中经常面临的隐藏挑战所做的简报

 Ascend API 公平性研究

推动企业及其他领域的 API 公平性

 IBM 技术重返计划（印度）
“要想避免被习惯所困，真正有效的方法就是不断学习，而在这里工作的经历证明了这一点，因为我总会遇到令人兴奋的新挑战” Renjith V P 内容专家
关键时刻
1971 年

IBM 首位亚裔高管，Robert Howell，博卡拉顿。
2011 年

IBM 被印度工科学生（Firstnaukri.com 进行的调查）和新加坡学生（Penn Olson 进行的调查）评为最受青睐雇主。
倡导多元

我们每个人都是多元特征的复杂组合。增进对其他群体的了解，并接纳个人身份的各个方面。

 黑色 多元能力 西班牙裔 土著 LGBTQ+ 退伍军人 女性