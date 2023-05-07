IBM 致力于营造富有支持力和包容性的环境，让亚裔人才能够实现事业腾飞并展现真我风采
的 25 周岁以上亚裔移民拥有学士学位或更高学历
美国人有纯亚裔或部分亚裔血统
的美国劳动力拥有亚裔血统，但仅占高管职位的 6%
认识在 IBM 开拓事业的亚裔群体成员
我们正在与众多外部组织合作，致力于产生积极影响、充分利用相关研究，并为我们的员工提供各种资源
IBM 和 IBM 员工与泛亚裔群体站在一起，呼吁变革，保障平等
中国领导者运用工作场所技能重新定义业务和行业
高等教育在缩小日益扩大的跨行业技能差距方面发挥着关键作用
向成熟组织学习如何参与其中并采取行动
一个免费教育计划，重点关注科技领域代表性不足的群体
亚裔美国专业人士报告，介绍了他们在工作中面临的障碍
麦肯锡公司高管就亚裔美国人在工作中经常面临的隐藏挑战所做的简报
推动企业及其他领域的 API 公平性
IBM 首位亚裔高管，Robert Howell，博卡拉顿。
IBM 被印度工科学生（Firstnaukri.com 进行的调查）和新加坡学生（Penn Olson 进行的调查）评为最受青睐雇主。
我们每个人都是多元特征的复杂组合。增进对其他群体的了解，并接纳个人身份的各个方面。