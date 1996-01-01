IBM 致力于为女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者、酷儿和非二元性别者提供安全友好的环境。我们成功营造了一个开放友好的环境，对所有性取向、性别认同和性别表达一视同仁，因此我们能够吸引和留住宝贵的新人才。
的 LGBTQ+ 群体担心反 LGBTQ+ 立法会影响他们的就业机会
的全球国家或地区仍将同性性行为定为犯罪
的跨性别者每年至少遭遇一次仇恨犯罪
我们正在与众多外部组织合作，致力于产生积极影响、充分利用相关研究，并为我们的员工提供各种资源
美国
加拿大
西欧
拉丁美洲
中欧和东欧
非洲
亚洲
IBM 和 IBM 员工与 LGBTQ+ 群体站在一起，呼吁变革，保障平等
向成熟组织学习如何参与其中并采取行动
IBM 开始为美国的 IBM 同性恋员工提供同居伴侣福利。在当时，IBM 是提供同居伴侣福利的最大公司。
IBM 全球机会均等政策中添加了“性别认同或性别表达”相关内容，让 IBM 成为当时将性别认同或性别表达纳入非歧视政策的最大企业。
IBM 发表声明，赞扬美国最高法院支持 DACA 计划的裁决，并敦促国会通过由高级副总裁 Diane Gherson 签署的两党立法解决方案。
我们每个人都是多元特征的复杂组合。增进对其他群体的了解，并接纳个人身份的各个方面。