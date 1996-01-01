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LGBTQ+ 社区

代表 LGBTQ+

IBM 致力于为女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者、酷儿和非二元性别者提供安全友好的环境。我们成功营造了一个开放友好的环境，对所有性取向、性别认同和性别表达一视同仁，因此我们能够吸引和留住宝贵的新人才。
    “Pride 提醒我们：黑人跨性别者的命也是命。Pride 是一种勇气，让我们为自己、为他人而斗争，让我们所有人都有享受生活和享受声明的权利。” Andidiong Akpe (He/Him)
    IBM 营销活动经理
    数字

    65%

    的 LGBTQ+ 群体担心反 LGBTQ+ 立法会影响他们的就业机会

    71

    的全球国家或地区仍将同性性行为定为犯罪

    80%

    的跨性别者每年至少遭遇一次仇恨犯罪
    协会

    我们正在与众多外部组织合作，致力于产生积极影响、充分利用相关研究，并为我们的员工提供各种资源

         Out & Equal

    美国

     Human Rights Campaign

    美国

     Pride at Work Canada

    加拿大

     Stonewall Global

    西欧

     Workplace Pride

    西欧

     Pride Connection

    拉丁美洲

     Prague Pride

    中欧和东欧

     Colorful Workplaces

    非洲

     Japan Work with Pride

    亚洲
    各种观点

    IBM 和 IBM 员工与 LGBTQ+ 群体站在一起，呼吁变革，保障平等

         IBM 员工 Tim 和 Melissa 畅谈自己工作中展露真我本色的经历 工作中的安全感如何帮助一名 IBM 员工公开自己的双性恋身份 IBM 业务发展团队近 20 年来一直在为 LGBTQ+ 群体提供帮助
    资源

    向成熟组织学习如何参与其中并采取行动

         助力员工度过转变之旅的四种不同方式 让 LGBT+ 在工作场所尽显真实、尽享包容
    关键时刻
    1996 年

    IBM 开始为美国的 IBM 同性恋员工提供同居伴侣福利。在当时，IBM 是提供同居伴侣福利的最大公司。
    2002 年

    IBM 全球机会均等政策中添加了“性别认同或性别表达”相关内容，让 IBM 成为当时将性别认同或性别表达纳入非歧视政策的最大企业。
    2019

    IBM 发表声明，赞扬美国最高法院支持 DACA 计划的裁决，并敦促国会通过由高级副总裁 Diane Gherson 签署的两党立法解决方案。
    倡导多元

    我们每个人都是多元特征的复杂组合。增进对其他群体的了解，并接纳个人身份的各个方面。

         黑色 多元能力 西班牙裔 土著 泛亚裔 退伍军人 女性