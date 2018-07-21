主页 影响 BeEqual Be Equal 群体 西班牙裔
西班牙裔群体

代表西班牙裔 IBM 员工

IBM 的西班牙裔群体在教育、指导和为西班牙裔人才创造机会方面有着卓尔不凡的影响力。在 IBM，我们领导并融入团队，通过将我们多元化的背景融入对话来推动创新。通过齐心协力，我们更加勇敢，并将继续培养领导者。
    “每天，我都在努力向自己和家人证明，只要全心全意投入，任何事情都能成功。” Monica Choto
    IBM 技术销售专家

    功能

    缩小西班牙裔领导层差距：为什么这符合每个人的最佳利益 阅读文章
    IBM 推出免费教育平台 Open P-TECH，并提供英语、葡萄牙语和西班牙语版本 了解更多
    观看 IBM 全球执行合伙人 Jesús Mantas 阐述消费者和企业如何能适应瞬息万变的世界 观看视频
    加入社区

    了解对 IBM 产生影响的西班牙裔群体成员

         Familia@IBM 明星 Mario Martell 从烹饪大师转型为硬件开发人员 IBM 发明家 Romelia Flores 推崇技术和科学 IBM 院士 Teresa Hamid 敢于另辟蹊径 Karen Siles 用 100 个字分享了她对职业成功的看法 对于 Michael Perera 来说，IBM 是他家族史的一部分 Jesús Mantas 及其抱诚守真的领导之路
    数字

    18%

    美国人口是西班牙裔

    皮尤研究中心 2020 年（ibm.com 外部链接）

    4.3%

    西班牙裔担任高管职位

    马萨诸塞大学阿默斯特分校就业公平中心（ibm.com 外部链接）

    67%

    西班牙裔人士表示，由于自身的西班牙裔身份，他们必须更加努力才能取得成功

    IBM 商业价值研究院
    我们团队中的协会

    我们正在与外部组织合作，致力于做出改变，充分利用研究，并为我们的员工提供资源

         我们都是人类 西班牙裔专业工程师协会 (SHPE) 西班牙裔 IT 执行委员会 (HITEC)
    “作为一名技术专家和开发人员，我热衷于开发新技术，并让每个人都有机会使用。” Ismael Faro
    IBM® Research 高级经理
    关键时刻
    1968 年

    在美国商务部少数族裔商业发展署 (MBDA) 成立之前，IBM 就已创建了供应商多元化计划。
    2018

    IBM CEO Ginni Rometty 和其他 100 名首席执行官签署了美国梦联盟发出的一封信函，敦促立法者通过立法保护梦想者。
    2020

    IBM 发表声明，赞扬美国最高法院关于 DACA 计划的裁决，并敦促国会通过一项针对梦想者现状的两党立法解决方案，该声明由高级副总裁兼首席人力资源官 Diane Gherson 签署。
    倡导多元

    我们每个人都是多元特征的复杂组合。了解 IBM 其他群体的更多信息，并接纳个人身份的各个方面。

         黑色 多元能力 土著 LGBTQ+ 泛亚裔 退伍军人 女性