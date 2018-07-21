IBM 的西班牙裔群体在教育、指导和为西班牙裔人才创造机会方面有着卓尔不凡的影响力。在 IBM，我们领导并融入团队，通过将我们多元化的背景融入对话来推动创新。通过齐心协力，我们更加勇敢，并将继续培养领导者。