IBM 的西班牙裔群体在教育、指导和为西班牙裔人才创造机会方面有着卓尔不凡的影响力。在 IBM，我们领导并融入团队，通过将我们多元化的背景融入对话来推动创新。通过齐心协力，我们更加勇敢，并将继续培养领导者。
了解对 IBM 产生影响的西班牙裔群体成员
美国人口是西班牙裔
皮尤研究中心 2020 年（ibm.com 外部链接）
西班牙裔担任高管职位
马萨诸塞大学阿默斯特分校就业公平中心（ibm.com 外部链接）
西班牙裔人士表示，由于自身的西班牙裔身份，他们必须更加努力才能取得成功
IBM 商业价值研究院
我们正在与外部组织合作，致力于做出改变，充分利用研究，并为我们的员工提供资源
在美国商务部少数族裔商业发展署 (MBDA) 成立之前，IBM 就已创建了供应商多元化计划。
IBM CEO Ginni Rometty 和其他 100 名首席执行官签署了美国梦联盟发出的一封信函，敦促立法者通过立法保护梦想者。
IBM 发表声明，赞扬美国最高法院关于 DACA 计划的裁决，并敦促国会通过一项针对梦想者现状的两党立法解决方案，该声明由高级副总裁兼首席人力资源官 Diane Gherson 签署。
我们每个人都是多元特征的复杂组合。了解 IBM 其他群体的更多信息，并接纳个人身份的各个方面。