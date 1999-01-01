IBM 致力于聘用、支持、培训和接纳具有各种能力的人才。



我们支持拥有多元能力的人才，以及他们为职场带来的尚未开发的潜力。具备多元能力的人员可以获得培训、教育和经验的帮助。多元能力包括视觉、听觉、肌肉运动和认知，或神经多样性，这项概念认为，自闭症、注意力缺陷多动障碍和阅读障碍等神经系统差异应与任何其他个体差异一样得到承认和尊重。通过接纳具有不同能力的人才，并挖掘他们的潜力，我们将各种能力的人才置于 IBM 成功的核心。