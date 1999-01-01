IBM 致力于聘用、支持、培训和接纳具有各种能力的人才。
我们支持拥有多元能力的人才，以及他们为职场带来的尚未开发的潜力。具备多元能力的人员可以获得培训、教育和经验的帮助。多元能力包括视觉、听觉、肌肉运动和认知，或神经多样性，这项概念认为，自闭症、注意力缺陷多动障碍和阅读障碍等神经系统差异应与任何其他个体差异一样得到承认和尊重。通过接纳具有不同能力的人才，并挖掘他们的潜力，我们将各种能力的人才置于 IBM 成功的核心。
认识 IBM 注重能力多元化的领导者
认识 IBM 院士和 IBM 杰出服务教授
Ingrid 小时候被诊断患有自闭症，现在已经是一名 IBM QA 专家
IBM 全球神经多样性发展负责人探讨在 IBM 的生活
聆听全球 IBM 员工的社会、文化的故事以及多元化观点
的世界人口（超过 10 亿人）当下患有严重残疾。残障人士是人类大家庭的一份子，是人类共同体中不可或缺的组成部分。
WHO，2023 年 3 月（ibm.com 外部链接）
的人的大脑功能异于常人。神经系统差异包括自闭症、注意力缺陷多动症、阅读障碍等。
MyDisabilityJobs（ibm.com 外部链接）
的残障人士是隐形的。
隐性残障向日葵计划（ibm.com 外部链接）
我们正在与外部组织合作，致力于做出改变，充分利用研究，并为我们的员工提供资源
向成熟组织学习如何参与并采取行动