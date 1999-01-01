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多元能力群体

代表具备多元能力的 IBM 员工

IBM 致力于聘用、支持、培训和接纳具有各种能力的人才。

我们支持拥有多元能力的人才，以及他们为职场带来的尚未开发的潜力。具备多元能力的人员可以获得培训、教育和经验的帮助。多元能力包括视觉、听觉、肌肉运动和认知，或神经多样性，这项概念认为，自闭症、注意力缺陷多动障碍和阅读障碍等神经系统差异应与任何其他个体差异一样得到承认和尊重。通过接纳具有不同能力的人才，并挖掘他们的潜力，我们将各种能力的人才置于 IBM 成功的核心。
“神经多样性很重要，因为如果人类的思维方式没有差异……就不会产生新的想法。” Dyllan Rafail IBM 测试自动化专家

功能

查看适合各种能力水平的员工的 IBM 工具和资源 了解更多
跟随四位自闭症患者，了解他们寻找有意义的工作和实现独立的历程 观看影片
企业界的可行设计思维 阅读案例
我们的群体

认识 IBM 注重能力多元化的领导者

 Chieko Asakawa

认识 IBM 院士和 IBM 杰出服务教授

 Ingrid Weiss

Ingrid 小时候被诊断患有自闭症，现在已经是一名 IBM QA 专家

 Nat Lyckowski

IBM 全球神经多样性发展负责人探讨在 IBM 的生活

 Be Equal 播客

聆听全球 IBM 员工的社会、文化的故事以及多元化观点
数字

16%

的世界人口（超过 10 亿人）当下患有严重残疾。残障人士是人类大家庭的一份子，是人类共同体中不可或缺的组成部分。

WHO，2023 年 3 月（ibm.com 外部链接）

1:20

的人的大脑功能异于常人。神经系统差异包括自闭症、注意力缺陷多动症、阅读障碍等。

MyDisabilityJobs（ibm.com 外部链接）

80%

的残障人士是隐形的。

隐性残障向日葵计划（ibm.com 外部链接）
协会

我们正在与外部组织合作，致力于做出改变，充分利用研究，并为我们的员工提供资源

 国际劳工组织全球商业与残障网络 Disability:IN Specialisterne Foundation 和 IBM SkillsBuild Training ND Talent
各种观点

IBM 和 IBM 员工与神经多样性群体站在一起，呼吁变革，保障平等

 2023 年最佳残障人士包容工作场所 IBM 英国荣获第 2 级残障人士信任雇主奖
资源

向成熟组织学习如何参与并采取行动

 IBM Equal 访问工具包 面向残障人士的 AI 公平性 在专业领域利用视频远程口译的力量 IBM 招聘神经多样性人才：NT/ND 视频观点 新闻中心：IBM 的神经多样性
“只要有合适的工作，任何人都不会被残疾阻碍。” Michael Supa
平等机会管理人员，
IBM 1942-1980 年
关键时刻
1942 年

IBM 聘请了盲人心理学家 Michael Supa 来打造雇用和培训残障人士的项目。
1999 年

日本 IBM 院士 Chieko Asakawa 是一名盲人，她利用 IBM Home Page Reader 开放非视觉访问网络，该阅读器可将文本转换为语音，并帮助盲人浏览网页。
2000 年

IBM® Research 内部建立了 IBM 人类能力与无障碍中心。该组织由 40 人组成，负责领导合规计划，使 IBM 产品符合所有政府无障碍要求；并与客户和 IBM 合作伙伴合作，帮助他们实施端到端的无障碍政策、流程和解决方案。
倡导多元

我们每个人都是多元特征的复杂组合。了解有关其他群体的更多信息，并接纳个人身份的各个方面。

 黑色 西班牙裔 土著 LGBTQ+ 泛亚裔 退伍军人 女性