讨论多元和包容的问题时，一个通用词汇对于避免误解和曲解至关重要。根据不同的人的经历和身份，词语往往具有不同的含义。

语言是我们用来建立联系和培养共识最有力的工具之一。这对于建立关系和营造让每个人都能感受到归属和融入的包容环境而言非常重要。同时，语言也具有排斥他人的力量，能够通过他人的身份、文化、经历或外表，而对不同群体进行边缘化和歧视。包容性的语言力求以尊重且公正的态度对待所有人。它要求我们去改变我们的方式和习惯。它让我们去思考那些可能不会对我们产生影响，但会让我们深入理解非我们自身体验的词语和短语的含义。



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