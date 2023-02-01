作为 Be Equal 的盟友，促进平等和包容
Be Equal 的盟友，是指通过其坚定、有意且主动的日常努力，积极促进和推进平等和包容的任何人。
盟友有助于提升和造福与其不同的人。
盟友体现了 Be Equal 的含义。盟友关系需要行动和责任。作为盟友，我们会展示我们的包容性影响力，并产生影响。
聆听包容性领导者探讨积极盟友关系的力量
盟友关系意味着倾听，而不是滔滔不绝。这与意识和行动相关。这就是使用权限，与弱势群体一起发出强有力的声音。这是持续性教育。这是责任。
培养同理心是成为盟友的第一步。通过培养同理心，一个人更能从外部角度设身处地为他人着想。同情他人所面临的挑战是很容易的，然而，设身处地，是更进一步的了解。
讨论多元和包容的问题时，一个通用词汇对于避免误解和曲解至关重要。根据不同的人的经历和身份，词语往往具有不同的含义。
语言是我们用来建立联系和培养共识最有力的工具之一。这对于建立关系和营造让每个人都能感受到归属和融入的包容环境而言非常重要。同时，语言也具有排斥他人的力量，能够通过他人的身份、文化、经历或外表，而对不同群体进行边缘化和歧视。包容性的语言力求以尊重且公正的态度对待所有人。它要求我们去改变我们的方式和习惯。它让我们去思考那些可能不会对我们产生影响，但会让我们深入理解非我们自身体验的词语和短语的含义。
战略：
向其他活跃组织学习如何更多地参与并产生影响