从学员到 AI 工程师，从志愿者到高级领导者，了解一些在全球范围内做出贡献的 IBM 员工
人工智能的扩张速度前所未有，突显出支持和创造负责任的技术的必要性。在 IBM，我们相信人工智能 (AI) 浪潮将推动所有行业的发展，我们致力于在推动负责任的 AI 方面发挥关键作用。
IBM 首席隐私与信任官 Christina Montgomery，负责领导公司 AI 治理领域的工作。在这个史无前例的全球 AI 创新时代，Christina 帮助制定了一项愿景，让 IBM 员工认识到创新的重要性既在于其影响，也在于发明。正视并降低 AI 给我们社会带来的直接风险和长期风险，为我们作为值得信赖的合作伙伴如何将 AI 融入商业和社会制定了标准。
在 Christina 的领导下，IBM 通过教育、参与国际活动以及为制定行业标准和准则做出贡献，在内外部积极参与全球范围内促进 AI 道德规范和治理的工作，并推进基于风险的 AI 监管方法。IBM 也是一个“活跃实验室”，不断利用我们自身的经验来提供信息，并生成具有帮助、开发、部署和负责任地使用 AI 所需的功能的解决方案。2023 年，我们的治理框架用于为 AI 解决方案提供信息，旨在加速负责任、透明且可解释的 AI 工作流程。
对于 IBM 而言，负责任的技术贯穿了我们的价值链，包括供应商。IBM 对自己的社会、环境和道德标准要求很高，我们希望 IBM 供应商也能这样。
自 2010 年以来，IBM 一直要求其一级供应商维护管理系统，以履行其社会和环境责任。公司的目标是帮助其供应商培养自己的能力，以便在此领域取得成功。此外，我们还要求其报告自身的多元化供应商支出，此类支出用于支持 IBM 合同，并作为二级支出进行收集。
在与供应商合作并为 IBM 及其客户提供服务期间，IBM 还要求所有供应商签署承诺书，遵守《负责任的商业联盟行为准则》，其中包括社会、环境和道德规范行业标准。这些标准包括《世界人权宣言》、《国际劳工组织标准》、《经济合作与发展组织跨国企业准则》等。此外，我们承诺，截至 2025 年培训 1000 名技术供应商。去年，我们对 600 多名供应商进行了技术道德规范培训。
此外，我们还认识到，多元化的供应商基础是公司战略目标不可或缺的一部分，在全球供应商多元化项目总监 Jennifer Turner 及其团队的领导下，我们的全球供应商多元化项目已经开展了 55 年之久。
IBM 团队的工作非常成功。2023 年，通过建立和维护多元化供应商社区，IBM 有更多机会听取新想法、应用不同方法并获得其他解决方案，以满足客户需求。
IBM 的每个员工都能够在工作中展现真实的自我。我们设立了八个官方社区，涉及女性、LGBTQ+、多元化人才、黑人、西班牙裔、美洲原住民、泛亚裔和退伍军人。
对于营销与传播副总裁 Sola Ogunsola 而言，这不仅对公平至关重要，而且对创新也十分关键。多元化的领导力能够激发创造力，从而推动更具包容性和公平性的技术的发展。这就是 IBM 培养有意识的包容文化的原因。
2023 年，这项愿景也成为了人工智能系统团队的一部分，Sola 是该团队的一员。对于 Sola 而言，多元化和她的工作之间有两个相互关联的目标。除了促进组织内部的多元化和包容性之外，这还有助于设计和部署促进公平、公正和多元化的 AI 系统。
对于 Sola 而言，所有这些工作都有助于确保 AI 技术平等地惠及每个人，并为每个人创造途径，从而促进社会流动性和经济赋能。
IBM 利用技术和创新的力量来推动气候解决方案，尤其是针对受气候变化和环境挑战影响最大的社区和组织。此外，IBM 还致力于志愿服务，让受到启发的 IBM 员工将他们的才华和技能与热忱和目标结合起来。
通过 IBM Sustainability Accelerator 等计划，IBM 志愿者贡献出自己的时间和专业知识，帮助在世界各地的社区产生持久影响。IBM Sustainability Accelerator 是一项应用混合云和人工智能 (AI) 等 IBM 技术的无偿社会影响计划。Takahito Motonaga 是这些志愿者中的一员，他正在为陪伴自己成长的社区做出贡献：日本冲绳宫古岛市。
可持续发展问题往往十分复杂，由多种因素造成，但 Takahito 知道，重点是要了解当地各种现实情况，并将真心和热情投入到我们的工作中。他目前担任 IBM Sustainability Accelerator 宫古岛市清洁能源项目的小组负责人，团队致力于使用云技术和 AI 解决方案开发能源预测模型。此模型旨在为提高社区在清洁、可再生能源方面的自给自足能力做出贡献。他还与陪伴自己成长的社区密切合作，利用当地视野来加强其团队针对项目的方法。
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人工智能 (AI) 过去只为少数人所用。但是，要实现真正的变革，就应该让尽可能多的人接触到它，并知道它如何增强我们完成工作的方式。这正是 IBM 去年所追求的目标。IBM 数字劳动力产品管理副总裁 Parul Mishra 是该领导团队的一员，他拉近了 AI 与全球 IBM 员工之间的距离。
2023 年，成千上万的 IBM 员工在“watsonx 挑战赛”期间齐聚一堂，深入了解如何轻松将生成式 AI 和自动化融入现有流程，以改变工作方式。这项挑战的目的是让所有 IBM 员工都有机会亲身体验生成式 AI，从而更好地了解 AI 提高人类生产力的方式。
本次挑战赛期间，Parul 和其他团队成员为 IBM 员工制定了方法，以揭示如何采用大型语言模型来提高生产力 - 重新设计销售人员与潜在客户的互动方式、采购专员与供应商的互动方式以及如何转变客户自助服务体验。IBM 员工了解到如何快速设计和构建新的体验，并利用这些智能助手来代表用户完成工作。
这样一来，IBM 员工可以更加专注于需要更高程度的创造力、洞察力、协作力和执行力的高价值任务。
IBM 长期致力于帮助建立一支多元化和包容性的员工队伍。我们期望能帮助实现机会民主化，填补日益扩大的技能差距，并为新一代员工提供他们所需的工具，为他们自己和社会创造更美好的未来。
为此，IBM 在 2023 年宣布，承诺在 2026 年底前培训 200 万名人工智能 (AI) 学员，重点关注历史上的科技弱势群体。IBM 提供 IBM SkillsBuild 等免费教育计划，帮助各种群体培养有价值的新技能，并获得就业机会。
Oscar Ramirez 就是类似情况，他五岁时从墨西哥来到加利福尼亚。Oscar 一边工作，一边上全日制大学。在 Oscar 的最后一个学期，他通过 Hispanic Heritage Foundation 了解到 IBM SkillsBuild 计划。通过该计划的职业评估工具，他确定了自己擅长的领域，以及支持他更深入地挖掘与自己的兴趣和技能相匹配的学习路径。他开始学习 AI 基础等课程，并获得证书，以便在下一个岗位上脱颖而出。
新冠疫情来袭时，David Cruz 借此机会释放了他对技术的热情。经过几个月对数据科学的学习，他决定更上一层楼，并向 IBM 提交了申请。
2021 年 3 月，David 开始在 IBM 担任数据科学家学员。经过两年的学习，他被聘为 IBM 全职员工，现在是 IBM Client Engineering 团队的 AI 工程师。
在他的学员生涯中，主要有两个部分用于学习和成长。第一个部分是技术课程，他遵循并用这门课程来学习高效的数据科学从业者所需的所有核心技能。第二个部分是人。有一个由全球从业者组成的团队可供他学习和提问。这两个部分让他有能力完全沉浸在成长和好奇的文化氛围中，从而在学员期取得成功。
IBM 已设定目标，到 2030 年实现运营净零温室气体排放，残余二氧化碳排放量不超过 35 万公吨。这就要求我们通过节约能源（提高运营效率、节约能源和减少能源消耗），尽可能减少目前的运营排放。
一个关键挑战就是数据。在可持续发展领域，有一句俗语是，无法衡量，意味着无法管理。IBM Global Real Estate 全球能源经理 Jimmy McDonough 深知解决这一问题的关键在于人工智能 (AI) 驱动的工具。
2023 年，AI 支持 Jimmy 和 IBM 的其他团队使用单一可审计工具捕获并分析 IBM 在 600 多个地点的能源数据。这样一来，公司就可以按地点、地理位置和公用事业等因素调出报告并进行筛选，从而了解哪些地方的能耗最高，哪些地方的能耗会出现意想不到的变化，以及公司在哪些地方最有机会推动节能，以帮助实现我们 2030 年的净零排放目标。
对于 Jimmy 和其他 IBM 员工来说，将这项理念和战略贯穿于公司运营的全过程，有助于产生新的洞察分析，并创造新的节能机会。
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几十年来，IBM 开发的产品充分考虑到适用性和可升级性，以及产品材料的可重用性、可回收性和可恢复性。为此，IBM 支持硬件翻新、再制造和回收。IBM Global Asset Recovery Services 总经理 Linda Demmler 领导的团队不断寻找重新部署 IBM® Z、IBM® Power、IBM Storage 和其他 IT 设备的机会，以避免浪费。
2023 年，IBM 重复使用了客户在使用新的 IBM 系统升级基础架构时退回给 IBM 的设备。IBM 使用这些归还的设备来更新自己的内部服务器和存储设备群。Linda 和她的团队启动了一系列更换设备的项目，例如使用 Z15 服务器替换 Z13。这些项目对服务器进行了重新利用，最终避免了浪费，并支持 IBM 96.8% 报废产品的转售、再利用或回收。
通过在该项目中使用 IBM 认证的二手设备，团队能够部署经济高效且基于云的资源来支持开发团队，从而让他们拥有与应用程序支持要求的时间相匹配的容量。
IBM 可持续发展软件市场负责人 Wael El Chouwani 认为，利用人工智能 (AI) 的力量支持可持续建筑运营至关重要。这不仅符合我们对可持续发展的承诺，还展示了技术在创建智慧城市（包括可持续发展目标方面）的变革潜力。2023 年，IBM 与阿卜杜拉国王金融区 (KAFD) 等客户合作，将这一理念付诸实践。
秉承着可持续发展的理念，IBM 与 KAFD 携手合作，打造了全球最大的房地产项目之一，旨在获得美国绿色建筑委员会颁发的最高认证 - LEED 绿色社区开发铂金级认证。Wael 是这个项目的一部分。
通过与 KAFD 合作，IBM 员工利用 AI 功能支持高级数据分析，并利用机器学习算法来识别模式、异常和潜在节能机会，从而帮助实现了可持续发展的建筑运营。借助 AI 工具集成，KADF 可以优化能源使用，减少对环境的影响，并提高整体运营效率。
AI 功能的无缝集成让 KAFD 能够实现其可持续发展目标，成为技术如何推动可持续建筑发展的领先范例。
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传粉昆虫对于维持多元化生态系统至关重要，也是粮食生产的基础。
这就是 IBM 制定涉及打造、改善和恢复传粉昆虫栖息地的全球计划的原因。IBM 企业环境事务部的 Andrea Sarudi 与 IBM 员工合作，于 2021 年至 2023 年在全球 IBM 办事处打造了 50 个传粉昆虫花园。在哥伦比亚首都波哥大，其中一个花园用花坛代替了草地。该项目和其他传粉昆虫项目需要根据不同的地点采取不同的策略，不仅能帮助蜜蜂，还可以帮助苍蝇、飞蛾、蝴蝶、黄蜂、甲虫、蜂鸟，甚至蝙蝠和小型哺乳动物。
截至 2023 年底，IBM 在 26 个国家或地区建立了 70 个传粉昆虫园，实现了超过 50 个的目标。