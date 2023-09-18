IBM 利用技术和创新的力量来推动气候解决方案，尤其是针对受气候变化和环境挑战影响最大的社区和组织。此外，IBM 还致力于志愿服务，让受到启发的 IBM 员工将他们的才华和技能与热忱和目标结合起来。

通过 IBM Sustainability Accelerator 等计划，IBM 志愿者贡献出自己的时间和专业知识，帮助在世界各地的社区产生持久影响。IBM Sustainability Accelerator 是一项应用混合云和人工智能 (AI) 等 IBM 技术的无偿社会影响计划。Takahito Motonaga 是这些志愿者中的一员，他正在为陪伴自己成长的社区做出贡献：日本冲绳宫古岛市。

可持续发展问题往往十分复杂，由多种因素造成，但 Takahito 知道，重点是要了解当地各种现实情况，并将真心和热情投入到我们的工作中。他目前担任 IBM Sustainability Accelerator 宫古岛市清洁能源项目的小组负责人，团队致力于使用云技术和 AI 解决方案开发能源预测模型。此模型旨在为提高社区在清洁、可再生能源方面的自给自足能力做出贡献。他还与陪伴自己成长的社区密切合作，利用当地视野来加强其团队针对项目的方法。



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