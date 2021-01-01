Justina Nixon-Saintil
IBM 副总裁兼首席影响官
在打造创新、制定政策和建立实践时，优先考虑道德、信任、透明度，最重要的是要考虑问责制
关注 IBM 内部以及全球各地的多元、公平和包容，为每个人创造空间和机会
建立更好的途径来保护自然资源、减少污染并最大限度减少气候相关风险
IBM 首席隐私和信任官 Christina Montgomery 正在推进 IBM 打造负责任 AI 的愿景
Jennifer Turner 领导全球供应商多元化团队，助力 IBM 与多元化供应商开展合作。
营销与传播副总裁 Sola Ogunsola 充分借力多元化，不仅提升公平性，同时推进创新和公平技术
通过 IBM Sustainability Accelerator 等项目，Takahito Motonaga 带领 IBM 志愿者使用云和 AI 解决方案，开发能源预测模型
在“watsonx 挑战”中，数字劳动力产品管理副总裁 Parul Mishra 帮助 IBM 员工了解如何将生成式 AI 融入工作中
IBM SkillsBuild 帮助 Oscar Ramirez 更深入地了解技术学习路径和 AI，为他的下一个职位做好准备
David Cruz 以数据科学家学徒的身份入职 IBM，并在完成为期两年的计划后获聘成为全职 IBM 员工
与 2010 年相比，运营中的温室气体排放减少 68.5%，提前实现 2025 年目标
自 2021 年以来完成 2,130 个节能项目，估计节能 25.6 万兆瓦时
2023 年，全球能源经理 Jimmy McDonough 和其他团队借助 AI，采集和分析了 IBM 的能源数据
2023 年，IBM 全球资产回收服务总经理 Linda Demmler 和她的团队通过开展 IBM 设备再利用，避免了浪费
IBM 可持续发展软件市场负责人 Wael El Chouwani 与 KAFD 合作，利用 AI 实现可持续楼宇运营
IBM 企业环境事务部的 Andrea Sarudi 与 IBM 员工合作，建设授粉昆虫花园，提高生物多样性
这些要点不应被理解为说明此类信息对 IBM 业务或运营结果具有实质性影响。