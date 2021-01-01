IBM SkillsBuild 帮助 Oscar Ramirez 更深入地了解技术学习路径和 AI，为他的下一个职位做好准备

从数据科学学徒到 AI 工程师

David Cruz 以数据科学家学徒的身份入职 IBM，并在完成为期两年的计划后获聘成为全职 IBM 员工