主页 影响 2023 年“IBM 影响力”报告 利用技术发挥影响力
了解 IBM 员工如何在全球范围内产生积极影响
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“在 IBM，我们认为技术是一种‘催化剂’，能够催生出更强大的全新方法，产生积极影响。在新的道德、社会和环境挑战层出不穷的同时，创新可以满足不断变化的需求，创造更美好的未来。我们将继续致力于利用 AI 等技术的力量，产生持久的影响力。”

 

Justina Nixon-Saintil
IBM 副总裁兼首席影响官
我们的框架 “IBM 影响力”是我们的框架，由三大支柱构成，我们相信这些支柱有助于创造更可持续、公平和安全的未来。 道德影响力

在打造创新、制定政策和建立实践时，优先考虑道德、信任、透明度，最重要的是要考虑问责制

 公平影响力

关注 IBM 内部以及全球各地的多元、公平和包容，为每个人创造空间和机会

 环境影响

建立更好的途径来保护自然资源、减少污染并最大限度减少气候相关风险

 
道德影响力 要点

责任


2023 年，IBM 发布了 watsonx.governance 并牵头成立了 AI 联盟

600+

2023 年对 600 多家供应商进行技术道德培训
多角度看待 AI 治理

IBM 首席隐私和信任官 Christina Montgomery 正在推进 IBM 打造负责任 AI 的愿景

 供应商中的技术道德和多元化

Jennifer Turner 领导全球供应商多元化团队，助力 IBM 与多元化供应商开展合作。

 多元化领导层促进创新和创意

营销与传播副总裁 Sola Ogunsola 充分借力多元化，不仅提升公平性，同时推进创新和公平技术
公平影响力 要点

1150 万

自 2021 年以来，1150 万名学习者使用过免费的 IBM 培训内容

1 亿美元

自 2022 年以来，对学徒和新领计划投资 1 亿美元
为日本偏远社区提供支持

通过 IBM Sustainability Accelerator 等项目，Takahito Motonaga 带领 IBM 志愿者使用云和 AI 解决方案，开发能源预测模型

 为 IBM 员工注入 AI 的力量

在“watsonx 挑战”中，数字劳动力产品管理副总裁 Parul Mishra 帮助 IBM 员工了解如何将生成式 AI 融入工作中

 培养未来的技术专家

IBM SkillsBuild 帮助 Oscar Ramirez 更深入地了解技术学习路径和 AI，为他的下一个职位做好准备

 从数据科学学徒到 AI 工程师

David Cruz 以数据科学家学徒的身份入职 IBM，并在完成为期两年的计划后获聘成为全职 IBM 员工
环境影响 要点

68.5%

与 2010 年相比，运营中的温室气体排放减少 68.5%，提前实现 2025 年目标

2,130

自 2021 年以来完成 2,130 个节能项目，估计节能 25.6 万兆瓦时
利用 AI 将我们的净零目标融入到业务运营中

2023 年，全球能源经理 Jimmy McDonough 和其他团队借助 AI，采集和分析了 IBM 的能源数据

 复用 IBM Z 和 IBM Power 以避免浪费

2023 年，IBM 全球资产回收服务总经理 Linda Demmler 和她的团队通过开展 IBM 设备再利用，避免了浪费

 利用 AI 助力打造可持续建筑

IBM 可持续发展软件市场负责人 Wael El Chouwani 与 KAFD 合作，利用 AI 实现可持续楼宇运营

 建设、改善和恢复栖息地

IBM 企业环境事务部的 Andrea Sarudi 与 IBM 员工合作，建设授粉昆虫花园，提高生物多样性
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这些要点不应被理解为说明此类信息对 IBM 业务或运营结果具有实质性影响。