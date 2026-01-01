IBM® Power Virtual Server 上的高可用性和灾难恢复解决方案

从传统本地部署环境转向混合云架构的组织越来越需要强有力的战略来确保业务连续性。高可用性和灾难恢复对于保护任务关键型工作负载免受硬件故障、软件问题和大规模中断的影响至关重要。此 IBM® Redbooks 出版物介绍了利用企业级集群技术和云原生自动化在 IBM® Power Virtual Server 上实施高可用性和灾难恢复的 IBM 解决方案。

该出版物说明了如何使用 PowerHA SystemMirror、GLVM 和复制服务，结合 IBM® PowerVS 的能力，设计和部署具备地理冗余能力的弹性架构。还介绍了 Ansible 和 Terraform 等自动化框架，可实现零停机时间运营并简化故障转移工作流程。包括身份管理、加密和审计准备在内的安全和合规考量均已融入整个解决方案设计中。

此处提供的指导面向技术专业人员、顾问、IT 架构师和专家，他们负责在混合云环境中为 AIX、IBM i 和 Linux 工作负载交付高可用性和灾难恢复解决方案。遵循本出版物中概述的最佳实践和蓝图，组织可以实现可预测的恢复目标 (RPO/RTO)，满足严格的 SLA，并确保即使在遭遇意外中断时也能保持运营连续性。