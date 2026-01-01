IBM Z 上的 AI：应用程序与示例

随着人工智能 (AI) 持续推动行业转型，企业纷纷寻求功能强大、安全且可扩展的平台来部署 AI 工作负载。IBM Z 以其企业级可靠性和性能著称，具备独特优势，能够满足这一需求。

该 IBM Redbooks 为读者介绍 IBM Z 上不断演进的 AI 图景，全面概述该平台的 AI 功能和战略价值。无论您是刚刚踏上 AI 之旅，还是希望拓展现有项目，本书都能根据您的需要，提供清晰且切实可行的切入点。您将深入了解来自 IBM 和独立软件供应商 (ISV) 的交钥匙解决方案 ，学习如何将 AI 与现有资产集成，或了解如何从零开始构建自定义 AI 解决方案。

该 IBM Redbooks 的内容主要聚焦于 IBM z/OS。如果您对 IBM Z 和 LinuxONE 上的 Linux 特别感兴趣，请参阅 IBM Redbooks《AI for Linux on IBM Z and LinuxONE 应用程序和示例》 (REDP-5756)。

借助真实案例、架构洞察和实用指导，本书帮助 IT 领导者、架构师和开发者充分发挥 IBM Z 上的 AI 潜力，从而在数字时代推动创新、提升效率并赢得竞争优势。