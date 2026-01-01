利用适用于 IBM z/OS 的机器学习，从数据中获取洞察

数据的指数级增长和人工智能的兴起，为组织带来了获取洞察、提升效率和增加利润的机遇。数据是创新的基础，组织必须运用先进的 AI 功能来保持竞争力，并在支持实时访问的同时，在数据的整个生命周期中保护数据。

IBM Z 提供了一个安全、可处理多工作负载的事务型平台，支撑着众多财富 500 强企业的核心业务流程。其安全性、可用性、可靠性和可扩展性，使其成为运行 AI 的强大环境，尤其是因为核心事务和数据就源自 IBM Z。

有些组织此前将敏感数据移出了 IBM Z。如今，面对数据量剧增、安全风险上升以及对实时智能的需求，许多组织正在重新审视这一选择。组织在 AI 领域遵循数据引力策略，即 AI 工作负载必须与驱动 IBM Z 事务的应用程序和数据部署于同一位置，才能大规模获取实时业务与运营洞察。

适用于 IBM z/OS 的机器学习可帮助组织直接在 IBM z/OS 上、紧邻最关键的工作负载部署机器学习模型。在这一安全环境中，AI 评分服务与事务型应用程序及数据并肩运行，从而支持高吞吐量、缩短响应时间，并保证服务级别协议 (SLA) 的一致性。

本书介绍适用于 IBM z/OS 的机器学习 3.2.0 版本 (MLz)，阐述其独特价值以及在 IBM Z 上部署 AI 的业务收益。书中提供指导，帮助您将 AI 与业务目标和用例对齐。概述了在企业本地、云端及混合环境中访问和使用 IBM Z 数据的模式。还讨论了模型开发、部署、推理及部署后监控的最佳实践。