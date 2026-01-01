IBM Storage Scale System 入门指南

本 IBM 红皮书概述了 IBM Storage Scale 和 IBM Storage Scale System（原名 IBM Elastic Storage Server (IBM ESS) 和 IBM Elastic Storage System（也曾名为 IBM ESS））。这些可扩展、高性能的数据与文件管理解决方案基于 IBM Storage Scale 技术构建。它们提供可靠性、性能和可扩展性，可满足多种不同的需求。

最新版 IBM Storage Scale System 6000 是最具创新性的系统，可在与现有存储集成的同时，为扩展或新建全球数据平台提供投资保护。该系统支持增强型非中断升级，可从全闪存升级为混合，或从机械硬盘 (HDD) 升级为混合。IBM Storage Scale System 可在环境中使用两种不同的存储介质进行纵向或横向扩展，并为 200 Gb 以太网或 InfiniBand NDR-400 连接等技术做好准备。

本出版物帮助您了解该解决方案及其架构。它介绍了为您的环境订购最佳解决方案、规划该解决方案在您环境中的安装与集成，以及正确维护您的解决方案。

该解决方案由以下物理和逻辑组件组合而成：

硬件

操作系统

存储

网络

应用程序

了解 IBM Storage Scale 和 IBM Storage Scale System 组件是规划环境的关键。

本文面向负责提供高性价比云服务和大数据解决方案的技术专业人员（顾问、技术支持人员、IT 架构师和 IT 专家）。本文内容可帮助您从客户数据中获取洞察，从而采取适当行动，优化业务成果、产品开发和科学发现。