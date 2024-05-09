使用 IBM Storage Utility，可减少存储硬件和软件重购，也可以减少数据迁移。组织可根据已确定的当前和未来需求付费购买要消耗的容量，并在第一天部署整合预计容量，以减少非中断运行。

云经济

IBM 的 STaaS 提供了一种本地云消费模型，允许组织通过访问 IBM 最新的存储软件创新来为其所需的容量和性能付费。组织可以实现其所需的敏捷性水平、现金流效率和服务水平，并根据需要灵活地进行全方位扩展和缩减。