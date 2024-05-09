主页 存储 FlashSystem IBM Storage Assurance
简单透明的现代化 IT 生命周期管理方案
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改变您的存储所有权体验

IBM Storage Assurance 计划提供购买保护，使用专为无中断创新设计的现代化全闪存平台既减轻了采购障碍，又消除了存储生命周期管理的负担。IBMStorageAssurance是一种期限灵活的订阅服务，可提供硬件和软件升级、高级支持以及服务质量保证 。
IBM Storage 重新定义数据中心边界

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优势 实现 IT 预算确定性

确保财务优化和预算可预测性。从第一天起就自信地规划存储需求。获得每年、每季度或每月预先支付的 4 年或 8 年合同的固定和公平费率。1

 持续创新

在购买时以及将来推出更新时，保证您获得 IBM FlashSystem 软件的最新更新和最新的监控功能。

 提高运行效率

消除冗长的采购流程，加快供应商谈判周期并减轻存储生命周期管理负担，使您的管理人员能够专注于更高价值的任务。    

 提高敏捷性

在合同规定的硬件保障范围内，确保全系统硬件升级。可在周期外随时升级或更换现有系统。可在 AI 辅助下高效完成系统到系统迁移。

 提高能效

减少能源消耗。我们保证在给定的容量点上不会超过规定的 W/TB 值。在某些配置下，最大保证值低至 1.76 W/T，为您的环保举措提供支持。

 从一开始就避免过度采购

不再出现过度配置或容量不足的情况。通过监控功能，您将能够更准确地预测容量使用情况，实现更具成本效益的运营。您随时可以在当前系统添加至少一个驱动器。
功能
软件升级

在购买时以及将来推出更新时，可获得 IBM FlashSystem 软件的最新更新和最新的监控功能。
硬件升级
  • 如果您当前的设备无法升级到最新软件、无法增加更多容量、已停止支持服务或未履行声明的性能承诺，则可以体验全系统硬件更新2
  • 在周期外随时升级或更新当前系统，只需支付额外费用，即可获得内置的以旧换新积分。
高级支持
  • 高级 ExpertCare。
  • 使用 IBM Storage Insights Pro 权益，获得预测分析支持、容量规划、监控和报告功能。
保障*
  • 保证无中断的系统迁移。
  • 价格保护保证。
  • 工作负载性能保证。
  • 服务终止保证。
  • 能源效率保证。
  • 八年合同全系统保修。
  • 终端代码级别保证。
  • 容量升级资格保证。
  • 该程序适用于 FlashSystem 5300、FlashSystem 7300 和 FlashSystem 9500 及其全闪存扩展。
  • 如需了解高级合同条款详情和国家/地区可用性，请单击此处
其他购买选项 运营灵活性

使用 IBM Storage Utility，可减少存储硬件和软件重购，也可以减少数据迁移。组织可根据已确定的当前和未来需求付费购买要消耗的容量，并在第一天部署整合预计容量，以减少非中断运行。

 云经济

IBM 的 STaaS 提供了一种本地云消费模型，允许组织通过访问 IBM 最新的存储软件创新来为其所需的容量和性能付费。组织可以实现其所需的敏捷性水平、现金流效率和服务水平，并根据需要灵活地进行全方位扩展和缩减。
后续步骤

深入了解购买 FlashSystem 技术的新方式，为诸多技术生命周期提供公平透明的定价。安排与 IBM® Storage 代表进行 30 分钟的免费会议。
脚注

1固定费率将通过合同约定。

2性能保证仅在第三年起开始生效。

*  IBM Storage Assurance 提供一系列保障承诺，若这些承诺未能按照相关条款和条件得到履行，则提供相关的补救措施。