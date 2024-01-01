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了解 IBM FlashSystem 如何助力您实现数据中心转型
深入了解关键运营风险、新法规以及保持合规的现实挑战。
了解双方如何合作打造 AI 驱动的数据存储防御机制，并帮助各种规模的组织实现网络弹性。
不断提高的用户期望、对停机时间的零容忍、日益加剧的网络威胁，以及对性价比永无止境的追求，还只是当今 IT 领导者所面临的部分挑战。一起来了解一些真实案例。
在这场充满互动且发人深省的讨论中，来自 Technologent 和IBM 的存储行业专家将援引大量真实客户案例，并分享他们如何为组织提供帮助。
了解为何 IBM 因其 IBM Storage Virtualize 的执行能力和愿景完整性而被评为 2024 Gartner® Magic Quadrant™ 主存储领域领导者。
IBM Storage FlashSystem 因其出色的客户满意度评价，再次荣获 TrustRadius 颁发的企业级闪存阵列存储解决方案最高评价奖。
我们的客户向 ESG 报告称，与之前的环境相比，其存储成本降低了 40%-90%，而性能水平则比同类系统平均高出 840%。
G2 根据用户评论，向 IBM Storage FlashSystem 授予“用户喜爱我们”徽章。