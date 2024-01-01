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点播网络研讨会

 点播网络研讨会
抽象插图展现关于混合云的点播网络研讨会
利用 IBM FlashSystem 优化 VMware 成本、简易性和弹性

了解 IBM FlashSystem 如何助力您实现数据中心转型

 利用 FlashSystem 和 Storage Defender 应对监管合规要求

深入了解关键运营风险、新法规以及保持合规的现实挑战。

 Mainline 和 IBM：为所有人提供网络弹性

了解双方如何合作打造 AI 驱动的数据存储防御机制，并帮助各种规模的组织实现网络弹性。

 Logicalis 和 IBM FlashSystem：引人注目的数据存储平台

不断提高的用户期望、对停机时间的零容忍、日益加剧的网络威胁，以及对性价比永无止境的追求，还只是当今 IT 领导者所面临的部分挑战。一起来了解一些真实案例。

 Technologent：将各种数据挑战转化为机遇

在这场充满互动且发人深省的讨论中，来自 Technologent 和IBM 的存储行业专家将援引大量真实客户案例，并分享他们如何为组织提供帮助。
市场领导者

连续第 17 次被评为 Gartner 主存储领域领导者

了解为何 IBM 因其 IBM Storage Virtualize 的执行能力和愿景完整性而被评为 2024 Gartner® Magic Quadrant™ 主存储领域领导者。
IBM Storage FlashSystem 荣获 TrustRadius 奖项

IBM Storage FlashSystem 因其出色的客户满意度评价，再次荣获 TrustRadius 颁发的企业级闪存阵列存储解决方案最高评价奖。
利用 IBM® FlashSystem 将存储成本降低 40% 到 90%

我们的客户向 ESG 报告称，与之前的环境相比，其存储成本降低了 40%-90%，而性能水平则比同类系统平均高出 840%。
斩获 G2 殊荣

G2 根据用户评论，向 IBM Storage FlashSystem 授予“用户喜爱我们”徽章。
后续步骤

请联系顾问，咨询如何使用 IBM Storage FlashSystem 配置全闪存存储解决方案，满足您企业的业务需求。

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