无论是通过远程访问还是现场访问，IT 基础架构都不会停止。技术总是在不断变化，运营需求也在不断提高。数据必须可用，方便快速，这一点似乎从未改变。为了满足其存储需求，许多组织和提供商依赖各种环境以及本地和混合云解决方案。他们通常利用多个供应商的主机托管来减少停机时间，同时获得新存储器的最佳价格。
不幸的是，每个供应商都有自己的一套 IT 资源、API 和规则。其结果是存储管理效率低下，数据迁移和数据中心基础架构充满挑战，给 IT 管理员和现场员工带来不必要的负担。存储管理系统之间的差异可能变得复杂且成本高昂。
IBM Storage FlashSystem 系列的设计以简易性为首要目标。FlashSystem 解决方案采用 IBM Storage Virtualize 软件构建，可在所有模型中实现自动化和一致性。IBM Storage Virtualize 软件提供了虚拟化第三方存储系统的独特功能。它从零开始设计，旨在支持数据中心管理和异构系统之间的数据移动性，使组织能够从几乎任何现有系统迁移数据。
IBM Storage Virtualize 软件不仅在 FlashSystem 硬件上运行，而且还可以在多个公共云上运行，包括 Amazon Web Services、Microsoft Azure 和 IBM Cloud®。这就创建了动态的数据中心环境，可使用相同的标准接口对本地存储和云存储进行管理。这是一个适用于所有信息技术系统的屏幕，客户只需学习一次，即可在任何地方使用。
基础架构管理对于可持续性发展目标至关重要。第三方存储虚拟化与管理软件相结合，使 FlashSystem 硬件能够为旧系统注入新活力。为 500 多个不同的存储系统提供大部分功能，为数据中心运营商提供了新级别的本地或远程管理连接性。其中包括业务连续性和灾难恢复功能，例如 IBM® Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault，有助于增加正常运行时间，同时降低中断风险和范围。
借助 FlashSystem 硬件，组织可以通过一个软件堆栈实现数字化转型并简化所有部署类型的数据管理。基于 FlashSystem 的节能数据中心管理还有助于提高数据流动性、实现功能现代化和升级性能，所有这些都不会造成中断。
兼具存储和加速功能。IBM Storage FlashSystem 5300 是一款适合大中型组织的完美一体化混合云解决方案。借助闪存和 AI，您可以部署这款市面上最具成本效益、功能最强大的存储解决方案。
这是企业级存储系统。IBM Storage FlashSystem 7300 专为中型工作负载而设计，提供高性能冗余和自优化的智能容器化解决方案。
为下一步工作做好准备。IBM Storage FlashSystem 9500 存储系统使用人工智能和基于闪存的技术，随需应变提供数据安全、可伸缩性和可靠性。