主页 存储 FlashSystem 节能数据中心
互动演示 了解实际应用 (02:04)
数据管理和分析的插图
使用 IBM Storage FlashSystem 集中一处管理所有数据

无论是通过远程访问还是现场访问，IT 基础架构都不会停止。技术总是在不断变化，运营需求也在不断提高。数据必须可用，方便快速，这一点似乎从未改变。为了满足其存储需求，许多组织和提供商依赖各种环境以及本地和混合云解决方案。他们通常利用多个供应商的主机托管来减少停机时间，同时获得新存储器的最佳价格。 
观看 IBM FlashSystem - 使用 VMware 进行虚拟化系列中的第二个视频 (01:46) 观看 IBM FlashSystem - 使用 VMware 进行虚拟化系列中的第三个视频 (02:25)
虚拟化第三方存储系统

不幸的是，每个供应商都有自己的一套 IT 资源、API 和规则。其结果是存储管理效率低下，数据迁移和数据中心基础架构充满挑战，给 IT 管理员和现场员工带来不必要的负担。存储管理系统之间的差异可能变得复杂且成本高昂。

IBM Storage FlashSystem 系列的设计以简易性为首要目标。FlashSystem 解决方案采用 IBM Storage Virtualize 软件构建，可在所有模型中实现自动化和一致性。IBM Storage Virtualize 软件提供了虚拟化第三方存储系统的独特功能。它从零开始设计，旨在支持数据中心管理和异构系统之间的数据移动性，使组织能够从几乎任何现有系统迁移数据。

 从一个标准接口查看和管理所有数据。 

IBM Storage Virtualize 软件不仅在 FlashSystem 硬件上运行，而且还可以在多个公共云上运行，包括 Amazon Web Services、Microsoft Azure 和 IBM Cloud®。这就创建了动态的数据中心环境，可使用相同的标准接口对本地存储和云存储进行管理。这是一个适用于所有信息技术系统的屏幕，客户只需学习一次，即可在任何地方使用。

 为旧系统注入新活力

基础架构管理对于可持续性发展目标至关重要。第三方存储虚拟化与管理软件相结合，使 FlashSystem 硬件能够为旧系统注入新活力。为 500 多个不同的存储系统提供大部分功能，为数据中心运营商提供了新级别的本地或远程管理连接性。其中包括业务连续性和灾难恢复功能，例如 IBM® Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault，有助于增加正常运行时间，同时降低中断风险和范围。

借助 FlashSystem 硬件，组织可以通过一个软件堆栈实现数字化转型并简化所有部署类型的数据管理。基于 FlashSystem 的节能数据中心管理还有助于提高数据流动性、实现功能现代化和升级性能，所有这些都不会造成中断。
快速、智能、经济实惠的混合云存储解决方案。 利用企业级嵌入式软件和操作系统，为原有的企业存储系统注入新活力，并防患于未然，保护企业免受网络攻击。紧凑设计适用于空间有限的边缘位置，对于本地和混合模式提供一致的功能。无论是边缘、虚拟和容器化环境，都是理想的选择。 了解 IBM Storage FlashSystem as a Service IBM Storage FlashSystem 5300

 

兼具存储和加速功能。IBM Storage FlashSystem 5300 是一款适合大中型组织的完美一体化混合云解决方案。借助闪存和 AI，您可以部署这款市面上最具成本效益、功能最强大的存储解决方案。

  • 1U 中的有效容量高达 1.8PB（数据压缩率为 5:1）
  • Intel Ice Lake，第四代 PCIe
  • 等待时间缩短至 50μs
 了解定价和配置 IBM Storage FlashSystem 7300

 

这是企业级存储系统。IBM Storage FlashSystem 7300 专为中型工作负载而设计，提供高性能冗余和自优化的智能容器化解决方案。

  • 2U 中的有效容量高达 3.8PB（数据压缩率为 5:1）
  • Intel Cascade Lake，第三代 PCIe
  • 等待时间缩短至 50μs
 了解定价和配置 IBM Storage FlashSystem 9500

 

为下一步工作做好准备。IBM Storage FlashSystem 9500 存储系统使用人工智能和基于闪存的技术，随需应变提供数据安全、可伸缩性和可靠性。

  • 4U 中的有效容量高达 4.5PB（数据压缩率为 3:1）
  • Intel Ice Lake，第四代 PCIe
  • 等待时间缩短至 50μs
其他用例 存储可持续性

投资节能、高密度的数据存储，从而带来改变。FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和功率效率差异化。随着数据的增长，确保您的能源消耗减少。

 更高的网络弹性

发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。

 存储数据分析

加快存储分析和获取洞察的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，并获得更深入的洞察。
后续步骤

请联系顾问，确定最佳 IBM Storage FlashSystem 配置，以帮助您构建节能数据中心。

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