在医疗保健领域必须分秒必争。IBM Storage FlashSystem 医疗保健解决方案可让企业快速轻松地存取病历和患者数据。让医疗服务提供者触手可及的适当案例工作信息可以简化医疗保健运营，有助于消除重复的检验和不必要的程序。这些增强功能可以帮助做出更好的患者护理决策，提高治疗质量，加快工作流程和程序，从而使患者能够更快地康复，同时大幅降低成本。
此外，用于医疗保健系统的 IBM Storage FlashSystem 符合行业标准，包括美国国家标准技术学会 (NIST) 和健康保险可移植性和责任法案 (HIPAA)。这种一致性对于确保患者信息的安全性和机密性至关重要。
避免数据中断是提供优质医疗保健的关键组件。IBM Storage FlashSystem Cyber Vault 和 IBM Safeguarded Copy 提供的数据安全框架为设计和部署一系列强大的数据保护和恢复功能提供了蓝图。
这些解决方案相辅相成。Safeguarded Copy 创建不可变的隔离数据快照，以帮助防止所有类型的数据损坏，而 Cyber Vault 会自动扫描这些副本，定期查找任何数据损坏的迹象。
这些扫描有助于在网络攻击开始时快速加以识别，并查明哪些数据副本未受到影响。这种对攻击发生地点和时间的全面了解有助于客户恢复干净的数据副本，从而最大限度地减少任何泄漏事件所造成的影响。
患者和医疗保健组织非常期望保持电子健康记录 (EHR) 和其他个人数据的完整性。Cyber Vault 帮助识别和化解网络攻击后，企业和医疗机构会希望尽快恢复正常运营。IBM Storage Sentinel 在设计就考虑到了这一目标，即作为防止任何攻击造成的数据损坏的最后一道防线。
Safeguarded Copy 会拍摄快照，生成单独的加密副本，而 Sentinel 则使用集成安全信息和事件技术 (SIEM) 定期监控这些副本是否存在恶意软件或勒索软件导致的降级迹象。即使勒索软件获得管理访问权限，也无法删除、篡改或加密这些数据快照，因为经过验证的恢复点有助于快速复原。
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兼具存储和加速功能。IBM Storage FlashSystem 5200 是一款适合大中型医疗保健行业组织的完美一体式混合云解决方案。借助闪存和 AI，企业可以部署这款市面上最具成本效益、功能最强大的存储解决方案。
这是企业级存储系统。IBM Storage FlashSystem 7300 专为中型工作负载而设计，提供高性能冗余和自优化的智能容器化解决方案。
为下一步工作做好准备。IBM Storage FlashSystem 9500 存储系统使用人工智能和基于闪存的技术，随需应变提供数据安全、可伸缩性和可靠性。
投资节能、高密度的数据存储，从而有所作为。FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和功率效率差异化。随着数据的增长，确保减少能源消耗。
集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 提供技术支持，可以轻松管理所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。
发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。
加快存储分析和获取洞察的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，并获得更深入的洞察。