随着公司的发展和 IT 可持续性计划变得越来越势在必行，使用 IBM FlashSystem 设备上的闪存数据存储可以保护大量数据，同时降低功耗和整体数据中心能源成本。利用 IBM 的差异化技术保护关键数据并实现环境、社会和治理 (ESG) 目标。IBM 为整个供应链和生命周期的环境设计了 FlashSystem 数据存储设备，以确保我们对气候变化产生积极影响。

深入了解解决方案，帮助减少碳足迹、能源使用量和功耗成本，同时存储大量数据集。通过立即投资 IBM FlashSystem 存储，丰富数据存储的功能并降低功耗。