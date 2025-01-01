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了解为何 IBM 因其 IBM Storage Virtualize 的执行能力和愿景完整性而被评为 2024 Gartner® Magic Quadrant™ 主存储领域领导者。
IBM Storage FlashSystem 因其出色的客户满意度评价，再次荣获 TrustRadius 颁发的企业级闪存阵列存储解决方案最高评价奖。
我们的客户向 ESG 报告称，与之前的环境相比，其存储成本降低了 40%-90%，而性能水平则比同类系统平均高出 840%。
G2 根据用户评论，向 IBM Storage FlashSystem 授予“用户喜爱我们”徽章。
IBM Storage FlashSystem 5000
功能强大、价格实惠且基于 SAS 的存储解决方案，兼容硬盘驱动器 (HDD)、固态硬盘 (SSD) 或混合配置，专为需要灵活可扩展性，以满足小型混合工作负载需求的入门级企业而设计。
IBM Storage FlashSystem 5300
结构紧凑，功能强大。这是一款入门级 NVMe 全闪存存储解决方案，具有超快的速度和令人印象深刻的密度。为具有小型混合工作负载的客户同时提供先进的性能、可扩展性和安全性。
IBM Storage FlashSystem C200
专为不常访问的数据而设计，是一款具有高容量和高密度的系统。该系统可用于媒体流、归档、备份和其他数据存储库，以低成本实现最佳价值。
IBM Storage FlashSystem 7300
简洁、智能、安全。为现代企业提供经济高效的存储解决方案，兼顾性能、容量和连接性。
IBM Storage FlashSystem 9500
适用于大型混合型整合工作负载的最佳存储解决方案，可提供极高的速度和简洁性，以满足业务需求。