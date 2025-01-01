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市场领导者

连续第 17 次被评为 Gartner 主存储领域领导者

了解为何 IBM 因其 IBM Storage Virtualize 的执行能力和愿景完整性而被评为 2024 Gartner® Magic Quadrant™ 主存储领域领导者。
IBM Storage FlashSystem 荣获 TrustRadius 奖项

IBM Storage FlashSystem 因其出色的客户满意度评价，再次荣获 TrustRadius 颁发的企业级闪存阵列存储解决方案最高评价奖。
利用 IBM® FlashSystem 将存储成本降低 40% 到 90%

我们的客户向 ESG 报告称，与之前的环境相比，其存储成本降低了 40%-90%，而性能水平则比同类系统平均高出 840%。
斩获 G2 殊荣

G2 根据用户评论，向 IBM Storage FlashSystem 授予“用户喜爱我们”徽章。
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结构紧凑，功能强大。这是一款入门级 NVMe 全闪存存储解决方案，具有超快的速度和令人印象深刻的密度。为具有小型混合工作负载的客户同时提供先进的性能、可扩展性和安全性。

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简洁、智能、安全。为现代企业提供经济高效的存储解决方案，兼顾性能、容量和连接性。

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