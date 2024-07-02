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利用 Db2 开发者套件和 DBA 工具改善企业数据库管理并优化查询性能
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管理和监控工作负载的最简单方法

用 IBM Db2 数据管工具无缝识别和管理企业数据库健康状态。Db2 工具助力企业管理数据库，优化查询性能，实施备份/恢复、迁移，以及克隆企业数据库。提高生产力，降低成本，同时保持企业数据的机密性、安全性和完整性。
了解 Db2 11.5.8 云优先中的 1.5 倍优化加载时间及其他增强功能
焦点
IBM Db2 Data Management Console：隆重推出新一代 IBM Data Server Manager IBM Db2 Data Management Console 是 IBM Data Server Manager 进化的下一步。在 Data Server Manager 的基础上，这一新生代控制台将企业内部、云端及设备数据库控制台纳入同一界面。Db2 Data Management Console 以一种新的方式与 Db2 家族互动，提供激动人心的更多可能性。
特色工具 IBM Db2 Connect

在控制成本和优化性能的同时，将整个企业的应用程序连接至企业大型机。

 了解更多 IBM Db2 Data Management Console

通过此整合式设计的数据库工具来管理、优化和实施整个企业的 Db2 数据库实例。

 了解更多 IBM Db2 Migration Service

通过浏览器或命令行客户端触发迁移，用此工具在 Db2 数据库之间迁移数据。

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了解相关工具 IBM Db2 Click-to-Containerize

Db2 Click-to-Containerize 帮助用户从传统的 Db2 部署转变为容器化的 Linux 集群。

 了解更多 IBM Db2 High Performance Unload

IBM Db2 High Performance Unload 是一个高速解决方案，用于卸载、提取和重新分割 Db2 中的数据。

 了解更多 IBM Db2 Recovery Expert

IBM Db2 Recovery Expert 提供自管理式备份、详细日志分析和恢复工具，以保护任务关键型数据。

 了解更多 IBM Merge Backup

IBM Merge Backup 可缩短恢复时间，提高备份流程的速度和效率。

 了解更多 IBM Db2 Advanced Recovery

IBM Db2 Advanced Recovery 集成了 Db2 High Performance Unload、Db2 Recovery Expert 和 Db2 Merge Backup，用于高级数据库备份、恢复和数据提取。

 了解更多 IBM InfoSphere Data Architect

IBM InfoSphere Data Architect 简化并加速了商业智能、主数据管理和面向服务的体系结构计划的集成设计。

 了解更多 IBM Db2 Data Studio

IBM Db2 Data Studio 在一个协作环境中，助力 IBM Db2 for Linux、UNIX 和 Microsoft Windows 的数据库开发和管理。

 了解更多 IBM Db2 Lift

可以利用 Db2 Lift 快速、轻松、安全地将数据库从本地数据中心迁移到 IBM Cloud。

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建立联系并进行互动 Db2 Data Management Console

学习如何治理、监控、管理和优化 Db2 for Linux、UNIX 和 Windows 数据库的性能。

 新的 IBM Db2 Data Management Console 有何不同？

新一代控制台提供了与 IBM Data Server Management 类似的体验，但也有所不同。

 IDUG

IDUG 将全球各地的 Db2 专业人士聚集在一起，举办一流的技术教育及世界级活动。

IBM 支持

搜索问题、文档和支持论坛，帮助企业充分利用 IBM Db2。

社区

联系 Db2、Informix、Netezza、开源等领域的数据专家，从企业数据中获取价值并分享见解。

采取后续步骤

安排与 IBM 专家进行一对一通话。专家指导您如何从企业数据库部署中获得最大收益，无论是在云端还是在本地。