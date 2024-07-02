用 IBM Db2 数据管工具无缝识别和管理企业数据库健康状态。Db2 工具助力企业管理数据库，优化查询性能，实施备份/恢复、迁移，以及克隆企业数据库。提高生产力，降低成本，同时保持企业数据的机密性、安全性和完整性。
在控制成本和优化性能的同时，将整个企业的应用程序连接至企业大型机。
通过此整合式设计的数据库工具来管理、优化和实施整个企业的 Db2 数据库实例。
通过浏览器或命令行客户端触发迁移，用此工具在 Db2 数据库之间迁移数据。
Db2 Click-to-Containerize 帮助用户从传统的 Db2 部署转变为容器化的 Linux 集群。
IBM Db2 High Performance Unload 是一个高速解决方案，用于卸载、提取和重新分割 Db2 中的数据。
IBM Db2 Recovery Expert 提供自管理式备份、详细日志分析和恢复工具，以保护任务关键型数据。
IBM Merge Backup 可缩短恢复时间，提高备份流程的速度和效率。
IBM Db2 Advanced Recovery 集成了 Db2 High Performance Unload、Db2 Recovery Expert 和 Db2 Merge Backup，用于高级数据库备份、恢复和数据提取。
IBM InfoSphere Data Architect 简化并加速了商业智能、主数据管理和面向服务的体系结构计划的集成设计。
IBM Db2 Data Studio 在一个协作环境中，助力 IBM Db2 for Linux、UNIX 和 Microsoft Windows 的数据库开发和管理。
可以利用 Db2 Lift 快速、轻松、安全地将数据库从本地数据中心迁移到 IBM Cloud。
学习如何治理、监控、管理和优化 Db2 for Linux、UNIX 和 Windows 数据库的性能。
新一代控制台提供了与 IBM Data Server Management 类似的体验，但也有所不同。
IDUG 将全球各地的 Db2 专业人士聚集在一起，举办一流的技术教育及世界级活动。
搜索问题、文档和支持论坛，帮助企业充分利用 IBM Db2。
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